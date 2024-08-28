«Андерлехт» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Динамо» Минск, который состоится 29 августа 2024 года

«Андерлехт»

Первый матч «Андерлехт» провел очень сложный на нейтральном поле, но смог удержать минимальную победу и сейчас подходит к ответной встрече в ранге большого фаворита. Команда очень хочет играть именно в Лиге Европы и для этого придется сыграть аккуратно и не дать шансов сопернику сравнять счет. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересен определенной категории болельщиков.

22 августа «Андерлехт» обыграл «Динамо» Минск в Лиге Европы (1:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Мехелена» (1:3).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб старался в первой игре забить в ворота «Андерлехта», но в итоге не смог этого сделать и проиграл с минимальным счетом. «Динамо» Минск постарается отыграться в Бельгии, но судя по котировкам букмекеров, шансов у гостей крайне мало. Если коллектив из Минска не сможет пройти «Андерлехт», то будет участвовать в группе Лиги конференций.

22 августа «Динамо» Минск уступило «Андерлехту» (0:1), а 15 числа проиграл на выезде «Линкольн Ред Импс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» – 1.32

Ничья – 5.3

Победит «Динамо» Минск – 9.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.72

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Статистика

«Андерлехт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Минск выиграл шесть матчей на выезде из десяти последних

Четыре из пяти последних домашних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу хозяев с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Андерлехт» объективно сильнее своего соперника и на своем поле сможет одержать еще одну более крупную победу.