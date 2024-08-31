«Ахмат» – «Акрон» Тольятти: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 12:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Акрон» Тольятти, который состоится 31 августа 2024 года

«Ахмат»

«Ахмат» выглядит очень неважно в нынешнем сезоне и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда идет в зоне вылета с четырьмя набранными очками и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. Клуб из Грозного имеет отличную возможность в случае победы продвинуться на несколько ступенек вперед и обрести уверенность в своих силах на предстоящие встречи.

27 августа «Ахмат» проиграл на своем поле ЦСКА (0:2), а 24 августа поделил очки с «Химками» (3:3).

«Акрон»

«Акрон» пытается адаптироваться к новому чемпионату и некоторые матчи клубу удаются. Тем не менее, коллектив набрал всего четыре пункта и нуждается в победах. Матч с «Ахматом» очень важен для гостей, ведь клубы находятся примерно в одинаковой ситуации являются друг другу конкурентами, поэтому поражение не входит в планы обеих команд. Матч с «Ахматом» будет интересным и напряженным, не оставив жителей равнодушными.

27 августа «Акрон» выиграл у «Зенита» в кубке Росси по пенальти (2:1), а 24 числа уступил крупно на выезде ЦСКА (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 1.9

Ничья – 3.75

Победит «Акрон» – 4.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Ахмат» выиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Акрона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей «Акрона» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Клуб из Грозного показывает не лучшие результаты, но в это матче имеет хорошую возможность набрать три очка и наверняка ее использует.