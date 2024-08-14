Дивеев – лучший центрфорвард старта сезона. Гол защитника спас ЦСКА от третьего поражения

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сегодня, 21:34

Но выиграли лишь в серии пенальти.

Защитник Дивеев забил пять голов

ЦСКА проигрывали дома «Пари НН» в кубковом поединке. Светило третье поражение сезона после неудач против «Краснодара» в Кубке и РПЛ . Но во втором тайме защитник «армейцев» Дивеев уже классически пошел в атаку. Игорь открылся под пас с фланга и отправил мяч в ворота. Мастерский удар добавил оборонцу сборной ещё один гол, теперь у Дивеева пять мячей. Впервые забил как раз в ворота «Пари НН» в РПЛ , когда его мяч помог разгромить середняка в гостях.

Затем случился ещё один разгром против «Оренбурга», а Дивеев сделал первый дубль в РПЛ . А в Краснодаре, хотя ЦСКА оступился одноименному клубу в рамках чемпионата, гол Игоря не помог. Но оцените статистику. За весь прошлый сезон форвард «Спартака» Соболев забил 5 мячей в РПЛ , а у Дивеева 4 гола. У Дзюбы было четыре мяча в лиге за «Локомотив». Даже на старте нового сезона нет центральных нападающих, которые превосходят Дивеева.

Тюкавин в «Динамо» неплохо двигается, но у него 1 гол в 4 турах РПЛ . Кассьерра здорово помогает второму нападающему Глушенкову, уводит за собой защитников соперников «Зенита». Но у Матео 3 гола в РПЛ , на один меньше, чем у Дивеева. Заявление о «лучшем центрфорварде» шутливое, но центральный защитник ЦСКА невероятно успешен у чужих ворот. Открывается, читает игру, сметает всех стокилограммовым телом на втором этапе. Голевое чутье на месте.

Даже новичок «Локомотива», умница Воробьев, забил пока 3 гола в РПЛ , уступает Дивееву. В Кубке страны за «железнодорожников» отличались Раков и Сулейманов, а вот Дивеев успевает всюду. Николич рекомендует Игорю чаще ходить в атаку. Иногда защитник остается в штрафной площади после неудачного розыгрыша стандарта. Это опасно, ведь можно нарваться на контратаку. Но настолько результативного с игры, а не с пенальти, центрального защитника редко встретишь.

У ЦСКА два разгрома и четыре осечки

Команда Николича старается комбинировать. Даже когда в кубковом турнире видим резервистов в основе, то пробуют копировать подход Файзуллаева, Облякова и Келвена, которые любят играть технично. Вот только когда твой лучший нападающий – центральный защитник Дивеев, а инсайды Койта, Жемалетдинов и Давила не шокируют чужие линии обороны, то приходится чередовать победы и поражения. ЦСКА сегодня был близок к ничьей 3:3 по победам и другим результатам.

В обороне Мойзес, Роша и Дивеев оставляли за спиной пространство. У Игоря есть парочка персональных ляпов. У оппонентов были моменты после разрезающих передач. А ещё у ЦСКА нет надежных в обороне латералей. Келвен, Гайич и Круговой любят работать с мячом далеко от собственных ворот. И готовы подставить голкиперов Акинфеева и Торопа при контратаках соперников. Попытка найти нового Мухина в лице Кисляка – живого хавбека в центре, не меняет структуру игры.

Не может 19-летний парень, даже если выкладывается на 100 %, перевести ЦСКА в группу фаворитов сезона в РПЛ и Кубке. Пока не нашли правильное сочетание в центре поля, где Облякова надо разгружать для атакующей работы, Николич будет видеть перепады в игре. Сербский тренер дважды не обыграл «Краснодар». Меткость подводит многих нападающих «армейцев». Только у Дивеева полный порядок с эффективностью у чужих ворот. Во всех полевых линиях проблемы.

А пополнение – три свободных агента и юный белорусский форвард. Койта, Жемалетдинов и Круговой не сделают ЦСКА прямым конкурентом для «Зенита». И хотя у команды Николича сохранился драйв, его оказалось мало, чтобы оставить у руля тренера Федотова. Сербу на заметку. Наставник легко относится к работе без мяча и на флангах. «Оренбург» в РПЛ умудрился сделать 147 пасов в финальную треть у ворот Акинфеева. ЦСКА нужен сильный новичок в середину поля.

Позволяют соперникам создавать моменты

В РПЛ нельзя выиграть в серии пенальти после ничьей. ЦСКА стартовал с нулевой мировой против «Ростова». А Карпин потом неудачно съездил в гости к «Зениту», пропустили пять мячей. Также в поединке против «Оренбурга», хотя ЦСКА победил 5:1, соперник создал много явных моментов. Хотя «армейцы» в том матче были на удивление точными – 12 из 14 ударов в створ, оппоненту позволили разогнать 17 атак с ударами. Акинфееву сказочно повезло, что пропустил всего один мяч.

Опытные фанаты видели такой галопирующий футбол ЦСКА не раз. Когда сначала серия результативных поединков с размашистой атакой, а потом Обляков создает 10 моментов подряд, а некому забить. Николичу также можно поставить в вину маленькое количеству ударов после стандартов в РПЛ . Голы Дивеева запомнились, ведь это прикол – защитник стал снайпером. Но после 4 туров у «Локомотива» 22 удара после стандартов, а у ЦСКА всего 8. Играют неоднозначно.

Сегодня Николич рисковал запороть второй матч в Кубке подряд. Повезло, что некоторые футболисты «Пари НН» плохо били пенальти после ничьей в основное время. Молодой голкипер Тороп сделал один сейв и насладился звоном после удара мячом в перекладину. А вот футболисты ЦСКА четко выполняли свои попытки. «Армейцы» после ничьей 1:1 одержали важную победу. Подняли себе настроение перед дерби против «Локомотива» на выходных на глазах у родной публики.