«Интер Майами» Месси досрочно вышел в плей-офф МЛС

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вчера, 08:32

«Интер Майами», за который выступает нападающий , обеспечил себе участие в плей-офф МЛС .

Это произошло после победы со счётом 2:0 над «Цинциннати».

Сообщается, что «Интер Майами» стал третьей самой быстрой командой, сумевшей выйти во вторую часть сезона МЛС , сделав это за 26 игр. Также нападающий забил два мяча в прошедшей встрече и побил два клубных рекорда: его первый гол стал самым быстрым в истории команды (форвард забил через 31 секунду после начала матча). Кроме того, уругваец установил новый рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах (18).

Месси пока не может играть из-за травмы.