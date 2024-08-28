«Рапид» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рапид» – «Брага», который состоится 29 августа 2024 года

«Рапид»

Судя по удалению игрока австрийской команды на второй минуте, ничего хорошего «Рапид» в первой встрече не ждало. Тем не менее, поражение в один мяч на выезде с «Брагой» при таких обстоятельствах можно назвать приемлемым результатом. На своем поле хозяева постараются как можно быстрее нивелировать это отставание, а возможно и выйти вперед по сумме двух встреч, чтобы избежать дополнительного времени.

25 августа «Рапид» проиграл на выезде «БВ Линц» (0:3), а 22 числа проиграл на выезде «Рапиду» (1:2).

«Брага»

Еще в прошлых раундах «Брага» выглядела как команда, которая должна проходить в групповой этап турнира независимо от соперников. Коллектив выиграл и первый матч, но разница в один мяч ничего не может гарантировать португальцам, ведь играть еще минимум 90 минут основного времени. Матч является одним из самых ярких в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

25 августа «Брага» обыграла «Морейренси» в чемпионате (3:1), а 18 числа добыла победу на выезде с «Боавиштой» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рапид» – 2.9

Ничья – 3.5

Победит «Брага» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Рапид» проиграл подряд два последних матча во всех турнирах

«Брага» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч будет примерно равным и команды обменяются голами также, как и в первой встрече.