«Аякс» – «Ягеллония»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Ягеллония», который состоится 29 августа 2024 года
«Аякс»
Клуб из Нидерландов вошел во вкус побед за время всех квалификаций и в первом матче разгромил чемпиона Польши на его же стадионе. «Аякс» практически гарантировал себе место в групповом турнире Лиги Европы. Теперь коллективу остается красиво закончить ответную встречу на своем поле и ждать жеребьевку Лиги Европы, если не случится никаких сенсаций.
22 августа «Аякс» крупно обыграл на выезде «Ягеллонию» (4:1), а 18 числа в чемпионате на выезде уступил «Бреде» (1:2).
«Ягеллония»
Чемпион Польши оказался не готов к еврокубкам, ведь после вылета из Лиги чемпионов у команды практически нет шансов остаться и в Лиге Европы. Отыграть три мяча на выезде у «Аякса» сложно было бы даже самым сильным европейским клубам, поэтому шансов у гостей практически нет. Тем не менее, матч будет интересным и важным для обеих команд.
25 августа «Ягеллония» проиграла на выезде «Катовице» (1:3), а 22 числа крупно уступила на своем поле «Аяксу» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аякс» – 1.18
- Ничья – 7.4
- Победит «Ягеллония» – 14
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.95
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.85
Статистика
- «Аякс» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах при двух поражениях
- Четыре последних матча «Ягеллонии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из восьми домашних матчей «Аякса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Аякса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Хозяева на голову выше своего соперника по качеству игры и смогут одержать повторную крупную победу.