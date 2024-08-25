Флик и Уильямс, которым интересовалась «Барса», пожали руки после матча

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вчера, 11:36

«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче 2-го тура Ла Лиги (2:1).

После игры главный тренер каталонской команды и нападающий клуба из Бильбао поприветствовали друг друга, пожали руки и обменялись парой слов. В интервью DAZN немецкий специалист прокомментировал: