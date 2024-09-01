«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Рома», который состоится 1 сентября 2024 года
«Ювентус»
Прошло только два тура, а «Ювентус» остался единственной командой, которая набрала максимальные шесть очков. «Старая синьора» соскучилась за золотыми медалями Серии А и сейчас старается сделать хороший задел уже в начале сезоне, чтобы от него отталкиваться в дальнейшем. «Рома» серьезный соперник, но если хозяева будут играть дисциплинированно, они будут иметь большие шансы набрать три пункта.
26 августа «Ювентус» уверенно и крупно обыграл на выезде «Верону» (3:0), а 19 числа с тем же счетом одолел «Комо» (3:0).
«Рома»
Римский клуб потерял несколько игроков с прошлого сезона, но пришли и новички. Выводы делать рано, но один балл в двух турах Серии А далеко не являются результатом, который ждали от столичного клуба. К тому же в третьем туре сложнейшая игра с «Ювентусом», где добыть победу будет крайне сложно. В любом случае «Роме» нужны изменения, которые помогут исправить ситуацию.
25 августа «Рома» на своем поле неожиданно проиграла «Эмполи» (1:2), а 18 числа на выезде поделила очки с «Кальяри» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.77
- Ничья – 3.7
- Победит «Рома» – 5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.07
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.77
Статистика
- «Ювентус» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Три из четырех последних выездных матчей «Ромы» завершились ничьими
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В этом матче предлагаем опереться на статистику последних встреч и поверить, что клубы вновь не забьют много мячей.