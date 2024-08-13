Оглушительный провал Руни на старте сезона. В успех Уэйна не верит даже жена

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сегодня, 22:57

Новая команда знаменитого английского нападающего потерпела крупное поражение

В субботу стартовал Чемпионшип – второй по силе дивизион английского футбола. Впереди длинный марафон из 46 туров, который определит новичков английской Премьер-Лиги. В первом туре самый крупный счёт был зафиксирован в Шеффилде, где местный «Шеффилд Уэнсдей» разгромил «Плимут Аргайл» со счётом 4:0.

Казалось бы, что такого? Двадцатая команда по итогам прошлого чемпионата крупно победила двадцать первую. Но дело в личности главного тренера гостей. Это не кто иной, как знаменитый Уэйн Руни. Конечно, Руни был знаменит как футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Тренерская карьера Уэйна пока складывается не так, как бы ему хотелось.

Три блина комом

Когда Руни ещё играл и не собирался вешать бутсы на гвоздь, ему предрекали успешную тренерскую карьеру. Столько лет работы с Алексом Фергюсоном не должны были пройти бесследно. Конечно, Уэйн не единственный, кто играл под командованием сэра Алекса. Но как потенциального тренера многие специалисты выделяли именно его. Да и сам Фергюсон замечал в нападающем задатки потенциального рулевого. К тому же Руни обладает особой харизмой. Такого попробуй ослушайся.

«Плимут Аргайл» – четвёртый клуб в биографии 38-летнего специалиста. Начинал свою тренерскую деятельность Руни в клубе, где заканчивал играть – в «Дерби Каунти». С «баранами» Уэйн проработал полтора года. В первом сезоне его команда заняла 21-е место и чудом удержалась в Чемпионшипе. Но на следующий год «Дерби Канти» проследовал на выход. Руни тоже покинул коллектив.

Уэйн недолго сидел без дела. Про него не забыли в Вашингтоне, где он выступал за «Вашингтон Ди Си Юнайтед». Там англичанин продержался примерно столько же, сколько и в Дерби. Результат так себе. Столичный клуб не попал в плей-офф МЛС , после чего бывшего игрока «чёрно-красных» поблагодарили за работу. Через два дня Руни был уже в Бирмингеме, где принял местный «Бирмингем Сити».

Бирмингемская страница пока маленькая в биографии тренера Уэйна Руни. На «Сэнт Эндрюс» он продержался менее трёх месяцев. Если считать в матчах, то это 15 встреч. В этих 15 играх «синие» потерпели 9 поражений при двух победах. Поэтому во второй день нового 2024 года Уэйн получил расчёт. Неизвестно, поблагодарили ли его за работу. Хотя за что там благодарить? «Бирмингем» так и не оправился и в итоге покинул Чемпионшип.

Хочу стать великим

Уэйн почти шесть месяцев сидел без работы. Он никогда не был режимщиком даже в бытность игроком. А когда остался не у дел, то и подавно. Набрал лишних килограммов десять, и в 38 лет выглядит на все пятьдесят. Положите рядом фотографии Руни и Криштиану Роналду. Они ровесники, а на вид будто люди разных поколений.

Но в мае вынужденный простой Руни закончился. Об Уэйне вспомнили в Плимуте, чей клуб «Плимут Аргайл» с трудом удержался в лиге. Предшественник Руни, бывший тренер юношеской сборной Англии Иан Фостер работал с «зелёными» примерно с таким же успехом, как Уэйн в Бирмингеме. Больших задач перед бывшим нападающим сборной Англии не ставили – удержаться в Чемпионшипе, и хорошо.

Всё лето Уэйн проявлял активность. Комментировал матчи сборной Англии на чемпионате Европы, критиковал Гарета Саутгейта и футболистов сборной. Он великий, ему можно. Ворочал ли он мешки, неизвестно. Наверное да, если сборы «зелёных» прошли в установленный срок.

Перед началом чемпионата Руни дал интервью газете The Guardian. Где, помимо прочего, сказал, что во время вынужденного простоя он горел желанием вернуться к работе. И вообще, он всегда мечтал стать тренером. И не просто тренером, а великим. И не хочет быть вторым Гари Невиллом, критикующим всех и вся,

За ним нужен глаз да глаз

Но в успех Руни верили не все. В том числе и его жена Колин, с которой они знакомы со школы и состоят в браке с 2008 года. Воспитывают четверых сыновей. И надо сказать, Колин иногда приходилось несладко, ибо её звёздный муж и выпить не дурак, и в разные нехорошие истории попадал. Но надо отдать должное женщине, которая терпела загулы и запои ради семьи. Однако переезжать из своего дома в Пресбери, графство Чешир, в расположенный в Девоншире Плимут отказалась. Объяснила тем, что Уэйн вряд ли задержится в роли наставника «зелёных», а потому не стоит дёргаться. Тем более, старшие дети ходят в школу.

Но при этом Колин попросила своих родственников, живущих в Плимуте, присматривать за супругом. Ибо знает характер и привычки Уэйна. Особенно после того как в 2017-м он попал в ДТП , будучи изрядно выпившим, да ещё с некоей девицей в машине.

Во время предсезонки «Плимут» провёл пять матчей, четыре из которых выиграл и лишь раз сыграл вничью. Судя по отчётам, «зелёные» смотрелись очень недурно. Но первый официальный матч Руни в роли главного тренера «Плимут Аргайл» получился очень неудачным. Четыре пропущенных мяча, а в ответ ничего. Один из четырёх «зелёные» забили в свои ворота. Тренер «Плимута» был вне себя от ярости. После игры Руни заявил:

Я разочарован, зол и удивлен. Удивлён с учетом всего того, что мы видели на предсезонке. Основные аспекты игры были недостаточно хороши – и в плане борьбы за мяч, и в плане единоборств, и в плане агрессивности. У нас был план на игру, но мы его не выполнили абсолютно, так что всем нам пора проснуться.

Теперь букмекеры начинают принимать ставки – как долго продержится Руни на «Хоум Парк» (домашняя арена «Плимута») – 15 матчей, как в Бирмингеме, или того меньше. А самому клуба напомнили, что все обе английские команды, с которыми работал знаменитый некогда форвард, вылетали из Чемпионшипа. Станет ли «Плимут Аргайл» третьим?