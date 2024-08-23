Горецка отказался от перехода в МЛС

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка мог продолжить карьеру в МЛС.
В подписании игрока был заинтересован «Шарлотт», однако футболист отказался от перехода, потому что хочет выступать в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка мог продолжить карьеру в МЛС.
В подписании игрока был заинтересован «Шарлотт», однако футболист отказался от перехода, потому что хочет выступать в Лиге чемпионов.
Тренер просто не будет ставить его в основу.
Горецка зря думает, что высокая зарплата гарантия места в составе.
Тренер просто не будет ставить его в основу.
Горецка зря думает, что высокая зарплата гарантия места в составе.