Аморим и компания начнут защиту титула. «Бенфика» без Невеша и «Порту» без Пепе навяжут конкуренцию действующему чемпиону

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вчера, 22:01

Кто из большой тройки сорвёт банк в этот раз.

В пятницу матчем в Лиссабоне между чемпионом страны «Спортингом» и «Риу Аве» стартует девяносто первый сезон в португальской Примейре. В борьбу вступят 18 клубов. Правда, на чемпионский титул по традиции претендуют только три клуба. Это «Бенфика», которая 38 раз выигрывала чемпионат страны, «Порту», на счету которого 30 побед, и «Спортинг», двадцатикратный и действующий чемпион. Одноразовые чемпионства «Белененсеша» и «Боавишты» выглядят как некая арифметическая погрешность.

В предыдущем сезоне чемпионат выиграл, причём уверенно выиграл, лиссабонский «Спортинг». Ожидалось, что теперь, как налетят, как растащат нового чемпиона. И тренера-триумфатора Рубена Аморима уведут. В «Ливерпуль», «Баварию» или «Манчестер Юнайтед».

Чемпион сохранил золотой состав

Но что мы видим. Рубен Аморим по-прежнему тренирует столичных «львов». Никуда пока не делись ни лучший бомбардир Примейры Виктор Дьёкереш, ни лидер середины поля Мортен Юльманн. Выгодно — за 17 миллионов евро выкуплен английским «Лестером» правый защитник Иссахаку Фатаву. Продали 31-летнего нападающего Паулинью в мексиканскую «Толуку» за почти 8 миллионов. Ветеран «Спортинга» Себеастьян Коатес вернулся в родной уругвайский «Насьональ», а бывший зенитовец Луиш Нету стал свободным агентом. Пока не определился со своим будущим вратарь-ветеран Антонио Адан, чей контракт истёк. Остался не у дел Рафаэл Камашу, которому когда-то сулили славу Криштиану Роналду.

Покупок всего две. 20 миллионов евро ушли брюссельскому «Андерлехту» за 20-летнего защитника Зено Дебаста. Еще 5 миллионов потрачено на вратаря сборной Боснии и польского «Рахова» Владана Ковачевича. Он уже играл в матче за Суперкубок Португалии и пропустил 4 мяча от «Порту». Также влилась в коллектив большая группа молодёжи, в которой выделяется в первую очередь фамилией 17-летний вратарь Давид Иванов. Юноша играет за сборную Португалии в своей возрастной категории, но теоретически может оказаться и под знамёнами российской сборной.

Пока «Спортинг» выглядит готовым к защите чемпионского титула. Золотой состав почти сохранён, тренер тоже. Игра «львов» в Суперкубке оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны столичный клуб легко отгрузил трёшку в ворота «Порту» ещё до перерыва. Но при этом «Спортинг» растерял своё преимущество, а потом вовсе проиграл пролог сезона. Есть ощущение, что команде Рубена Аморима будет непросто защитить свой чемпионский титул. Тем более трансферное окно ещё открыто. И на вход, и на выход.

Жаркое лето «орлов»

Вице-чемпион «Бенфика» сохранила главного тренера Роджера Шмидта. Впрочем, немецкий специалист никуда особенно и не собирался. Зато в составе столичных «орлов» произошли заметные перемены. И в первую очередь это сделка с «Пари Сен-Жермен». Чемпионы Франции выложили 60 миллионов за 19-летнего опорника Жоау Невеша, да ещё и предоставили в пользование его коллегу по амплуа, чемпиона Европы 2016 и некогда лучшего молодого футболиста Европы Ренату Саншеша. Который возвращается на «Да Луш» после восьмилетнего перерыва. Выкуплен у «Эстудиантеса» за девять с половиной миллионов правый полузащитник Бенхамин Рольгейзер, который, несмотря на фамилию, аргентинец, а не немец. Приобретены сразу два левых защитника — датчанин Ян-Никлас Бесте из «Хайденхама» за 8 миллионов и испанец Альваро Каррерас из «Манчестер Юнайтед» за 6. Полузащитник сборной Люксембурга Леандро Баррейра перешёл из «Майнца» бесплатно. Самым дорогим приобретением стал грек Вассилис Павлидис из голландского « АЗ ». Он обошёлся в 18 миллионов.

Как видим, «Бенфика» серьёзно укрепилась. Видимо, отставание от «Спортинга» на финише в десять очков подействовало. И теперь самый титулованный клуб Португалии собирается вернуть себе чемпионский титул.

Без Пепе, но с новым тренером

Заметные перемены произошли в «Порту». Ушёл в отставку многолетний тренер «драконов» Сержиу Консейсау. Его место занял бывший помощник Витор Бруну, который уже успел выиграть Суперкубок страны.

Сержиу Консейсау ушёл, а его сын Франсишку вернулся. Отличившийся на чемпионате Европы 21-летний полузащитник выкуплен у «Аякса» за десять с половиной миллионов. Удалось сохранить в команде главного героя сборной Португалии на последнем Евро вратаря Диогу Кошту, которого куда только не продавали. Истёк контракт Мехди Тареми, и алжирский нападающий заключил договор с «Интером». Об ещё одной потерей стало известно за день до старта чемпионата. Объявил о завершении карьеры легендарный защитник Пепе. Ещё недавно 41-летний натурализованный бразилец играл на чемпионате Европы и смотрелся вполне прилично. Но, видимо, чемпион Европы и трёхкратный победитель Лиги чемпионов Кеплер Лаверан Лима Феррейра (полное имя футболиста) решил, что с него хватит и решил закончить свою славную карьеру. Но без Пепе «драконы» не остались. Ведь уже четвёртый год в составе «Порту» выступает бразильский нападающий Эдуардо Габриэл Акино Косса, чьё игровое имя также Пепе. И которого тоже успели полюбить на «Драгау». Но не так, как двух других бразильских нападающих Эванилсона и Вендерсона Галено, которые являются ударной силой «драконов».

Помимо трёх «китов» в португальской лиге присутствует парочка «дельфинов». «Брага» и «Витория» из Гимараеша вряд ли способны замахнуться на чемпионский титул, но могут внести коррективы в чемпионскую гонку. В рядах «Витории» имеются два потенциальных новобранца «Спартака». О центральном защитнике Жорже Фернандеше вы могли прочитать совсем недавно. Но если верить португальской прессе, то «красно-белые» заинтересованы ещё и в опорном полузащитнике Томаше Ганделе.

Немножко о новичках Примейры. «Санта-Клара» вернулась после годичного перерыва. Родной клуб Криштиану Роналду «Насионал» отсутствовал в элите три года. Но есть и абсолютный дебютант, скрывающийся под аббревиатурой АВС. Клуб был создан в городе Авиш, но не имеет отношения к расформированному «Депортиву Авиш».