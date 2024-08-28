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«Андерлехт» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 августа 2024, 16:02
«Андерлехт» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Динамо» Минск, который состоится 29 августа 2024 года

«Андерлехт»

Первый матч «Андерлехт» провел очень сложный на нейтральном поле, но смог удержать минимальную победу и сейчас подходит к ответной встрече в ранге большого фаворита. Команда очень хочет играть именно в Лиге Европы и для этого придется сыграть аккуратно и не дать шансов сопернику сравнять счет. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересен определенной категории болельщиков.

22 августа «Андерлехт» обыграл «Динамо» Минск в Лиге Европы (1:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Мехелена» (1:3).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб старался в первой игре забить в ворота «Андерлехта», но в итоге не смог этого сделать и проиграл с минимальным счетом. «Динамо» Минск постарается отыграться в Бельгии, но судя по котировкам букмекеров, шансов у гостей крайне мало. Если коллектив из Минска не сможет пройти «Андерлехт», то будет участвовать в группе Лиги конференций.

22 августа «Динамо» Минск уступило «Андерлехту» (0:1), а 15 числа проиграл на выезде «Линкольн Ред Импс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Андерлехт» – 1.32
  • Ничья – 5.3
  • Победит «Динамо» Минск – 9.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.72
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Статистика

  • «Андерлехт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Динамо» Минск выиграл шесть матчей на выезде из десяти последних
  • Четыре из пяти последних домашних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу хозяев с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Андерлехт» объективно сильнее своего соперника и на своем поле сможет одержать еще одну более крупную победу.

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