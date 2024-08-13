Лидеры «Болоньи», талант «Барсы». АПЛ пополнилась потенциальными звёздами – кто-то выстрелит сразу

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сегодня, 16:13

Есть интересные исполнители.

Две ставки МЮ

Манкунианцы почти уломали «Баварию» на трансфер двух защитников (хотя немцы всячески препятствовали этому) – вот-вот в направлении Манчестера последуют Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи. Но интересный выбор клуб сделал относительно двух новичков, которые уже в составе. Речь о центральном защитнике Лени Йоро и форварде Джошуа Зиркзее. Первому всего 18 лет, за него «Манчестер Юнайтед» боролся с «Реалом». Лени вырос в игрока старта «Лилля», регулярно выходил на поле. Поэтому и деньги за него предлагали приличные, гонку в итоге выиграли «красные дьяволы».

Джошуа сверкнул в команде-открытии прошлого сезона Серии А – «Болонье». При том, что его оценочная стоимость – 50 млн евро, МЮ даже, можно сказать, сэкономил (сумма выкупа составляет 42,5 млн).

Кто-то из них обязательно выстрелит в новом сезоне. Лени развит не по годам, к тому же первые полноценные сезоны на взрослом уровне провёл в родной Лиге 1, а там планка единоборств довольно высока. Футболист привык действовать жёстко и надёжно, это нынешнему МЮ необходимо. При этом важно понимать, что цена даже единичной ошибки центрбека дороже, чем нескольких ошибок форварда. Поэтому адаптация Йоро будет бросаться в глаза.

А у Джошуа есть определённый кредит. Он уже играл в команде, которая ставит на владение, поэтому умеет обращаться с мячом. Плюс обладает внушительными габаритами – в АПЛ это важно. Они при этом не сказываются на техническом оснащении, так что Зиркзее – разноплановый футболист, у которого будет другой опытный напарник Расмус Хёйлунд. Между ними получится равномерно распределять нагрузку, это способно помочь голландцу стать открытием чемпионата.

От «Челси» – форвард, которого перехватили у «Барсы»

Каталонец слишком молод, чтобы с ходу стать лидером лондонцев, но не учитывать его нельзя. Как минимум Гиу ещё способен навести шороху – не в предстоящем сезоне, так в последующем. Марка высоко оценил Хави. Экс-наставник «Барсы» восхищался новым поколением воспитанников и говорил, что они отлично переносят давление. Показательный пример – форвард дебютировал за основу «блауграны» в 10-м туре прошлого чемпионата против «Атлетика». Его выпустили на замену на 79-й минуте при 0:0. И буквально сразу футболист сделал разницу, его гол в итоге стал победным.

Поскольку в условиях финансового кризиса у «Барсы» есть некоторые кадровые проблемы, молодёжь они активно подтягивают в главную команду, так что Гиу получил игровую практику даже в ЛЧ (там тоже успел забить – «Антверпену», но «сине-гранатовые» проиграли). Обычно «блауграна» отстаивает своих воспитанников, на которых рассчитывает, отбиваясь от покупателей. Но в этот раз не успели сработать. «Аристократы» воспользовались тем, что в действующем контракте прописана сумма отступных в 6 млн евро. Каталонцы ничего не смогли сделать, а футболист согласился на переход.

В «Челси» давление будет в разы сильнее, да и конкуренция серьёзная. С другой стороны, Гиу изначально брали как игрока ротации. У него будет время на адаптацию, играть он будет не меньше, чем в той же «Барсе». К тому же основной нападающий клуба Джексон не радует реализацией, а Лукаку не намерен играть за «синих». Для Гиу это хорошие предпосылки.

Новичок, который сделает оборону «Арсенала» чемпионской

«Челси» – лидер АПЛ по тратам на рынке в это трансферное окно. «Астон Вилла», которая совсем недавно сама возглавляла этот список, на втором месте. Дальше – «Вест Хэм», «Тоттенхэм», МЮ . Но нет никого из топ-3 прошлого чемпионата. «Ливерпуль» вообще не торопится покупать, «Сити» ограничился трансфером Савиньо. У «Арсенала» тоже лишь одна сделка на вход. Зато какая!

В прошлое межсезонье «канониры» усилили центральную ось – взяли Деклана Райса и Кая Хаверца, Журрьен Тимбер пополнил центр обороны (правда, почти сразу травмировался), во вратарскую бригаду пришёл Давид Райя (аренда из «Брентфорда»). Теперь испанского голкипера выкупили, но помимо него потратились на Риккардо Калафьори. Артете нужны футболисты с культурой паса и глубина состава. Почти везде есть необходимый подбор игроков. Можно было бы взять форварда, но там раскрылся Хаверц. А Риккардо может зацементировать оборону лондонцев. В «Болонье» Тиаго Мотта требовал от своих игроков активное движение – Калафьори всегда включён в эпизод и видит перемещения партнёров. Понятно, что Салиба-Магальяес – основная связка. Но у Риккардо есть все шансы отобрать место в старте. Он может стать недостающим элементом, который позволит «Арсеналу» обойти «Сити». И в плане игровых качеств, и в плане глубины скамейки. Теперь в команде есть четыре почти равноценных центрбека. Из них только Магальяес старше 25.

В АПЛ растёт классовая пропасть