«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», который состоится 1 сентября 2024 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» оставляют за собой неоднозначное впечатление и даже три балла, которые они набрали в первом туре, дались с большим трудом. Перед домашней игрой с «Ливерпулем» болельщики заметно нервничают, ведь еще одна потеря баллов станет очень плохим знаком. Тем не менее, один из центральных матчей тура не должен разочаровать болельщиков и подарит незабываемые эмоции от просмотра.

24 августа « МЮ » проиграл на последней минуте «Брайтону» (1:2), а ранее на своем стадионе одолел «Фулхэм» (1:0).

«Ливерпуль»

Под руководством нового тренерского штаба «красные» добились двух побед в стартовых турах АПЛ и такие результаты говорят о серьезных намерениях команды на нынешний сезон. В выездной игре с «Манчестер Юнайтед», коллектив постарается навязать свой футбол и сыграть первым номером, чтобы добиться трех очков и держаться в лидерах турнирной таблицы.

25 августа «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:0), а 17 числа в первом туре переиграл «Ипсвич» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.85

Ничья – 4.2

Победит «Ливерпуль» – 1.87

Тотал больше 2.5 мячей – 1.47

Тотал больше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть уже пять поединков подряд

Прогноз