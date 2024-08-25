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«Интер Майами» Месси досрочно вышел в плей-офф МЛС

вчера, 08:32
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 0Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннатиМатч завершен

«Интер Майами», за который выступает нападающий Лионель Месси, обеспечил себе участие в плей-офф МЛС.

Это произошло после победы со счётом 2:0 над «Цинциннати».

Сообщается, что «Интер Майами» стал третьей самой быстрой командой, сумевшей выйти во вторую часть сезона МЛС, сделав это за 26 игр. Также нападающий Луис Суарес забил два мяча в прошедшей встрече и побил два клубных рекорда: его первый гол стал самым быстрым в истории команды (форвард забил через 31 секунду после начала матча). Кроме того, уругваец установил новый рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах (18).

Месси пока не может играть из-за травмы.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:45
    браво, Интер !
    STVA 1
    STVA 1 ответ iIIiada (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Согласен с Вами! В МЛС не даром сделан потолок зарплат , из под которого выводится три вакансии , специально под игроков уровня звезд! Этим они уравнивают команды!Кому то посчастливилось пригласить Месси а кому то Леху Миранчука! Как грится почувствуйте разницу!Не хочу этим оскорбить нашего игрока!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 16:06, ред.
    Прежде чем писАть комментарий, вам необходимо было прежде всего вспомнить, сколько лет аргентинцу. А если бы вспомнили, то и не писАли бы его..
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:57
    Месси в топовом чемпионате и 90 минут не выдержит, задохнеться
    амурец
    амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    вчера в 15:39
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:53, ред.
      Странно всё это....Интер Майами принадлежит «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой мной..... а пишут «Интер Майами» Месси.
      Не зазнался бы этот парень помогающий мне продавать футболки...
      HeavenCanWait
      HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 14:21
      Без Месси Интер Майами шёл на последнем месте, если ты не соображаешь. Это твой Пенальтист команды на дно тянет, а Месси наоборот поднимает.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:22
      Я одного понять не могу- к чему, вообще, ты всё написал- позитивное и негативное? Зачем? Мы, что, обсуждали личные качества пользователей Соккера?)))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:10, ред.
      А моя характеристика, это чё - не знак моего Уважения ?! Это попытка принизить чтоль тебя ?!
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:06
      Я поставил тебе лайк- в знак Уважения к нашим отношениям, но не в знак согласия с тобой. Я до сих пор не могу понять, зачем тебе- это было нужно...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:03
      За характеристику ты мне лайк поставил и , как выясняется, обиделся. Это как так, Вить ?!))

      Ты поистине уникальный, в своём роде.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:13, ред.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 12:07, ред.
        Футбол в США - пробная работа?!
        В корне с тобой несогласен. Футбол для американцев - источник огромной Прибыли. Огромной, Вить!! И все их действия - это не какая то разрозненная, бессистемная акция, а полномасштабное развитие , вплоть до рычагов Большой политики. Налицо четкий , концептуальный подход, которому подчинено всё : начиная от умения раскрутить интерес у масс, и заканчивая наличием умных голов, которые пользуясь тупостью футбольных ретроградов Европы, подминают под себя администрирование управления футболом. Гляди сам. Все крупнейшие футбольные турниры в недалёком прошлом и обозримом будущем будут проводиться в США или в странах ими патронируемыми (Катар уж был, на очереди СА).
        И после этого ты продолжаешь считать, что с такой футбольной интеграцией американцы качественно мячик пинать не научатся ?!
        Capral
        Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
        вчера в 11:46
        С Вашего позваления, я отвлекусь, а после- можем продолжить... Только просьба- не про МЛС. В футболе, много других интересных тем.)))
        iIIiada
        iIIiada
        вчера в 11:45
        Как и ожидалось, пришли фанаты Роналду и начали занижать вклад Месси и всю лигу. Вот интересно, они когда-нибудь приведут факты, а то только пустые слова.

        Вот факты:

        1. Лига СА оценивается в 975,44 млн. МЛС - 1,27 млрд.

        2. Средний возраст игроков верблюд-лиги - 26,7 лет, МЛС - 26,1 лет. Так какая лига - лига пенсионеров?

        3. Самая дорогая команда СА Аль-Хиляль 198,53 млн, самая дешевая Аль-Ахдуд 7,05 млн. Разрыв свыше 190 млн.

        Самая дорогая команда МЛС Интер Майами 96,78 млн, самая дешевая Ди Си Юнайтед 25,65 млн. Разрыв 71 млн.

        В МЛС команды практически одного уровня, поэтому каждый год новый чемпион. В СА, как во Франции, чемпион всегда один и тот же.

        4. МЛС выиграть сложнее, так как регулярный чемпионат составляет 34 туров и 6 игр плей-офф. Итого 40 игр. В СА всего 34 игр. Победитель регулярного чемпионата МЛС не всегда становится чемпионом МЛС. В СА достаточно набрать наибольшее количество очков.
        eds8yee44n7k
        eds8yee44n7k
        вчера в 11:45
        Поздравляю «Интер Майами» с выходом в плей-офф МЛС! Желаю им дальнейших успехов в турнире!
        Fantazista_333
        Fantazista_333
        вчера в 11:43
        Конечно, это же другое - одобрять положительные мнения про Рона, в частности его игру в СА. И писать про низкий уровень МЛС. И опять же одобрять мнения, но уже негативные в адрес гнома. Мы не понимаем - это другое.
        Capral
        Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
        вчера в 11:41
        Вот, именно- для зрителей, это то, о чем я всегда и говорю, что МЛС- это, в большинстве своём шоу. Что касается Месси, то у меня к нему есть вопросы, как к человеку, но как игрок, он всегда- был, есть и будет для меня Гениальным, здесь без вопросов.
        ᅠᅠ
        ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 11:37
        Не спорю, я лишь показал, что в топовых чемпионатах лучшие бомбардиры так же возрастные игроки. Возраст, конечно, влияет на игру и голы, но куда важнее мастерство.
        И если Месси, Суарес и им подобные возрастные игроки всё ещё много забивают, так это же только хорошо для зрителей.
        Capral
        Capral
        вчера в 11:36
        Хочу напомнить, кое-кому, что я, никогда, вообще не вспоминаю- ни Роналду, ни СА. Поэтому, все претензии ко мне- беспочвенны.
        Capral
        Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
        вчера в 11:35
        Вы не сравнивайте уровень футбола- АПЛ, Испании или Бундеса. Футбол МЛС- это фактически экперимент, пробная работа, желание приблизиться к европейскому футболу и популяризировать его в США. Это же разные понятия.)))
        iIIiada
        iIIiada ответ ᅠᅠ (раскрыть)
        вчера в 11:32
          ᅠᅠ
          ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 11:29
          Если суммировать возраст лучших бомбардиров АПЛ, ЛаЛиги и Бундеслиги, самых топовых чемпионатов, то на троих получим 102 года (без учёта последнего тура, т к. не все сыграли ещё).
          Большой возраст игроков, выдерживающих такие нагрузки и могущих ещё приносить пользу говорит лишь об куда более тщательном подходе к здоровью, тренировкам и развитию медицины в целом. Вряд ли уровень лиги здесь имеет значение. Больше поверю в то, что там где профессионалов меньше, они наносят больше травм техничным игрокам вроде Месси и Суареса.
          пират Елизаветы
          пират Елизаветы
          вчера в 11:15
          Отличное выступление Интера... И реванш на главным конкурентом убедителен. Но в плей оффе будет другой настрой от каждой команды..
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ
          вчера в 11:09
          Жаль..., очень жаль, что новый Король футбола 2 года назад принял предложение МЛС. Для нас болельщиков жаль. Однако для американцев это было безусловно шикарное решение, давшее импульс в развитии футбола в США.
          Fantazista_333
          Fantazista_333
          вчера в 11:03
          Тоже самое и про чемпионат СА можно говорить, но не говорят. Двойные стандарты.
          Capral
          Capral
          вчера в 10:53
          Даже подумать страшно, три игрока, чей общий возраст составляет больше СТА лет- еще забивают... Такое, может быть только в недотурнире, коим, безусловно является МЛС. Я совершенно нейтрально и безразлично отношусь, к так называемому американо-европейскому футболу, но есть вещи, которые вызывают немало вопросов...
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1 ответ iIIiada (раскрыть)
          вчера в 10:02
          В любом случае они скажут: " В болоте и кулик птица".
          iIIiada
          iIIiada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 09:58
            Гость
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