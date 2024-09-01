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«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

01 сентября 2024, 00:48
«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Рома», который состоится 1 сентября 2024 года

«Ювентус»

Прошло только два тура, а «Ювентус» остался единственной командой, которая набрала максимальные шесть очков. «Старая синьора» соскучилась за золотыми медалями Серии А и сейчас старается сделать хороший задел уже в начале сезоне, чтобы от него отталкиваться в дальнейшем. «Рома» серьезный соперник, но если хозяева будут играть дисциплинированно, они будут иметь большие шансы набрать три пункта.

26 августа «Ювентус» уверенно и крупно обыграл на выезде «Верону» (3:0), а 19 числа с тем же счетом одолел «Комо» (3:0).

«Рома»

Римский клуб потерял несколько игроков с прошлого сезона, но пришли и новички. Выводы делать рано, но один балл в двух турах Серии А далеко не являются результатом, который ждали от столичного клуба. К тому же в третьем туре сложнейшая игра с «Ювентусом», где добыть победу будет крайне сложно. В любом случае «Роме» нужны изменения, которые помогут исправить ситуацию.

25 августа «Рома» на своем поле неожиданно проиграла «Эмполи» (1:2), а 18 числа на выезде поделила очки с «Кальяри» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.77
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Рома» – 5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.07
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

  • «Ювентус» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних выездных матчей «Ромы» завершились ничьими
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В этом матче предлагаем опереться на статистику последних встреч и поверить, что клубы вновь не забьют много мячей.

Все комментарии
Вещий
Вещий
01 сентября в 08:10
Рома забьет свой гол, но насколько это будет достаточно чтобы не проиграть.... посмотрим.
Варвар7
Варвар7
01 сентября в 07:22
Юве в хорошей форме, дома должен уверенно победить - П1.
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