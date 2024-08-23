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Горецка отказался от перехода в МЛС

вчера, 11:22

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка мог продолжить карьеру в МЛС.

В подписании игрока был заинтересован «Шарлотт», однако футболист отказался от перехода, потому что хочет выступать в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
qhx3rvesj5vp
qhx3rvesj5vp
вчера в 12:15
Еще хочет поиграть в футбол для истинных болельщиков.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:57
Компани он не нужен...
Тренер просто не будет ставить его в основу.
Горецка зря думает, что высокая зарплата гарантия места в составе.
Capral
Capral
вчера в 11:53
Хочет играть в ЛЧ, но может продолжить в МЛС. Где же логика?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:43
Ему всего 29 лет. Рано уезжать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Понятное дело. Еще пару лет уж точно можно поиграть в Европе, а потом уже и рассматривать верблюжатник или пендосов
drug01
drug01
вчера в 11:24
Может он прав! Это большой стимул!!!
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