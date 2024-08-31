«Тулуза» – «Марсель»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Марсель», который состоится 31 августа 2024 года

«Тулуза»

«Тулуза» на старте сезона добилась двух ничейных результатов и намерена дальше набирать очки в чемпионате, чтобы претендовать на место в еврокубках. Команда очень постарается в домашней встрече с «Марселем» найти слабые места соперника и добиться первой победе, которая поможет обойти нынешнего соперника на один пункт в турнирной таблице. Поединок будет интересны и напряженным.

25 августа «Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей» (1:1), а 18 числа команда поделила очки с «Нантом» (0:0).

«Марсель»

«Марсель» уже долгое время идет без поражений, учитывая товарищеские матчи. Команда провалила прошлый сезон и очень хочет реабилитироваться перед болельщиками хорошими результатами. В предстоящей игре с «Тулузой» гости постараются максимально озадачить соперника и набрать важнейшие три балла на старте сезона.

25 августа «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» (2:2), а 17 числа коллектив разгромил на выезде «Брест» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 3.25

Ничья – 3.6

Победит «Марсель» – 2.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Три из четырех последних матчей «Тулузы» завершились ничейными результатами

Четыре последних выездных матча «Марселя» закончились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но гости сумеют лучше реализовать свои моменты.