Сборная Италии одержала волевую победу в Париже. Оказывается, команда Спаллетти не безнадёжна

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07 сентября 2024, 01:06

Оба матча Лиги наций в Лиге А группе 2 завершились с одинаковым счётом 3:1.

В Париже играли сборные Франции и Италии. Команды впервые собрались после чемпионата Европы. Французы, несмотря на бронзовые медали, изрядно разочаровали своей беззубой игрой. Но куда им до итальянцев, которые бесславно сложили свои чемпионские полномочия.

В составе хозяев дебютировал полузащитник «Баварии» Майкл Олисе, которые сыграл на Олимпиаде в Париже, а перед этим определился, кто же он – француз или англичанин. Также Дидье Дешам впервые обратился к услугам защитника «Севильи» Лоика Баде и игрока средней линии «Ромы» Куадио Коне.

Произошли перемены и в команде Италии. Сохранивший свой пост Лучано Спаллетти вызвал в коллектив сразу нескольких рекрутов. Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи вышел в стартовом составе вместе с отбывшим дисквалификацию коллегой по амплуа Сандро Тонали. В резерве оказались Марко Брешианини из «Аталанты» и возвращённый в национальную команду Моизе Кен («Фиорентина»). Попали в заявку на матч два крепких нигерийских парня с итальянскими паспортами – Мемех Околи и Дестини Удоджи, соответственно защитники «Лестера» и «Тоттенхэма».

Мощнейший дебют сборной Франции

Не успели зрители как следует расположиться на трибунах «Стад де Франс», как хозяева поля вышли вперёд. Итальянцы намудрили с розыгрышем мяча, и прекрасно играющий за «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола распечатал ворота своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы.

Но столь мощный дебют не получил развития. Французы, конечно, владели преимуществом, но оно как-то само собой сошло на нет ближе к середине тайма. А там уже итальянцы стали показывать зубы. На исходе первого получаса игры гости организовали ответный гол. Даниэле Ди Марко заметил рывок Сандро Тонали, получил ответный пас, и от души засадил мяч в ворота Мика Меньяна.

После этого гола итальянцы стали доминировать на поле, Правда, Баркола имел возможность забить второй мяч. Но мячом чаще владели гости. Однако на перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Пациент скорее жив

Начался второй тайм, секундомер отсчитал шесть минут, и уроженец Аргентины Матео Ретеги отобрал мяч у Юссуфа Фофана в центре поля и организовал контратаку сборной Италии. Продолжил комбинацию вышедший на замену Джакомо Распадори, а Давиде Фраттези завершил её точным ударом. Через несколько минут полузащитник «Интера» едва не оформил дубль. Меньян среагировал на удар головой с близкого расстояния, а добить французы не позволили.

Но третий гол всё же состоялся. Один из итальянских новичков Удоджи подключился к атаке, сделал пас в штрафной, где Джакомо Распадори опередил Вильяма Салиба – 1:3. Для защитника «Арсенала» это был неприятный вечер. Во всех трёх голах есть доля его вины.

Лишь пропустив третий мяч, французы вышли из состояния анабиоза. Вскоре у ворот Доннаруммы стало жарко. Опасно бил Антуан Гризманн. Килиан Мбаппе напомнил о своём присутствии на поле и в мировых рейтингах.

Сборная Италии, к которой впору применять эпитет «многострадальная», наконец-то порадовала своих болельщиков. Первая за 16 лет победа над французами, да ещё столь убедительная. Пациент скорее жив, чем мёртв. Удачно вернулся на свободу с чистой совестью Сандро Тонали, хороши были Ди Марко, Фраттези, Распадори, Ретеги, Риккардо Калафьори. Да и Доннарумма был хорош. Эта сборная Италии ещё напомнит о себе.

А французы откровенно разочаровали. После быстрого гола они, видимо, решили, что дальше и так сойдёт. Хорошо отработал Баркола. Коне был хорош. Олисе, если честно, не впечатлил. Мбаппе был тенью себя самого времён Евро-2024. Вы поняли.

Невезучая сборная Израиля

В параллельном матче, который проходил в венгерском Дебрецене, ещё один не блиставший участник чемпионата Европы – сборная Бельгии, играл с командой Израиля. Весёлая получилась игра. На 21-й минуте два игрока «Манчестер Сити» вывели бельгийцев вперёд. Жереми Доку обыграл соперника на левом фланге и выложил мяч в центр. Кевину Де Брюйне оставалось лишь попасть в ворота.

Но до перерыва мяч дважды побывал в воротах сборной Бельгии. Первый из них был записан на счёт бельгийца Тимоти Кастаня, который последним коснулся мяча. Второй раз Куна Кастелса огорчил защитник израильтян Омри Гандельман. Но огорчение бельгийцев было недолгим. Английский арбитр Майкл Оливер углядел положение вне игры и отменил гол. И вскоре отправил соперников отдыхать.

Начало второго тайма выдалось кошмарным для израильтян. Сперва Воут Фаэс начал комбинацию, Лоис Опенда продолжил, а Юри Тилеманс завершил. И тут же Опенда был сбит в штрафной сборной Израиля. Де Брюйне безупречно пробил «с точки».

А потом ещё один пенальти. И снова в ворота сборной Израиля. На этот раз Де Брюйне уступил право пробить Опенда и, как оказалось, напрасно. Лоис пробил во вратаря Йоава Герафи, и счёт не изменился. Команде Израиля не везло в этот вечер. В конце игры Дин Дэвид забил ещё один мяч в ворота сборной Бельгии. Но этот гол тоже был отменён по той же причине, что и тот, который забил Гандельман. Таким образом, второй матч в группе Лиге А группе 2 завершился с тем же счётом, что и первый.