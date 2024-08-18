Лапорта недоволен новичками «Барселоны», которых сам пригласил. Клуб снова страдает из-за директоров

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сегодня, 14:52

Часто ссорятся с ветеранами.

После ухода капитана Роберто у «Барселоны» остался один человек, который побеждал с клубом в Лиге чемпионов. Голкипер тер Штеген сыграл в финале против «Ювентуса» девять лет назад. С такими боссами каталонцы ещё десять лет не смогут выиграть престижный кубок. Тогда в заявке у «Барселоны» Луиса Энрике были ветераны – Хави, Алвес, Иньеста и Маскерано. Ракитичу и Суаресу, которые забили голы «Ювентусу», было 27 и 28 лет соответственно. Опытные люди в заявке важны. Особенно если у них авторитет, как у Пике, Месси и Бускетса.

Новая «Барселона» совсем другая. Выиграли у «Валенсии» в первом туре Примеры, но положились на дубль ветерана Левандовского. При этом другого видного игрока, связанного с Бундеслигой, на поле не увидели. Говорят, Гюндогана поберегли после удара в бровь в спарринге. Но из Каталонии сообщают, что главная причина отсутствия опытного немца другая – конфликт с Лапортой. Не впервые руководители «Барселоны» делают странные трансферы, а спустя некоторое время отказываются от собственного плана. Вспомним подписания Лапорты.

Иклай Гюндоган, 33 года

В октябре бывшему капитану «Манчестер Сити» и победителю Лиги чемпионов стукнет 34 года. Одногодок Тони Крооса, завершившего карьеру. Год назад Лапорта с радостью позировал с немцем, подписав его в качестве свободного агента. Гюндогану выдали шикарный контракт в ответ на любезность. Выбрал «Барселону», а не другие клубы. Гюндоган не может всегда играть классно из-за возраста. Также Илкай не из тех, кто молчит. Хавбек жаловался игроку «Реала», что молодые ребята из «Барселоны» не включают голову, когда играют. Возможно, скандальный эпизод стал одной из капель керосина в костер конфликта. Пошли слухи, что этнический турок не прочь поиграть на родине предков. А Лапорта резко вспомнил, что немцу пообещали 18.7 млн евро в год. Слишком много, если Илкай не входит в планы тренера Флика.

Ориоль Ромеу, 32 года

Летом «Барселона» смогла позволить себе трансфер Ольмо, который часто пропускает матчи из-за травм. А в прошлом сезоне Лапорта сам выдал 40 млн евро за форварда Роке, которого теперь пробуют сплавить в аренду. При этом во время поисков опорника откликнулся только старина Ромеу. Хавбек «Жироны» является воспитанником школы «Барселоны». Сам доплатил, чтобы вернуться. Но понятно, что ветеран не уровня основы каталонского клуба. У тренера Хави, что забавно, были проблемы с поисками баланса именно в центре полузащиты. Ромеу не является ключевым для команды Флика, полузащитник уже вернулся в «Жирону».

Иньиго Мартинес, 33 года

Не Пуйоль и не Пике, чтобы его появление в центре обороны «Барселоны» улучшило командный футбол. При этом Мартинесу платят 9.4 млн евро в год. У свободного агента такая большая зарплата, как у молодого полузащитника Педри. К разговору о логичности действий Лапорты. Иньиго неплохой футболист, но не игрок уровня сборной Испании. Снова история Гюндогана и других ветеранов с высокими зарплатами. Спортивный директор «Барселоны» Деку сначала предлагает неперспективным в силу возраста мастерам огромные деньги, а потом пробует убедить уйти. Но за Иньиго много не заплатят.

Жоау Канселу, 30 лет

Ему платили 12.5 млн евро, а теперь хотят вернуть. Уязвимость «Барселоны» на трансферном рынке – не могут покупать игроков, как раньше, из-за долгов и финансовых лимитов, позволяет хитрым агентам пользоваться каталонцами. Феликс и его тезка Канселу представляют агента Мендеша. Португальцы в разной форме. Канселу выдал парочку классных матчей на фланге обороны «Барселоны». Но «Манчестер Сити» заплатили за аренду футболиста, прекрасно зная, что выкупить игрока сложно, ведь нет денег. Точно стоило ставить именно на 30-летнего парня, который не приживается надолго в элитных командах? Не худший трансфер, если сравнивать с другими, но ещё один пример сделки Лапорты, которая ничего глобально «Барселоне» не дает. Канселу опытный, но не вожак.

Роберт Левандовски, 35 лет

В «Баварии» максимальная зарплата Левандовского составляла 23 млн евро, а в «Барселоне» дали 33.3 млн евро. А контракт ещё на 2 года. Почти 36-летний поляк нужен, ведь не могут позволить подписать Кейна, который значительно моложе. Но ради трансфера Роберта руководство «Барселоны» пошло на отчаянный шаг. Переплатили, и каждый потенциальный новичок этим воспользуется. «Барселоне» для возвращения в пул фаворитов Лиги чемпионов не хватает опытных новичков. С победами в Лиге чемпионов. С лидерскими качествами. Но загвоздка в возрасте. Гюндоган и Бернарду Силва нужны были каталонцам несколько лет назад. Левандовски мог всё изменить, если бы ему было 32 года. Такие игроки как Роберт нужны «Барселоне» в самом соку, а не после травм и нагрузок.

Маркос Алонсо, 33 года

Алонсо ушел. Ветеран из «Челси» получал в «Барселоне» 6.25 млн евро в год. Глупая сделка, это зарплата вратаря тер Штегена. Причем Марку-Андре годами врут, что не могут поднять оклад из-за долгов. Но на контракты с Агуэро и Обамеянгом деньги были? У аргентинца прихватило сердце, а у габонца вечные проблемы с дисциплиной. Оба не задержались в заявке. Берут ветеранов на спаде, а надо искать золотую середину. Без опытных людей в заявке и на поле тяжело создать баланс. Майну из МЮ шикарный игрок, его даже сравнивают с Зиданом. Но если опытный Каземиро не выдаст роскошный сезон, то МЮ ничего нового не покажет. Лапорта выгнал тренера Хави за слова, что каталонцам нельзя спешить со ставкой на результат и рисковать здоровьем молодых ребят. Надо смириться с поражениями из-за проблем с деньгами. Наставник говорил правду, ведь знает больше нашего о реальном положении финансовых дел у «Барселоны».