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«Рапид» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 августа 2024, 19:55
«Рапид» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рапид» – «Брага», который состоится 29 августа 2024 года

«Рапид»

Судя по удалению игрока австрийской команды на второй минуте, ничего хорошего «Рапид» в первой встрече не ждало. Тем не менее, поражение в один мяч на выезде с «Брагой» при таких обстоятельствах можно назвать приемлемым результатом. На своем поле хозяева постараются как можно быстрее нивелировать это отставание, а возможно и выйти вперед по сумме двух встреч, чтобы избежать дополнительного времени.

25 августа «Рапид» проиграл на выезде «БВ Линц» (0:3), а 22 числа проиграл на выезде «Рапиду» (1:2).

«Брага»

Еще в прошлых раундах «Брага» выглядела как команда, которая должна проходить в групповой этап турнира независимо от соперников. Коллектив выиграл и первый матч, но разница в один мяч ничего не может гарантировать португальцам, ведь играть еще минимум 90 минут основного времени. Матч является одним из самых ярких в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

25 августа «Брага» обыграла «Морейренси» в чемпионате (3:1), а 18 числа добыла победу на выезде с «Боавиштой» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рапид» – 2.9
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Брага» – 2.4
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • «Рапид» проиграл подряд два последних матча во всех турнирах
  • «Брага» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч будет примерно равным и команды обменяются голами также, как и в первой встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
28 августа в 23:34
Команды забивные , надеюсь обменяются голами - ОЗ.
Гость
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