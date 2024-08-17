Уволили тренера, который затащил в еврокубки. «Лацио» привёл фанатов в ярость – требуют продать клуб

1723891249

сегодня, 13:40

Клуб стагнирует.

Всё началось с отставки Сарри

Ещё недавно именно «Лацио» считался наиболее успешным римским клубом. «Орлы», как и «Рома», страдали от скромных финансовых возможностей – но были более последовательны и научились жить по средствам. Ещё и нашли отлично подходящего тренера – Маурицио Сарри давал результат, даже затащил коллектив в ЛЧ . Но когда надо постоянно выжимать максимум из скромных ресурсов, рано или поздно магия перестаёт работать.

В минувшем сезоне римляне бились в главном еврокубке, терпя неудачи в чемпионате. В итоге вылетели на стадии 1/8 финала от «Баварии» — и в Серии А к тому моменту шли на девятом месте – за пределами зоны еврокубков. Последовала отставка – причём странная. У менеджера накопилось недовольство проектом и излишним влиянием президента клуба Клаудио Лотито – при этом сам функционер, комментируя отставку, заявил, что Сарри в разговоре с ним отмечал, что его предали. Уже тогда было неспокойно – правда, на тот момент болельщики посчитали виновником увольнения Чиро Иммобиле, который стал менее результативен.

Тудор вернул команду в зону еврокубков, но был уволен

Вместо Сарри назначили Игора Тудора. Специалист ранее возглавлял «Марсель» и принёс «провансальцам» бронзу Лиги 1 в сезоне-22/23. В Риме он подтвердил ссвою эффективность – в первом же матче при хорвате «орлы» обыграли «Ювентус», а после двух поражений в начале апреля больше не проигрывали. В том числе отобрали очки у «Интера» (1:1) на финишной прямой. Так «Лацио» постепенно забрался на седьмое место. Да, скачок почти неощутимый – но начинали с ужасных позиций, да и отставание от топ-5 сократилось до семи баллов.

И несмотря на это, в клубе решили попрощаться с хорватским специалистом. Комментируя такой шаг, Лотито отмечал:

Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз. Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен.

Важно, что изначально «орлы» надеялись договориться с Аллегри – но в итоге привели совсем не того, кого хотели.

Сомнительный выбор

К новому сезону «Лацио» готовил уже Марко Барони. Специалист большую часть карьеру тренировал клубы Серии Б и только в последнее время закрепился на элитном уровне – с 2021-го по 2023 год возглавлял «Лечче», а после пришёл в «Верону». В обоих случаях речь – о середняках (скорее даже аутсайдерах) чемпионата.

Назначение условного Итальяно ещё можно было бы понять – это менеджер с опытом работы на топ-уровне, такой выбор после Сарри и Тудора, которые привыкли бороться за медали, не выглядел бы шагом назад. А смена бронзового призёра Лиги 1 на выходца из Серии Б – это провал, как ни крути.

Активные фанаты в ответ на действия руководства выступили с заявлением:

Болельщики «Лацио», исключительно из любви к клубу, не будут терпеть его ослабление! В мире футбола, где все клубы берут на себя ответственность и стремятся к полноценному развитию, «Лацио» оказывается заложником плана, направленного исключительно на личные интересы Клаудио Лотито. Мы, болельщики, устали от этой диктатуры, мы должны выразить наше несогласие мирным способом. Готовьтесь присоединиться к самой крупной акции протеста, которую когда-либо видел спорт в Риме. Освободите свои календари на следующий уик-энд....

Руководству стоит искать причину неудач в себе

Вот ещё одно заявление, которое дополняет общую картину:

В течение трех месяцев два тренера подали в отставку, ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ, а не были уволены, что является рекордом для команды Серии А. Сначала «убрали» Сарри, которого мы винить можем только за то, что он не подал в отставку после завершения трансферной кампании, несмотря на его недовольство соотношением запросов и полученных игроков, из-за сговора внутри команды, затем Тудора, который потребовал изменения состава, включавшего 8 продаж и 8 покупок. Сегодня очередь Барони, с которым, уточняем, у нас нет никакой вражды или проблем, кроме очевидного снижения уровня, которое не понравилось ни одному болельщику.

«Орлы» давно не соревновались с грандами Серии А по тратам на трансферы. Но умели брать своё за счёт грамотного менеджмента, тщательного выбора на пост главного тренера. В лучшие времена римляне брали медали и играли в Лиге чемпионов, сохраняя эффективность. Теперь конкуренты продолжают усиливаться, а «орлы» лишь делают шаг назад. Единственный козырь стёрся.

Туманные перспективы

Назначением Барони недовольны только потому, что он очевидно ниже уровнем, чем предшественники. И клуб не компенсирует это прогрессом в других составляющих. По расходам на трансферы «Лацио» привычно идёт вдали от грандов (10-е место). Летом попрощались с Луисом Альберто, Даити Камадой, Фелипе Андерсоном.

Между тем стопроцентным усилением можно назвать лишь выкуп Гендузи (его взяли из «Марселя» за 13 миллионов евро) – и то если закрыть глаза на его сложный характер, который мешал игроку ранее. Пока всё идёт к тому, что команда деградирует до борьбы за окраину зоны еврокубков – и даже в этой части таблицы не будет фаворитом.