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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

31 августа 2024, 22:33
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», который состоится 1 сентября 2024 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» оставляют за собой неоднозначное впечатление и даже три балла, которые они набрали в первом туре, дались с большим трудом. Перед домашней игрой с «Ливерпулем» болельщики заметно нервничают, ведь еще одна потеря баллов станет очень плохим знаком. Тем не менее, один из центральных матчей тура не должен разочаровать болельщиков и подарит незабываемые эмоции от просмотра.

24 августа «МЮ» проиграл на последней минуте «Брайтону» (1:2), а ранее на своем стадионе одолел «Фулхэм» (1:0).

«Ливерпуль»

Под руководством нового тренерского штаба «красные» добились двух побед в стартовых турах АПЛ и такие результаты говорят о серьезных намерениях команды на нынешний сезон. В выездной игре с «Манчестер Юнайтед», коллектив постарается навязать свой футбол и сыграть первым номером, чтобы добиться трех очков и держаться в лидерах турнирной таблицы.

25 августа «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:0), а 17 числа в первом туре переиграл «Ипсвич» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.85
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Ливерпуль» – 1.87
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.47
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • «Ливерпуль» выиграл пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» не может выиграть уже пять поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. На данный момент «Ливерпуль» гораздо сильнее своего соперника и обязан выигрывать третью встречу в АПЛ подряд.

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