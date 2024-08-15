«Могут проиграть только сами себе». «Зенит» одержал 7 побед подряд, справляются резервом

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вчера, 23:51

Самый легкий старт в истории.

Соперники проигрывают до выхода на поле

Семак выпустил в Казани в кубковом матче против «Рубина» лишь двух игроков основы, Клаудиньо и Нино. Известные, но плохо сыгранные футболисты не нанесли за весь первый тайм ни одного удара по воротам. На эту особенность команды Семака – дефицит точных выстрелов по чужим воротам, указывали, когда разбирали первые матчи «Зенита». Старт выдался идеальным, но во многом серия из 7 побед является результатом поклонения соперников.

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков сказал, что команда Семака «может проиграть сама себе несколько матчей», но в целом у них нет конкурентов. Поскольку «Динамо» не сумело на характере вырвать победу в Санкт-Петербурге на выходных, и даже счет не сравняли, ведь Нгамалё проиграл после удара с «точки» Латышонку, то петербуржцам подарили золотой билет в легкий сезон. Место на балконе, с которого смотришь, как Рахимов материться.

Тренер «Рубина» сильно разозлился, когда его команда не реализовала перспективную атаку. «Зенит» дает соперникам атаковать. Более того, Латышонка в РПЛ можно назвать одним из явных героев старта. Голкипер мог пропустить 4-5 мячей, ведь суммарно у ворот «Зенита» больше ошибок защиты, чем у ворот «Спартака» Станковича в стартовых турах. Но Евгений потащил все удары. Как видите, психология работает. Соперники в себя не верят.

Осторожный футбол Семака – у него в среднем по 9.3 удара по чужим воротам против 13.5 за матч допущенных выстрелов оппонентов, тоже служит хорошим моральным оружием. Даже когда «Зенит» позволяет атаковать свои ворота чаще, чем это разрешает «Оренбург», чемпионы остаются неуязвимыми. Два гола «Краснодара» в Суперкубке ничего не изменили, ведь сухая серия команды Семака теперь составляет шесть поединков. Невероятно.

Только Семак может испортить «Зениту» сезон

И вряд ли это сделает. У «Зенита» появилась зажигалка – новенький форвард Глушенков с дикой результативностью. Но куда важнее несгораемые пеньки, создающие вечный костер побед. Сантос, Барриос и Вендел. Потеря любого из них влияет на класс «Зенита», а это важный параметр, когда Семак играет в стиле старой «Баварии». Забив один мяч, петербуржцы не бегут добивать соперника сразу. Они выманивают на себя, знают ключевой козырь.

Глушенков, Педро, Мостовой и Артур умеют контратаковать. Клаудиньо и Вендел – мастера вертикальных передач. Маркус, поскольку до травмы был в шикарной физической форме, успевал заходить в штрафную площадь для прострелов в стиле Педро с левого фланга. Такую команду может испортить только главный тренер. Даже потеря Вендела, если его заберут до конца лета, вряд ли опустит шансы «Зенита» на победу в РПЛ намного ниже.

Могут играть хуже, побеждать реже. Но даже неоднозначный прошлый сезон не завершился крахом. «Зенит» выиграл три трофея. Сейчас разбили «Краснодар» в Суперкубке, лидируют в чемпионате после четырех побед и дважды выиграли в Кубке страны. Впереди у петербуржцев выездной матч против «Химок». С этим соперником в прошлом теряли очки, но тогда подмосковный клуб работал в другом стиле, могли держать удар и ярче контратаковать.

На данный момент нет предпосылок, что «Динамо» и другие московские клубы станут намного сильнее осенью. Прибавят, конечно. Возможно, «Спартак» возьмется за ум на отрезке в несколько недель. Но «Краснодар» и столичные клубы точно не готовы пробежать марафон быстрее, чем «Зенит». Семак хитро выбрал работу без мяча как основу, хотя это противоречит традиционной игре петербуржцев. Осторожный тренер создает запас прочности и очков.

Петербуржцы играют как клуб из Лиги чемпионов

Бывали сезоны, когда «Зенит» не заслуживал комплиментов. Случались плохие отрезки, когда ставили строго на индивидуальный класс исполнителей и боязнь соперников нажать на гегемона сильнее. Но на дистанции в целый сезон все шесть раз по ожидаемым очкам Семак был первым. Часто с большим отрывом. Даже в прошлом году «Краснодар» не наиграл по качеству футбола на легкую победу в чемпионате, ведь глупо выгнали тренера Ивича.

«Зенит» объективно фаворит. Это может бесить отдельных фанатов московских клубов. Это точно огорчает более нейтральных зрителей в РПЛ , которым хочется увидеть чемпионскую интригу. Но претензии к остальным командам. «Зенит» поступает так, чтобы Семак не поседел к концу сезона, а комфортно зашел в футбольную весну фаворитом в Кубке и РПЛ . Причем они всегда думают об усилении. Говорят, вернуться к идее забрать Соболева за 10 млн евро.

Пока «Краснодар» запросил за опытного резервиста Смолова два миллиона у клуба второй мексиканской лиги, «Зенит» думает о вице-капитане «Спартака». Пока у «Динамо» идут активные и неудачные поиски правильной подмены для Тюкавина – Константин в любой момент может сорваться в топ-5, «Зенит» отказывает покупателям, которые пришли за Клаудиньо и Венделом. При этом оба бразильцы набирали форму в надежде на выгодный им трансфер.

Серией таких уловок, помноженных на давнее превосходство в деньгах, создают команду, которая по качеству переходов между фазами игры подходить для Лиги чемпионов. По расходам с «Зенитом» в РПЛ тягаться невозможно. Зарплаты сохранили в клубе Сантоса и Барриоса. Трофеи манят в команду Глушенкова и Соболева. Семак делает крен в сторону россиян, подписав Латышонка, Волкова и Горшкова. Пока тактика сработала. Обновленная команда старается.

Отрезками у «Краснодара», «Спартака» и «Динамо» получался футбол уровня Лиги чемпионов. Но у «Зенита» структура игры намного прочнее. Это часто заметно, когда Семак убирает с поля футболистов основы, а молодой хавбек Васильев при этом читает комбинацию, открывается в чужой штрафной площади и забивает победный мяч против «Рубина» в гостях. А ведь казанцы переигрывали «Зенит» в прошлом. Но тогда у них были Деспотович и Кварацхелия.