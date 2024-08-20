«Динамо» Киев — «Зальцбург» : проноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Зальцбург», который состоится 21 августа 2024 года
«Динамо» Киев
Украинский клуб прошел уже двух соперников и в финале квалификации ему будет противостоять максимально сложный оппонент, который гораздо сильнее предыдущих клубов. Первый матч команда проведет на нейтральном поле и там постарается добыть преимущество, ведь в Австрии у киевлян вряд ли получится создать много моментов.
17 августа «Динамо» Киев обыграло на выезде «Карпаты» в чемпионате (3:1), а 13 числа одолело «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (2:0).
«Зальцбург»
Австрийский клуб имел определенные проблемы в прошлом раунде, однако смог их решить и теперь претендует на место в группе Лиги чемпионов, где уже является практически завсегдатаем. Тем не менее, нельзя недооценивать киевский клуб, который играет без своего стадионе и болельщиков, но прошел два раунда и стремится выиграть последний этап Лиги чемпионов.
17 августа «Зальцбург» обыграл ЛАСК (1:0), а ранее сыграл вничью на выезде с «Твенте» (3:3) в рамках Лиги чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 2.9
- Ничья – 3.7
- Победит «Зальцбург» – 2.35
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Зальцбург» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет неуступчивым, команды забьют немного, а победитель так и не будет определен в первой встрече.