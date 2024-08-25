«Интер Майами» Месси досрочно вышел в плей-офф МЛС

«Интер Майами», за который выступает нападающий Лионель Месси, обеспечил себе участие в плей-офф МЛС.
Это произошло после победы со счётом 2:0 над «Цинциннати».
Сообщается, что «Интер Майами» стал третьей самой быстрой командой, сумевшей выйти во вторую часть сезона МЛС, сделав это за 26 игр. Также нападающий Луис Суарес забил два мяча в прошедшей встрече и побил два клубных рекорда: его первый гол стал самым быстрым в истории команды (форвард забил через 31 секунду после начала матча). Кроме того, уругваец установил новый рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах (18).
Месси пока не может играть из-за травмы.
Большой возраст игроков, выдерживающих такие нагрузки и могущих ещё приносить пользу говорит лишь об куда более тщательном подходе к здоровью, тренировкам и развитию медицины в целом. Вряд ли уровень лиги здесь имеет значение. Больше поверю в то, что там где профессионалов меньше, они наносят больше травм техничным игрокам вроде Месси и Суареса.
Большой возраст игроков, выдерживающих такие нагрузки и могущих ещё приносить пользу говорит лишь об куда более тщательном подходе к здоровью, тренировкам и развитию медицины в целом. Вряд ли уровень лиги здесь имеет значение. Больше поверю в то, что там где профессионалов меньше, они наносят больше травм техничным игрокам вроде Месси и Суареса.
И если Месси, Суарес и им подобные возрастные игроки всё ещё много забивают, так это же только хорошо для зрителей.
И если Месси, Суарес и им подобные возрастные игроки всё ещё много забивают, так это же только хорошо для зрителей.