Ван Нистелрой назвал самое важное, чему научился у Робсона и Фергюсона

, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, рассказал, чему научился при игре под руководством и .

Как игрок, самое важное, что я вынес из работы с сэром Бобби Робсоном и сэром Алексом Фергюсоном, — это их отношения с человеком. Это не футболист, а личность. Когда вы устанавливаете такую связь, то получаете от людей всё самое лучшее, и с этого момента можете помочь им построить свою карьеру. Я никогда не выпускал эту мысль из головы.

Иногда нужно быть жёстким с ними, а иногда обнять их. Это сочетание важно, но самое главное — всегда быть честным и прямым. Когда у вас есть знания об игре и о том, что необходимо на самом высоком уровне, вы должны этим поделиться.