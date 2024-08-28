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Защитник «Ювентуса» продолжит карьеру в «Фейеноорде»

вчера, 10:07

Защитник «Ювентуса» Факундо Гонсалес перейдёт на правах аренды в «Фейеноорд». Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за 6 миллионов евро, которая станет обязательной при определённых условиях. При этом «Ювентус» сохранит за собой право первоочередного выкупа игрока, а в случае продажи получит 20%.

Гонсалес перешёл в «Ювентус» из «Валенсии» в августе 2023 года и сразу же был отдан в аренду в «Сампдорию». Его контракт со «старой синьорой» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 21-летний уругваец провёл 29 матчей в Серии B, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Гонсалеса в 2 миллиона евро.

Ранее «Торино» приобрёл защитника «Фейеноорда».

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ballak144
ballak144
вчера в 12:25
12 желтых)
b88xkkynf5jx
b88xkkynf5jx
вчера в 11:06
В общем непонятно зачем его вообще Ювентус покупал.
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