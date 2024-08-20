«Динамо» Киев — «Зальцбург» : проноз и ставки от БК Pinnacle

1724164516

сегодня, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Зальцбург», который состоится 21 августа 2024 года

«Динамо» Киев

Украинский клуб прошел уже двух соперников и в финале квалификации ему будет противостоять максимально сложный оппонент, который гораздо сильнее предыдущих клубов. Первый матч команда проведет на нейтральном поле и там постарается добыть преимущество, ведь в Австрии у киевлян вряд ли получится создать много моментов.

17 августа «Динамо» Киев обыграло на выезде «Карпаты» в чемпионате (3:1), а 13 числа одолело «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (2:0).

«Зальцбург»

Австрийский клуб имел определенные проблемы в прошлом раунде, однако смог их решить и теперь претендует на место в группе Лиги чемпионов, где уже является практически завсегдатаем. Тем не менее, нельзя недооценивать киевский клуб, который играет без своего стадионе и болельщиков, но прошел два раунда и стремится выиграть последний этап Лиги чемпионов.

17 августа «Зальцбург» обыграл ЛАСК (1:0), а ранее сыграл вничью на выезде с «Твенте» (3:3) в рамках Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 2.9

Ничья – 3.7

Победит «Зальцбург» – 2.35

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Зальцбург» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет неуступчивым, команды забьют немного, а победитель так и не будет определен в первой встрече.