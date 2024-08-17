Школьник в основе, Сафонов на лавке. ПСЖ заставил фанатов понервничать в премьерном матче Лиги 1

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сегодня, 00:31

В пятницу стартовал чемпионат Франции.

Старейший клуб страны «Гавр» на своём поле играл с самым титулованным — «Пари Сен-Жермен». Вратарь сборной России Матвей Сафонов ожидаемо попал в заявку парижан. И столь же предсказуемо он остался в запасе, а место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма.

Сюрпризы Луиса Энрике

Однако при этом испанский тренер парижан Луис Энрике решился на ряд смелых экспериментов. Например, заново перекроил линию обороны. Из старожилов с первых минут вышел только левый защитник Ашраф Хакими. Бразилец Лукас Беральдо появился зимой и выходил нечасто. Рядом с ним появился эквадорец Уилльям Пачо, приехавший из франкфуртского «Айнтрахта» за 40 миллионов евро. Правую бровку занял Йорам Заге, иногда выходивший на замену в прошлом сезоне.

В запасе остались капитан команды Маркиньос, Жоау Невеш, Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани и Милан Шкриньяр. Матвею Сафонову было нескучно в столь звёздной компании.

Но главным сюрпризом стало появление правого нападающего Ибрагима Мбайе, которому только в январе исполнится 17 лет. О существовании этого юного дарования многие французские болельщики узнали только после проигрыша их команды в полуфинале чемпионата Европы. Тогда было сказано, что есть у нас свой Ламин Ямаль. Такой же талантливый, а может и более одарённый. Тоже правый нападающий. Даже внешне чем-то похожий. У Ламина Ямаля, фамилия которого Насрауи, папа — марокканец, мама — из Экваториальной Гвинеи. Ибрагим тоже метис, только наоборот. Отец приехал во Францию из Сенегала, а мать из Марокко.

Луис Энрике охотно доверяет место на поле молодёжи. При нём игроками сборной Франции стали Брэдли Баркола и Уоррен Заир-Эмери. Которым, прежде чем попасть в главную команду страны, нужно было закрепиться в основе парижан. Но выход школьника в стартовом составе — очень смело. И надо сказать, что Ибрагим картины не испортил. Он был чуть ли не лучшим в составе гостей в первом тайме. Терзал оборону «небесных», хорошо взаимодействовал с партнёрами, а перед самым перерывом едва не открыл счёт. Артур Десма с большим трудом потащил мяч после удара Мбайе.

В перерыве Луис Энрике заменил Ибрагима, посчитав, что хватит с него 45 минут для начала. На поле был выпущен дорогой новичок — португалец Жоау Невеш, за которого «Пари Сен-Жермен» заплатил «Бенфике» 60 миллионов.

Быстрый гол и не более того

Первые 45 минут завершились со счётом 1:0 в пользу парижан. Уже на третьей минуте Ли Канджин после передачи Гонсалу Рамуша поразил ворота «Гавра». Но на 20-й минуте португалец захромал и попросил замену. На поле вышел нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани, который мог забивать первым касанием, но попал в перекладину.

Однако преимущество именитых гостей как-то сошло на нет. Моменты у ворот Доннаруммы возникали не реже, чем в штрафной Десмы. Вполне органично смотрелся в средней линии «небесных» Далер Кузяев, дебютный сезон во Франции которого положительно оценили в команде. В одном из эпизодов «Гавру» удалось забить, но гол Абдулайе Туре не был засчитан. Оказывается, капитан хозяев Хосуэ Касимир перед этим угодил в положение «вне игры». Аргументы, что офсайд у Касимира был пассивным, судья не принял. До перерыва счёт не изменился, хотя, как вы уже успели прочитать, самый юный участник встречи мог его изменить.

Внезапный разгром

Начало второго тайма вышло кошмарным для гостей. Уже через три минуты после возобновления игры «Гавр» успешно разыграл штрафной, и центральный защитник Готье Льорис не оставил шансов Доннарумме. А потом Касимир выскочил один на один с вратарём ПСЖ и уложил мяч в сетку. Но капитан «Гавра» где-то коснулся мяча рукой, и снова гол был отменён.

Вот тут-то парижане вышли из анабиоза. После удара Ли Канджина зазвенела перекладина, а Десма отбил непростой удар Марко Асенсио. Но какого-то большого преимущества чемпионов не ощущалось. Луису Энрике это надоело, и он произвёл тройную замену. В бой были брошены Маркиньос, Баркола и Дембеле. И угадал. В течение минуты гости забили два мяча. Сделали это футболисты, вышедшие на замену. Сначала отличился Дембеле, а потом Баркола закрепил успех ПСЖ .

Но на этом беды нормандцев не закончились. Льорис нарушил правила в своей штрафной, а Коло Муани развёл по углам мяч и вратаря — 1:4. Отличился уже третий футболист, вышедший на замену. Вот так чемпион начал чемпионат с крупной победы. На которую, по правде говоря, не наиграл. Ведь вплоть до 86-й минуты на табло «Стад Осеан» светились две единицы.

На протяжении 60 минут «Гавр» мало в чём уступал парижанам. И неизвестно, как бы всё сложилось, засчитай арбитр Вилли Делажод два гола «небесных».