«Аякс» – «Ягеллония»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 16:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Ягеллония», который состоится 29 августа 2024 года

«Аякс»

Клуб из Нидерландов вошел во вкус побед за время всех квалификаций и в первом матче разгромил чемпиона Польши на его же стадионе. «Аякс» практически гарантировал себе место в групповом турнире Лиги Европы. Теперь коллективу остается красиво закончить ответную встречу на своем поле и ждать жеребьевку Лиги Европы, если не случится никаких сенсаций.

22 августа «Аякс» крупно обыграл на выезде «Ягеллонию» (4:1), а 18 числа в чемпионате на выезде уступил «Бреде» (1:2).

«Ягеллония»

Чемпион Польши оказался не готов к еврокубкам, ведь после вылета из Лиги чемпионов у команды практически нет шансов остаться и в Лиге Европы. Отыграть три мяча на выезде у «Аякса» сложно было бы даже самым сильным европейским клубам, поэтому шансов у гостей практически нет. Тем не менее, матч будет интересным и важным для обеих команд.

25 августа «Ягеллония» проиграла на выезде «Катовице» (1:3), а 22 числа крупно уступила на своем поле «Аяксу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 1.18

Ничья – 7.4

Победит «Ягеллония» – 14

Тотал больше 3.5 мячей – 1.95

Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Статистика

«Аякс» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах при двух поражениях

Четыре последних матча «Ягеллонии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из восьми домашних матчей «Аякса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аякса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Хозяева на голову выше своего соперника по качеству игры и смогут одержать повторную крупную победу.