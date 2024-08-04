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Ван Нистелрой назвал самое важное, чему научился у Робсона и Фергюсона

вчера, 21:58

Руд ван Нистелрой, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, рассказал, чему научился при игре под руководством Роберта Робсона и Алекса Фергюсона.

Как игрок, самое важное, что я вынес из работы с сэром Бобби Робсоном и сэром Алексом Фергюсоном, — это их отношения с человеком. Это не футболист, а личность. Когда вы устанавливаете такую связь, то получаете от людей всё самое лучшее, и с этого момента можете помочь им построить свою карьеру. Я никогда не выпускал эту мысль из головы.

Иногда нужно быть жёстким с ними, а иногда обнять их. Это сочетание важно, но самое главное — всегда быть честным и прямым. Когда у вас есть знания об игре и о том, что необходимо на самом высоком уровне, вы должны этим поделиться.

Как тренер, вы просто пытаетесь помочь игрокам достичь своих целей. И это то, что заставляет вас чувствовать настоящую гордость, когда вы видите, как развиваются молодые игроки. Гакпо перешёл в «Ливерпуль», а Нони — в «Челси», но есть ещё несколько игроков из того периода, которые сейчас играют в основном составе ПСВ. Чувство, которое я испытываю, когда вижу это, можно сравнить с победой в лиге, на самом деле.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:14
Ван Нистелрой любимчик Геши Орлова.
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5hd2dvh97z6j
сегодня в 05:30
В сторону Фергюсона ни одного плохого слова ни от кого.
galem72
galem72
вчера в 22:23
Эх... Ещё бы ЭвдС оформить в структуру клуба и можно будет наслаждаться просмотром. Эти два нидерландца уж точно не испортят положение Юнайтед.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
"Прописные истины", в теории звучит хорошо , но на практике - всё гораздо сложнее...
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