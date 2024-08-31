«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», который состоится 1 сентября 2024 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» оставляют за собой неоднозначное впечатление и даже три балла, которые они набрали в первом туре, дались с большим трудом. Перед домашней игрой с «Ливерпулем» болельщики заметно нервничают, ведь еще одна потеря баллов станет очень плохим знаком. Тем не менее, один из центральных матчей тура не должен разочаровать болельщиков и подарит незабываемые эмоции от просмотра.
24 августа «МЮ» проиграл на последней минуте «Брайтону» (1:2), а ранее на своем стадионе одолел «Фулхэм» (1:0).
«Ливерпуль»
Под руководством нового тренерского штаба «красные» добились двух побед в стартовых турах АПЛ и такие результаты говорят о серьезных намерениях команды на нынешний сезон. В выездной игре с «Манчестер Юнайтед», коллектив постарается навязать свой футбол и сыграть первым номером, чтобы добиться трех очков и держаться в лидерах турнирной таблицы.
25 августа «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:0), а 17 числа в первом туре переиграл «Ипсвич» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.85
- Ничья – 4.2
- Победит «Ливерпуль» – 1.87
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.47
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» выиграл пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть уже пять поединков подряд
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. На данный момент «Ливерпуль» гораздо сильнее своего соперника и обязан выигрывать третью встречу в АПЛ подряд.