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Флик и Уильямс, которым интересовалась «Барса», пожали руки после матча

вчера, 11:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче 2-го тура Ла Лиги (2:1).

После игры главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик и нападающий клуба из Бильбао Николас Уильямс поприветствовали друг друга, пожали руки и обменялись парой слов. В интервью DAZN немецкий специалист прокомментировал:

О чём я говорил с Нико? Ни о чём, я поздравил его с Кубком Европы.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:14
Два человека просто пожали друг-другу руки.
Зачем сразу начинать искать в этом какой-то потаённый смысл? Журналисты из всего делают событие.
drug01
drug01
вчера в 11:56
Они правильно понимают футбол!!!
8bt8w52mes2r
8bt8w52mes2r
вчера в 11:42
Похоже, что Ханс-Дитер Флик и Нико Уильямс нашли общий язык и решили забыть прошлые разногласия ради успеха своих команд. Это может стать хорошим примером для других тренеров и игроков.
Гость
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