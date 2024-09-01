«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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01 сентября 2024, 00:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Рома», который состоится 1 сентября 2024 года

«Ювентус»

Прошло только два тура, а «Ювентус» остался единственной командой, которая набрала максимальные шесть очков. «Старая синьора» соскучилась за золотыми медалями Серии А и сейчас старается сделать хороший задел уже в начале сезоне, чтобы от него отталкиваться в дальнейшем. «Рома» серьезный соперник, но если хозяева будут играть дисциплинированно, они будут иметь большие шансы набрать три пункта.

26 августа «Ювентус» уверенно и крупно обыграл на выезде «Верону» (3:0), а 19 числа с тем же счетом одолел «Комо» (3:0).

«Рома»

Римский клуб потерял несколько игроков с прошлого сезона, но пришли и новички. Выводы делать рано, но один балл в двух турах Серии А далеко не являются результатом, который ждали от столичного клуба. К тому же в третьем туре сложнейшая игра с «Ювентусом», где добыть победу будет крайне сложно. В любом случае «Роме» нужны изменения, которые помогут исправить ситуацию.

25 августа «Рома» на своем поле неожиданно проиграла «Эмполи» (1:2), а 18 числа на выезде поделила очки с «Кальяри» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.77

Ничья – 3.7

Победит «Рома» – 5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.07

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

«Ювентус» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних выездных матчей «Ромы» завершились ничьими

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В этом матче предлагаем опереться на статистику последних встреч и поверить, что клубы вновь не забьют много мячей.