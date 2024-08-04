Ван Нистелрой назвал самое важное, чему научился у Робсона и Фергюсона

Руд ван Нистелрой, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, рассказал, чему научился при игре под руководством Роберта Робсона и Алекса Фергюсона.
Как игрок, самое важное, что я вынес из работы с сэром Бобби Робсоном и сэром Алексом Фергюсоном, — это их отношения с человеком. Это не футболист, а личность. Когда вы устанавливаете такую связь, то получаете от людей всё самое лучшее, и с этого момента можете помочь им построить свою карьеру. Я никогда не выпускал эту мысль из головы.
Иногда нужно быть жёстким с ними, а иногда обнять их. Это сочетание важно, но самое главное — всегда быть честным и прямым. Когда у вас есть знания об игре и о том, что необходимо на самом высоком уровне, вы должны этим поделиться.
Как тренер, вы просто пытаетесь помочь игрокам достичь своих целей. И это то, что заставляет вас чувствовать настоящую гордость, когда вы видите, как развиваются молодые игроки. Гакпо перешёл в «Ливерпуль», а Нони — в «Челси», но есть ещё несколько игроков из того периода, которые сейчас играют в основном составе ПСВ. Чувство, которое я испытываю, когда вижу это, можно сравнить с победой в лиге, на самом деле.