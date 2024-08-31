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«Ахмат» – «Акрон» Тольятти: прогноз и ставки от БК Pinnacle

31 августа 2024, 12:03
«Ахмат» – «Акрон» Тольятти: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Акрон» Тольятти, который состоится 31 августа 2024 года

«Ахмат»

«Ахмат» выглядит очень неважно в нынешнем сезоне и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда идет в зоне вылета с четырьмя набранными очками и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. Клуб из Грозного имеет отличную возможность в случае победы продвинуться на несколько ступенек вперед и обрести уверенность в своих силах на предстоящие встречи.

27 августа «Ахмат» проиграл на своем поле ЦСКА (0:2), а 24 августа поделил очки с «Химками» (3:3).

«Акрон»

«Акрон» пытается адаптироваться к новому чемпионату и некоторые матчи клубу удаются. Тем не менее, коллектив набрал всего четыре пункта и нуждается в победах. Матч с «Ахматом» очень важен для гостей, ведь клубы находятся примерно в одинаковой ситуации являются друг другу конкурентами, поэтому поражение не входит в планы обеих команд. Матч с «Ахматом» будет интересным и напряженным, не оставив жителей равнодушными.

27 августа «Акрон» выиграл у «Зенита» в кубке Росси по пенальти (2:1), а 24 числа уступил крупно на выезде ЦСКА (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ахмат» – 1.9
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Акрон» – 4.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

  • «Ахмат» выиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча «Акрона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей «Акрона» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Клуб из Грозного показывает не лучшие результаты, но в это матче имеет хорошую возможность набрать три очка и наверняка ее использует.

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