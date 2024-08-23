Ключевой полузащитник «Реала Сосьедад» едет за чемпионством в АПЛ. На него претендовала «Барселона»

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сегодня, 11:33

Освобождает место под Захаряна.

Перерос «Реал Сосьедад»

Микель Мерино в Сан-Себастьяне уже шесть лет. Ему повезло попасть сюда в 22 года транзитом через «Ньюкасл» – здесь он сформировался как футболист. За такой солидный отрезок карьеры Микель с басками болтался на окраине топ-10, включался в борьбу за еврокубки, на пике даже оказывался в шести баллах от «Атлетико» и топ-3.

«Бело-голубые» оставались верны агрессивному футболу, высоким скоростям и предельной интенсивности, что удалось конвертировать в результат при Иманоле Альгуасиле. Прошлый сезон наверняка был для Мерино самым ярким – он с «бело-голубыми» сыграл в Лиге чемпионов. Хавбек появлялся на поле с «Интером», «Бенфикой», «Пари Сен-Жермен» – последним даже забил.

Но рано или поздно такой скромный проект упирается в потолок – и кажется, что для «Реала Сосьедад» такой момент наступил. Удержаться на взятой высоте параллельно с ЛЧ не удалось, команда откатилась. Теперь уйдёт время на то, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов – а у Микеля появился шанс миновать эту стадию. 28-летнему футболисту глупо от неё отказываться.

Переговоры тормозила угроза потери костяка

У басков нет необходимого влияния, чтобы удерживать футболистов от перехода в европейские гранды – а интерес «Арсенала» неизбежно вскружит голову. Масштаб потенциальных потерь только предстояло оценить. Летом появилась вероятность остаться сразу без двух игроков центра поля: на Мерино вышли «канониры», а у Субименди возник вариант с «Ливерпулем». Вдобавок «Атлетико» присматривался к Ле Норману. И «матрасники» центрального защитника уже забрали.

В связи с этим баски неохотно шли на диалог. Из двух хавбеков готовы были отпустить лишь одного – и куда упорнее отстаивали Субименди, за которого потребовали 60 миллионов евро. У «Арсенала» же запросили 35 миллионов за Микеля – лондонцы предлагали 25 миллионов. И только теперь, после паузы в переговорах, стороны согласовали условия. По последним данным, окончательная сумма отступных за Мерино составит 33,5 миллиона евро и ещё пять в виде бонусов.

Лондон для Мерино лучше, чем Каталония

Микель заслужил уйти на повышение, с этим не поспоришь. Но были и другие варианты: «Атлетико» и «Барселона». Два испанских гранда пустились в погоню за «Реалом», который почти сформировал новое поколение «галактикос». При этом у «матрасников» есть ресурсы на дорогостоящие сделки – они уже подписали Хулиана Альвареса, Ле Нормана, Сёрлота. Искали игрока в центр поля и в итоге отдали предпочтение Конору Галлахеру – получилась крайне выгодная сделка с «Челси».

Что касается «сине-гранатовых», их финансовые проблемы давно известны. Этим летом они параллельно искали усиление в линию атаки – в приоритете были Дани Ольмо и Нико Уильямс. В условиях ограничений могли претендовать только на одного, взяли первого. И даже так возникли проблемы с его регистрацией – Дани не смог сыграть в первом туре против «Валенсии». Учитывая это, «Барселона» вряд ли претендовала на Микеля – да и в случае предметных переговоров вариант с «Арсеналом» предпочтительнее. У этого проекта нет таких острых проблем, он продолжает разрастаться – и это при том, что команда уже борется с «Манчестер Сити» за титул.

Артета хочет больше баланса на скамейке

Эта проблема никуда не делась – «канониры» по-прежнему уступают «горожанам», когда речь заходит о резервах. Когда лондонцы впервые ворвались в чемпионскую гонку, держаться в лидерах удавалось за счёт свежести, на азарте. Но когда посыпались ошибки, у Артеты просто не было запасного варианта.

В минувшем сезоне «Арсенал» прошёл дистанцию лучше, борьба за титул продолжалась даже в заключительном туре – победителем снова вышла команда Гвардиолы. Сейчас у «пушкарей» несколько направлений на трансферном рынке. Наиболее острая проблема – с поиском профильного форварда. Частично потребность снимает Кай Хаверц, но немец нужен и в центре поля, селекционеры думают.

Вместе с тем наступил черёд усиливать группу игроков на скамейке. У Артеты чётко определён стартовый состав – и он почти не меняется, потому что запасные сильно уступают конкурентам в классе, вдобавок не на все позиции есть альтернатива. Например, в опорной зоне у Артеты три варианта: Райс, Партей и Жоржиньо. Когда Хаверца спускают на позицию инсайда, основной опорник – Деклан. Но с заменой для Эдегора такого разнообразия нет – остаётся только Фабио Виейра, который и близко не даёт сопоставимого качества.

Такая же проблема была в центре обороны, но Тимбер вылечился, плюс купили Калафьори – теперь позиция укомплектована. А вот сбалансированного полузащитника с атакующими навыками не хватает.

В АПЛ будет несложно адаптироваться

Микель играл в команде, которая поддерживает высокую интенсивность, независимо от статуса соперника – так «Реал Сосьедад» Альгуасила играл даже против «Интера» в группе Лиги чемпионов, навязывали борьбу и парижанам.