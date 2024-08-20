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«Динамо» Киев — «Зальцбург» : проноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:35
«Динамо» Киев — «Зальцбург» : проноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Зальцбург», который состоится 21 августа 2024 года

«Динамо» Киев

Украинский клуб прошел уже двух соперников и в финале квалификации ему будет противостоять максимально сложный оппонент, который гораздо сильнее предыдущих клубов. Первый матч команда проведет на нейтральном поле и там постарается добыть преимущество, ведь в Австрии у киевлян вряд ли получится создать много моментов.

17 августа «Динамо» Киев обыграло на выезде «Карпаты» в чемпионате (3:1), а 13 числа одолело «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (2:0).

«Зальцбург»

Австрийский клуб имел определенные проблемы в прошлом раунде, однако смог их решить и теперь претендует на место в группе Лиги чемпионов, где уже является практически завсегдатаем. Тем не менее, нельзя недооценивать киевский клуб, который играет без своего стадионе и болельщиков, но прошел два раунда и стремится выиграть последний этап Лиги чемпионов.

17 августа «Зальцбург» обыграл ЛАСК (1:0), а ранее сыграл вничью на выезде с «Твенте» (3:3) в рамках Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Киев – 2.9
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Зальцбург» – 2.35
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Зальцбург» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд
  • Четыре из пяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет неуступчивым, команды забьют немного, а победитель так и не будет определен в первой встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:25
Здесь бы поставил на голы - команды забивные - ТБ(3).
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
Думаю что номинальные гости этот матч не проиграют.
Гость
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