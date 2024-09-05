Карпин продлил победную серию. Общий счёт четырёх матчей сборной России – 19:0

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05 сентября 2024, 18:33

Голкипер соперника ошибся дважды.

Вьетнамцы не смогли озадачить резерв Карпина

Сборная России выпустила много неопытных игроков. Поберегли главных звёзд оптимальной основы. Что сказать о сборной Вьетнама? У некоторых хозяйских футболистов прически лучше, чем у игроков команды Карпина. А если без шуток, то по коллективу Вьетнама сразу видно, что тренирует эту сборную наставник из Южной Кореи. Узнаваемый стиль футбола, легко отличимый от манеры Японии и сборных западной части Азии. Вьетнамцы не закрывались и нередко были с мячом в первом тайме.

Но класс у соперника довольно скромный, Мусаев сумел обмануть оппонентов. Форвард ЦСКА развернулся на бровке, отрезав защитников команды Вьетнама, и навесил мяч. Самый опытный в основе Карпина игрок – Кузяев из «Гавра», опередил защитника и голкипера, забил головой. А позже Мусаев отличился сам, занес мяч в сетку. Футбол в целом был пешеходным. В Ханое было душно, а затем началась гроза. Состояние поля огорчало. Футболисты выбрали медленную игру.

Плохая сыгранность гостей тоже влияла. Карпин снова экспериментировал с составом, чтобы поиграли все из заявки. Голкипер «Динамо» Лунёв вышел на первый тайм, а Латышонок из «Зенита» дебютировал после перерыва. В обороне Морозова заменил мастер борьбы Пальцев из «Динамо» Махачкала. 23-летний Валентин смотрелся неплохо, хотя вступал в игру редко, как все защитники сборной России. До перерыва стоило забить ещё раз. Но один из защитников Вьетнама совершил два сейва подряд.

Кривцов и Пиняев упустили явные шансы. И это сделало второй тайм матча чуть интереснее. Южнокорейский наставник Вьетнама убедил своих, что не так страшен медведь, как его рисуют? Хотя хозяева сидели глубоко, в начале второго тайма время от времени весьма активно приближались к воротам Латышонка. Но умных действий было откровенно мало, хозяева не смогли за счет замен освежить игру. А без поднятия темпа в атаке Вьетнам не сумел озадачить расслабленную сборную России.

Стоило намного быстрее сочинить второй гол в матче

Попытка комментатора убедить, что у Вьетнама сильная команда, звучала забавно. Соперник невероятно слабый, хотя у хозяев дисциплинированная команда. Линии они держали хорошо. Но всегда возникали проблемы, если сборной России удавалось выбрать нетривиальное решение. Также Вьетнам постоянно терял мяч при заходе в финальную треть поля, ближнюю от ворот голкипера сборной России. Нет человека с последним пасом, поскольку нет людей из ведущих лиг Азии, не говоря о Европе.

Для многих футболистов Карпина, которые сыграли против Вьетнама, поединок точно не занести в актив. Обляков на фланге атаки включился всего несколько раз, но хотя бы создал третий мяч. Пиняев не забивал головой и не попал ногой. Кривцова заменили на Пруцева, ведь хавбек «Краснодара» откровенно выпал из игры. Благодарим Карпина, что не сделал много замен сразу, ведь в таком случае могли увидеть ещё больше сумбурных действий. Но было неприятно видеть Вьетнам с мячом после перерыва.

Хозяева не делали ничего хитрого. Но даже хрестоматийных ходов хватало, чтобы сборная России после освежающего дождя боялась атаковать агрессивнее. Надо признать, между основной и резервом национальной команды заметная разница. Когда Карпин выпускает сильнейших футболистов, то структура совсем другая. А сегодня взрослые дяди – Круговой, Караваев и Кузяев, ходили полем. Молодые Литвинов, Пиняев и Обляков тоже не сильно старались, хотя Ивана наградили капитанской повязкой.

Всегда огорчает, когда настолько молодые исполнители не показывают, что матчи за сборную для них важные, независимо от имени соперника. Лишь ближе к концу матча были попытки успокоить Карпина на бровке. Появился на поле ещё один дебютант – Воробьев из «Локомотива», но вся команда России слишком часто оказывалась за линией мяча. Если не можешь забрать мяч у Вьетнама на поле, по которому тот катится медленнее черепахи, то вряд ли заслужил комплименты за активный стиль игры.

Против Таиланда надо выпускать основных футболистов

Зачем тащить в Ханой игроков с опытом игр в сборной России, а также молодого Батракова, впечатлявшего на старте сезона в РПЛ , если они не сыграют? Хавбека «Локомотива» Баринова и форварда «Динамо» Тюкавина не было в заявке. Пролетели много километров, чтобы поесть вьетнамских фруктов? Карпин решил сегодня защитить клубы РПЛ , поберег всех, кого просили пока не трогать. Защитника ЦСКА Дивеева даже не взяли во Вьетнам. Но с Таиландом надо сразу выпускать больше громких имен.

В очередной раз стоит напомнить, что если хотят развивать сборную, то надо организовывать несколько игр команды Карпина против символической сборной лучших легионеров РПЛ . Поскольку многие географически в Москве, то такой поединок возможен. Многие легионеры «Зенита» и «Краснодара» не играют за национальные команды. Такое сражение полезнее, чем нынешние матчи сборной. Тяжело развиваться, когда встречаешься чаще с теми, кто готов проигрывать в одни ворота, как сборные Кубы и Беларуси.

Но с легионерами из РПЛ играть не хотят. Боятся результата матча? А вот Вьетнам и Таиланд вряд ли помешают продлить победную серию. У Карпина после 19 матчей в сборной – тех, которые учли в рейтинг ФИФА , одно поражение от хорватов. Результаты хорошие, но далеко не во всех поединках футболисты показывали уважение к сопернику и своим болельщикам. Сегодня не пробовали включить скорости и создавать больше моментов. Если игру с Таиландом не отменят из-за стихии, надо реабилитироваться.

А сегодня российско-вьетнамский голкипер соперника Ван Лам Данг – сын российской актрисы, подарил Карпину два мяча. Ошибки вратаря случились, когда Вьетнам неплохо держался. Обляков до матча говорил о кочках. Вот хозяева и пострадали, когда голкипер не смог укротить мяч, подскочивший перед его ногой. Нелепая победа. Гостям не пришлось напрягаться. Можно рассказать о влажности, о перелете. А лучше задать вопрос, зачем такие поединки? Посмотрим, каких соперников найдут в октябре и ноябре.