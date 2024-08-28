«Борац» Баня Лука – «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 19:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Борац» Баня Лука – «Ференцварош», который состоится 29 августа 2024 года

«Борац» Баня Лука

Команда из Боснии и Герцеговины смогла на выезде добиться ничейного результата в игре с «Ференцварошем» и подарила надежду на проход в групповую стадию Лиги Европы. Для коллектива это стало бы огромным успехом, поэтому в домашней встрече хозяева будут максимально мотивированы на победу. Поединок будет очень неуступчивым и одним из самых интересных в этот игровой день.

22 августа «Борац» Баня Лука сыграл вничью на выезде с «Ференцварошем» (0:0), а ранее в чемпионате обыграл «Слободу» из Тузлы (2:0).

«Ференцварош»

«Виктория» Пльзень нанесла 18 ударов по воротам соперника в первой встрече, но сумела лишь однажды поразить ворота соперника. Теперь чешскому клубу придется отстаивать свое преимущество на поле соперника, а любая ошибка может привести к общему ничейному счету. Букмекеры больше верят в гостей, но им придется еще доказать на поле свое право играть в Лиге Европы.

22 августа «Виктория» Пльзень обыграла на своем поле «Хартс» (1:0), а 18 числа коллектив обыграл на выезде «Динамо» Ческе-Будеевице (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борац» Баня Лука – 6.1

Ничья – 3.75

Победит «Ференцварош» – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Борац» Баня Лука проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних выездных матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команда из Боснии и Герцеговины забивала в восьми из десяти последних домашних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Ференцвароша», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости сделали выводы после первого матча и в этот раз смогут одержать верх над соперником.