«Ростов» пугает, «Зенит» не готов к «Спартаку». В 6-м туре РПЛ будут ярчайшие матчи

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сегодня, 09:09

Для смотрибельного футбола есть все предпосылки.

«Рубин» – «Динамо Махачкала»

- Выезд в Самару к другому дебютанту РПЛ сложился тяжело – казанцы пропустили ещё в дебюте, а отыграться смогли только после перерыва. При этом команда Рашида Рахимова всё же одержала победу – плюс до этого было минимальное поражение от «Зенита» (пропустили всего единожды) и боевая ничья с «Ростовом». К домашней игре с махачкалинцами «Рубин» подходит на эмоциональном подъёме.

- Трёхматчевая серия поражений прервалась – «бело-голубые» обыграли «Ахмат» в домашних стенах. Важная победа, грозненцы – одна из немногих команд, с которыми надо цеплять очки, чтобы удержаться в РПЛ .

ЦСКА – «Акрон»

- «Армейцы» откатились не седьмое место в турнирной таблице – всё из-за двух поражений к ряду. «Краснодар» и «Локомотив» отрезвили «красно-синих». Да, в четырёх стартовых поединках у них только одно поражение – но против прямых конкурентов за топ-3 Марко Николичу бороться крайне тяжело. Да и с реализацией проблемы – два гола в трёх предыдущих встречах.

- Две победы в семи матчах со старта сезона – нормальная статистика для дебютанта Премьер-лиги. Скорее хорошая – «Акрон» не провалился на дно с первых же игр, как это происходит с «Факелом», а активно создаёт себе задел на будущее. Да и позитивных моментов достаточно – даже теряя очки с «Рубином» и «Оренбургом», тольяттинцы оказывали сопротивление и находили свои моменты.

«Зенит» – «Спартак»

- Главный поединок тура, к которому «Зенит» успел потерять лидеров. На принципиальный матч петербуржцы выйдут без своего креативного центра – Максима Глушенкова и Вендела. С одной стороны, «Зенит» прилично закупился и обладает глубиной скамейки, с другой – у команды уже возникли проблемы с «Химками». И вообще не факт, что их удастся избежать с топ-клубом.

- Для москвичей это шанс показать свой проект во всей красе. До этого болельщиков уже радовали разгромами – но то были матчи с «Факелом», «Крыльями» и т.д. Да и происходили локальные провалы – как с «Оренбургом» и «Ахматом». В любом случае от «красно-белых» ждут борьбы. И особенно ждут перформансов Угальде и Барко. Возможно, Соболева – для этого ему нужно поторопиться с переходом.

«Факел» – «Оренбург»

- Дмитрий Пятибратов уже вытаскивал «Факел» из болота в зоне вылета – теперь его снова позвали спасать клуб. Пока у тренера не было такой возможности – с таким «Спартаком» последовало логичное поражение. Зато в эти выходные воронежцы играют дома – и против «Оренбурга», который позволит сопернику разгуляться. Пока «Факел» — последняя команда лиги.

- После победы над «Спартаком» у «Оренбурга» не было повода для радости – делили очки с «Ахматом» и «Факелом», проигрывали «Химкам» и «Ростову» (с южанами вели 2:0 к перерыву). Южноуральцы в одном балле от стыков.

«Ахмат» – «Химки»

- Гостевое турне у грозненцев не задалось – после ничьей со «Спартаком» уступили «Краснодару» и «Динамо Махачкале». Одна победа на старте сезона – и та в Кубке – не идёт на пользу турнирной ситуации. Грознненцы снова бьются за выживание и несильно опережают тот же «Факел».

- Ничья с «Зенитом» — это всегда плюс к морали. Совсем недавно подмосковный коллектив ещё вышел победителем из «перестрелки» с «Рубином» (3:2), так что к игре с «Ахматом» подходит с позиции силы.

«Крылья Советов» – «Пари НН»

- Одна победа в семи стартовых матчах – это пранк, вышедший из-под контроля. Руководство самарцев всё чаще задумывается о нахождении Игоря Осинькина в команде. С другой стороны, кубковые провалы не имеют радикального значения, а в том же чемпионате достался тяжёлый календарь. «Крылья» должны были обыгрывать «Факел» – они и обыграли. Теперь то же самое – с «Пари НН».

- Две победы подряд вытянули нижегородцев сразу к топ-5 – но это не объективная расстановка сил. «Пари НН» и близко не наиграл на такой результат. Последовали два поражения– кубковое от ЦСКА (по пенальти) и в чемпионате от «Краснодара». Команда Илича отправляется уже на третий выездной матч к ряду – и теперь попадают на мотивированные «Крылья». Фаворит понятен.

«Динамо» – «Краснодар»

- Москвичи в этом туре принимают южан. «Динамо» придётся мучаться с флешбэками из предыдущего сезона – этим же соперником москвичи завершали предыдущий чемпионат. И «Краснодар» лишил «бело-голубых» титула, победив в той встрече.

- И у «Динамо» сейчас дела идут лучше. «Быков» продолжает лихорадить – они нашли свои победы, но не показывают убедительный атакующий футбол. Да и отпустили конкурентов на старте. Москвичи же играли без лидеров первые туры, уступили «Зениту» – но и так идут вторыми, отставая от петербуржцев на один балл.

«Локомотив» – «Ростов»

- Команда, которой пророчили провал, идёт в топ-3 после пяти туров – причём играет «Локо» достаточно надёжно. В дерби с ЦСКА Лантратов оформил очередной «сухарь» — до этого «красно-зелёные» успели сыграть «на ноль» с махачкалинцами, «Ахматом» с «Ростовом». Галактионов и компания обретают уверенность в своих силах.

- Ростовчанам же наоборот этой стабильности не хватает. Они терпели разгром от «Зенита», после теряли очки с «Рубином» – а в прошлые выходные чудом спасли три очка с «Оренбургом». Соперник вёл 2:0 к перерыву. Дальше включились Комличенко и Роналдо. В этот раз хватило характера – но тенденция для «Ростова» пугающая.