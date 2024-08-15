Оправдали статус. «Реал» выиграл Суперкубок, а Мбаппе забил

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сегодня, 01:04

«Аталанта» оказалась в роли фонового статиста для демонстрации силы мадридцев.

К Суперкубку Европы отношение у болельщиков и футболистов неоднозначное. Вроде бы это целый трофей, официальный матч под эгидой УЕФА . С другой стороны, это всего лишь одна игра, которая проводится ещё до начала большинства официальных клубных сезонов, сразу после отпусков. Так что и воспринимается она порой как очередной контрольный матч, после которого еще проводят какую-то красочную церемонию и вручают кубок. Приятное дополнение.

Дали поиграться

Примерно такую же дихотомию отношений показал и «Реал» прямо по ходу одного матча. Резво стартовав, мадридцы быстро поняли, что такой темп будет слишком утомительным. Поэтому стали отдавать контроль «Аталанте». Та пыхтела и пыжилась, смогла даже наладить перекатывание мяча. Более того, начала пробираться к чужим воротам, пока «Реал» лениво потягивался, зевал и показывал всеми силами, что ещё не начинал игру всерьёз.

Впрочем, топовые клубы нередко бывают за это наказанными. И мадридцы могли пропустить первыми. Эдер Милитао отметился попаданием в каркас своих ворот. Да и ещё парочку подходов «Аталанты» следует назвать опасными. Мадридцы же в первом тайме больше демонстрировали намерения и готовность включиться в любой момент. Но не включались. Словно не хотели раскрывать потенциал нового трезубца в атаке, который состоял из Винисиуса, Родриго и новичка Килиана Мбаппе. За последним следили особенно пристально. И он в первом тайме не особо отсвечивал. Хотя пару раз открывался весьма неплохо.

Обошлось, кстати, в основном без конфликта позиций, которого кто-то ожидал, предвкушая появление Винисиуса и Мбаппе в составе одновременно. Чаще всего бразилец оставался на своём привычном левом фланге, а француз появлялся то тут, то там. Но бывали эпизоды и со сменой позиции. Кажется, что при наличии таких мастеров эти перемещения могут быть дополнительной опцией для запутывания противника у команды Карло Анчелотти.

Как бы намекая на свои возможности, первый тайм «Реал» всё же завершил своим звонким попаданием в перекладину ворот «Аталанты». Сработала связка Винисиуса с Родриго. Первый забросил, второй пробил. Немного не повезло.

В итоге за первый тайм никто не пробил в створ ворот из обеих команд. Всего три попытки предпринял «Реал», две – «Аталанта». Владение мячом осталось всё же в пользу мадридцев – 54 процента. Но все самое интересное было впереди.

Проснулись

Если первый тайм олицетворял собой вальяжное отношение к Суперкубку со стороны «Реала», демонстрацию этого поединка как очередного предсезонного, то вторая половина уже выдалась боевой. Но тут отчасти и сама «Аталанта» виновата. Она почему-то решила поиграть с мадридцами на встречных курсах. Может быть, итальянцев ввёл в заблуждение невнятный первый тайм в исполнении «Реала». Но скорее всего это Джан Пьеро Гасперини, его дух и азарт его подопечных не дали итальянцам продолжать аккуратничать. Они ввязались в открытое противостояние и были наказаны.

Даже не наказаны, а раздавлены. «Реал» после стартового обмена наскоками буквально вдавил соперника к его воротам и с каждой новой волной атаки мадридцев ощущалось приближение забитого гола. Случился он в изящном стиле, с розыгрышем, который вообще завершился ударом Федерико Вальверде в упор в пустые ворота – что может быть лучше для характеристики комбинационной игры.

Даже после пропущенного гола «Аталанта» не отреагировала. Точнее, она могла отреагировать только ровно так же, как начала играть перед пропущенным голом: раскрываться, брыкаться, впадать в отчаяние, что шло на руку «Реалу». Так что мадридцы своё давление продолжили, голевые моменты создавали пачками и забили-таки вскоре второй. Причём весьма стильный, показательный, символичный и породистый.

Родриго продемонстрировал мастерство прессинга, когда на чужой территории обокрал Исака Хина. Винисиус в этом эпизоде открылся под пас соотечественника уже справа в штрафной, откуда и прострелил. Возможно, не самая типичная позиция не позволила ему сделать точную передачу. Но мяч подхватил вездесущий Джуд Беллингем, которому хватило хладнокровия и изобретательности, чтобы развернуться в штрафной обратно и покатить мяч, как показалось, вообще в безнадежно пустую зону. Но в два гигантских шага там оказался Мбаппе, который в касание вколотил мяч в коридор между двумя защитниками в ворота.

Каждый тут исполнил своё предназначение с максимальной отдачей и верой в успех. Можно сказать, что в этом розыгрыше мы увидели тот «Реал», который в предстоящем сезоне хочет видеть Анчелотти. Тут много символизма, много отдельных побед на каждом метре пространства и много доказательств мастерства конкретных исполнителей. Мы еще не говорим о том, какой восторг у журналистов, экспертов и болельщиков «Реала» вызовет гол Мбаппе в дебютном официальном матче. История для обложек.

К слову, об истории. Получается, Килиан ещё и трофей взял в первом же матче за новую команду. Тем временем Лука Модрич, который появился на поле ближе к концу игры завоевал свой 27-й титул с «Реалом». И это рекорд. Больше нет ни у кого. Он опередил на один трофей Начо. По 25 остается у Карима Бензема и Марсело.

Для самого «Реала» это четвёртый трофей в нынешнем году. Были ещё чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лига чемпионов. Также для «сливочных» это шестая победа в Суперкубке Европы, что является новым рекордом. Он обошёл «Барселону» и «Милан», которые имеют в истории пять таких побед.

Итак, большой евросезон едва начался, а мы уже пишем о рекордах и истории.