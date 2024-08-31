«Ахмат» – «Акрон» Тольятти: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Акрон» Тольятти, который состоится 31 августа 2024 года
«Ахмат»
«Ахмат» выглядит очень неважно в нынешнем сезоне и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда идет в зоне вылета с четырьмя набранными очками и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. Клуб из Грозного имеет отличную возможность в случае победы продвинуться на несколько ступенек вперед и обрести уверенность в своих силах на предстоящие встречи.
27 августа «Ахмат» проиграл на своем поле ЦСКА (0:2), а 24 августа поделил очки с «Химками» (3:3).
«Акрон»
«Акрон» пытается адаптироваться к новому чемпионату и некоторые матчи клубу удаются. Тем не менее, коллектив набрал всего четыре пункта и нуждается в победах. Матч с «Ахматом» очень важен для гостей, ведь клубы находятся примерно в одинаковой ситуации являются друг другу конкурентами, поэтому поражение не входит в планы обеих команд. Матч с «Ахматом» будет интересным и напряженным, не оставив жителей равнодушными.
27 августа «Акрон» выиграл у «Зенита» в кубке Росси по пенальти (2:1), а 24 числа уступил крупно на выезде ЦСКА (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 1.9
- Ничья – 3.75
- Победит «Акрон» – 4.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
Статистика
- «Ахмат» выиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних выездных матча «Акрона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей «Акрона» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Клуб из Грозного показывает не лучшие результаты, но в это матче имеет хорошую возможность набрать три очка и наверняка ее использует.