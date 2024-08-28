«Андерлехт» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Динамо» Минск, который состоится 29 августа 2024 года
«Андерлехт»
Первый матч «Андерлехт» провел очень сложный на нейтральном поле, но смог удержать минимальную победу и сейчас подходит к ответной встрече в ранге большого фаворита. Команда очень хочет играть именно в Лиге Европы и для этого придется сыграть аккуратно и не дать шансов сопернику сравнять счет. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересен определенной категории болельщиков.
22 августа «Андерлехт» обыграл «Динамо» Минск в Лиге Европы (1:0), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Мехелена» (1:3).
«Динамо» Минск
Белорусский клуб старался в первой игре забить в ворота «Андерлехта», но в итоге не смог этого сделать и проиграл с минимальным счетом. «Динамо» Минск постарается отыграться в Бельгии, но судя по котировкам букмекеров, шансов у гостей крайне мало. Если коллектив из Минска не сможет пройти «Андерлехт», то будет участвовать в группе Лиги конференций.
22 августа «Динамо» Минск уступило «Андерлехту» (0:1), а 15 числа проиграл на выезде «Линкольн Ред Импс» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Андерлехт» – 1.32
- Ничья – 5.3
- Победит «Динамо» Минск – 9.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.72
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.12
Статистика
- «Андерлехт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Минск выиграл шесть матчей на выезде из десяти последних
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу хозяев с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Андерлехт» объективно сильнее своего соперника и на своем поле сможет одержать еще одну более крупную победу.