Молодые лидеры «Локомотива» и неуступчивый «Оренбург». Кубковая битва в Пути РПЛ

1723584412

сегодня, 00:26

«Локомотив» продолжает побеждать и в чемпионате, и в Кубке.

Завершился матч в группе В Пути РПЛ Кубка России. Столичный «Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в гостях со счётом 3:2. Москвичи набрали 6 очков и лидируют в своём квартете.

Бурное начало, бурная концовка

В Оренбурге начало получилось бурным. К 15-й минуте судья Евгений Буланов назначил по 11-метровому в ворота каждого из соперников.

Впервые появившийся в составе южноуральцев турецкий защитник Казымджан Караташ уже на шестой минуте сбил в собственной штрафной Вадима Ракова. Стопроцентный пенальти. Тимур Сулейманов, заменивший в стартовом составе Дмитрия Воробьёва, подошёл к точке и пробил без шансов для молодого вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичёва. Но прошло немного времени, и уже защитник гостей Максим Ненахов неласково обошёлся вблизи своих ворот со Степаном Оганесяном. Джастин Куэро пробил по-пижонски, как динамовец Муми Нгамалё в игре с «Зенитом». Но мяч от ноги вратаря Антона Митрюшкина зашёл в ворота – 1:1.

Далее игра протекала быстро. Мяч почти не задерживался в центре поля. Москвичи были чуточку быстрее и острее. И не случайно именно они забили второй мяч в игре. За девять минут до перерыва Раков сделал выверенный пас на Сулейманова, а тот метров с четырёх отправил мяч точно по месту назначения.

Сулейманов мог уйти на перерыв с хет-триком. Но в самом конце первого тайма он пробил прямо в Москвичёва из убойной позиции. А потом ещё и Никита Салтыков замешкался с ударом. На паузу соперники удалились при счёте 2:1 в пользу гостей. Что вполне закономерно.

Вечер неиспользованных моментов

Видимо, тренер южноуральцев Давид Деограсия провёл в раздевалке серьёзный разговор. Оренбуржцы вылетели на поле во втором тайме и помчались в атаку. Оганесян свой момент не использовал, но Куэро вскоре оформил дубль. Прострел бывшего «железнодорожника» Дмитрия Рыбчинского был близок к идеалу. Как и удар эквадорца в ближний угол, который не успел прикрыть Митрюшкин. Так счёт снова стал равным.

Затем в игре наступила некая пауза. Уже не те скорости, да и количество брака выросло. Но «Локомотив» по-прежнему атаковал опаснее. Был близок к успеху бывший капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, заменивший Сулейманова. А затем отличная подача Вадима Ракова с угла поля, и промах Марио Митая метров с семи. В свою очередь, Митрюшкин выручил гостей после удара Алексея Барановского. Против добавки Оганесяна был бессилен, но Степан не попал в ворота. Вот такой аттракцион невиданной щедрости.

И когда тренеры обеих команд стали прикидывать пятёрки пенальтистов, «Локомотив» в третий раз в игре вырвался вперёд. К тому времени на поле уже появились Алексей Батраков и Наир Тикнизян. Они и устроили Ракову выход к воротам «Оренбурга», а 19-летний форвард переиграл Москвичёва, который на год старше. Так в течение одного вечера молодой воспитанник «Локомотива» сделал результат. Сначала заработал пенальти, потом отдал голевой пас, а под занавес отличился сам. Не забудем, что победу над «Ростовом» в первом туре также обеспечил гол Ракова.

В оставшееся время «Локомотив» мог забить ещё, да Москвичёв не позволил. Но и трёх голов оказалось достаточно для победы. Которая стала для подопечных Михаила Галактионова второй в Кубке и четвёртой подряд с учётом чемпионата. И необходимо сказать, что столичный клуб в этом сезоне смотрится намного интереснее чем, в прошлом.

Молодые лидеры «Локомотива»

И это при потерях – Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба. Казалось, что «Локомотиву» будет тяжело. Особенно в атаке. А что мы видим? Команда много и охотно атакует, много забивает. Причём прилично смотрятся все игроки атаки, и опытный новичок Воробьёв, и Сулейманов, и Владислав Сарвели, и Сергей Пиняев. Но особенно хороши юные воспитанники клуба Алексей Батраков и Вадим Раков. Два молодых нападающих получили доверие тренера и играют в своё удовольствие – выдумывают, импровизируют, раздают пасы, забивают. Батраков провёл выдающийся матч в Грозном. В Оренбурге был чрезвычайно полезен Раков. Немало забивают защитники. А оборона команды, грешившая ошибками на старте сезона, заметно укрепилась.

«Локомотив» стал первым клубом РПЛ нынешнего сезона, кто смог выиграть кубковый матч в гостях. В первом туре хозяева победили во всех восьми встречах с общим счётом 17:1. У команды Галактионова уже 6 очков. Она взяла хороший ход и наверняка поборется за Кубок. Не забывайте, что «Локомотив» чаще других – девять раз, выигрывал Кубок России.

«Оренбург» второй раз проиграл в Кубке. Но вряд ли это поражение огорчило тренерский штаб сильнее, чем новости от медиков. Во-первых, порвал крестообразную связку один из лидеров Сесар Флорентин. Об аргентинце можно забыть до весны. А во-вторых, получил травму и будет лечиться целый месяц основной вратарь Николай Сысуев. Тоже большая потеря. Заметьте, победа над «Спартаком» в стартовом туре остаётся для южноуральцев единственной. А в субботу «Оренбург» ждёт тяжёлая игра в Ростове-на-Дону.