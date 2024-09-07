Так стихия не бушевала последние десять лет. Россия не сыграет товарищеский матч из-за погодных условий

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07 сентября 2024, 18:16

Ураган, обрушившийся на Юго-Восточную Азию, отменил вторую встречу нашей сборной.

В воскресенье утром сборная России вылетит из Вьетнама. Если позволят погодные условия. Матч с командой Таиланда, запланированный на субботу, отменён из соображений безопасности. Таким образом, команда Валерия Карпина выполнила сентябрьскую программу только наполовину.

Стихия разгулялась

На Вьетнам надвигается тайфун Яги. Мощный, таких тут не было десять лет. И если в пятницу днём были надежды, что сборные России и Таиланда успеют сыграть в намеченный срок, то к вечеру стало ясно, что Яги прибудет в Ханой как раз к началу матча. Местное МЧС ещё накануне попросило вьетнамцев не выходить из дома. Естественно, ни о каком матче в субботу и речи быть не могло.

В субботу Федерация футбола Таиланда сообщила, что матч будет перенесён. Скорее всего, на воскресенье, но таиландцы обещали сообщить дополнительно. Но потом стало ясно, что встречи с командой Таиланда не будет. По меньшей мере, в этот раз. Может, когда-нибудь в будущем.

Яги ломает и крушит всё на своём пути. Сносит крыши, валит деревья, переворачивает машины. И всё это сопровождается ливнями. Уже есть человеческие жертвы. 14 человек, и возможно, это ещё не окончательное число. Никто не знает, что станет со стадионом. Качество поля, и без того невысокое, естественно, не улучшится. Скорее всего, газон превратится в некое подобие болота. Даже если в день матча будет наблюдаться полный штиль, а на небе не появится ни облачка, всё равно играть на таком поле — безумие. Огромный риск получить травму.

Задержаться на пару дней и подождать пока всё высохнет, — тоже не дело. Во-первых, у футболистов есть ещё дома дела. А во-вторых, сборная Таиланда, при всём нашем уважении к ней, далеко не тот соперник, ради которого надо менять график. Поэтому руководство сборной приняло единственно верное решение — вылететь домой при первой возможности. Ориентировочно в воскресенье утро. Но при условии, что Яги не задержится в Ханое.

Снова форс-мажор

Второй раз в этом году сборная России не смогла провести второй из двух запланированных матчей. В марте встрече с командой Парагвая помешал теракт в «Крокус-Сити Холле». Встреча с южноамериканцами была отложена на один год. Теперь стихия некстати разгулялась.

Скорее всего, пойдут разговоры. Зачем нужно было огород городить, ехать так далеко ради матча со сборной Таиланда? Неужели нельзя были сначала узнать прогноз погоды? Вряд ли организаторы этих встреч интересовались прогнозом. Тайфуны в Юго-Восточной Азии — явление привычное. Но предсказать с точностью до дня и масштаб стихии вряд ли было возможно. Например, в день игры с вьетнамцами про Яги никто особо не говорил.

Нужны ли сборной России соперники типа сборных Вьетнама и Таиланда? В идеале, конечно, лучше сыграть с кем-то более сильным. Но, во-первых, не все согласятся. Сами знаете почему. А во-вторых, многие сборные заняты. Кто в Лиге наций, кто в отборочных турнирах. Поэтому людям, не посвящённым в переговорный процесс об организации товарищеских матчей, не стоит быть излишне ретивыми критиками. К тому же матчи даже со слабыми оппонентами приносят пользу. Какую именно? Карпину виднее. Например, завершение атак, реализация моментов. Опять же — игрокам сборной нужно периодически собираться. Хотя бы для поддержания хорошей внутрикомандной атмосферы.

Сафонов и борщ

Конечно, тренерский штаб не успел выполнить весь составленный план задач. Не получилось проверить в деле всех приглашённых на сбор. Не удалось провести все тренировки — в пятницу пришлось скорректировать план занятий. Матвей Сафонов, которому так не хватает игровой практики, проделал огромный путь по маршруту Париж — Стамбул — Москва — Ханой и проделает точно такой же. Зато русского борща, которого так не хватает во Франции, поел. Опять же молодёжная сборная успела провести матч с вьетнамскими сверстниками.

Этот сбор уже фактически закончен. О плодотворности трудно судить. Валерий Георгиевич всё расскажет, хотя наш тренер сборной человек предельно лаконичный. Выводы тоже сделаны. Впереди ещё два сбора — в октябре и сентябре. В качестве потенциальных спарринг-партнёров называют сборные Сирии, Туркмении и Малайзии. Но ещё очень неточно. Всего же запланировано четыре игры. Будем надеяться, что удастся договориться. И никто и ничто не помешает сборной провести столь нужные товарищеские матчи.