Ничья сборной Испании и юбилей Криштиану Роналду. Новый сезон Лиги наций начался ярко

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06 сентября 2024, 00:57

Завершились матчи Лиги наций в Лиге А.

Стартовала Лига наций. В высшей сетке турнира – Лиге А, сыграно четыре встречи – в группах 1 и 4.

Сборная Испании проводила свой первый матч в роли победителя Евро-2024. Сильнейшая команда Европы отправилась в Белград в гости к сборной Сербии, которая минувший Евро, откровенно говоря, провалила. И это был не товарищеский матч, а стартовая встреча Лиги наций в группе 4 Лиги А.

Презентация чемпионов

Изменения в составе испанцев оказались минимальными. Травмирован основной вратарь Унаи Симон, зато восстановился и вернулся в строй Роберт Санчес из «Челси». Но ворота были доверены не ему, а голкиперу «Арсенала» Давиду Райе. Не оказалось в команде капитана Альваро Мораты. Также Луис де ла Фуэнте привлёк нескольких футболистов, которым не хватило места в заявке на чемпионате Европы – защитника «Сельты» Оскара Мингесу, бывшего капитана «Жироны», а с недавних пор полузащитника «Байера», Алейша Гарсию, его коллегу по амплуа Пепелу («Валенсия») и нападающего «Вильярреала» Йереми Пино.

В составе сербской команды вышел зенитовец Страхиня Эракович. Спартаковец Срджан Бабич остался в запасе. Эракович уже на пятой минуте получил жёлтую карточку за грубую атаку Дани Ольмо.

Испанцы больше контролировали мяч в первом тайме – 72% на 28%. Однако сербы были острее. Дважды мог отличиться Лука Йович. Но в первом случае он, продавил Робина Ле Нормана, но Райя своевременным броском в ноги ликвидировал угрозу. А во втором случае Йович пробил мимо ворот из выгоднейшего положения. В перерыве между этими эпизодами Айосе Перес, заменивший Морату в нападении, опасно пробил по воротам хозяев. Предраг Райкович сначала отбил мяч, а потом накрыл его. Затем Райя выручил после удара Велько Бирманчевича.

После первого тайма – 0:0. На второй тайм Эракович не вышел. Видимо, Драган Стойкович посчитал, что Страхиня может получить вторую жёлтую карточку, и решил не рисковать. На поле появился Ян-Карло Шимич.

Много стараний и два нуля

Во втором тайме испанцы смотрелись куда интереснее. И атаки их были куда опаснее. Дани Карвахаль головой пробил после штрафного в исполнении Ламина Ямаля. Мяч прошёл мимо ворот. Сборная Сербии ответила острым выпадом. Дани Ольмо нарушил правила на линии штрафной. Судья решил, что пенальти не было и ограничился штрафным. Ну и жёлтой карточкой новичку «Барселоны».

Ничего из этого штрафного хозяева поля не извлекли. А сборная Испании завелась не на шутку. Алехандро Гримальдо со штрафного закрутил мяч в угол. Райкович отбил на Ямаля, но юный герой чемпионата Европы не смог добить мяч в сетку с двух попыток. Затем Ламин снова был близок к успеху. Опять Райкович выручил.

Возможно, начни испанцы свой натиск раньше, то они бы дожали команду Сербии. А так ничья 0:0, которая скорее порадовала команду хозяев. Хотя сербы тоже могли рассчитывать на победу, будь точнее Йович. Но Лука в очередной раз показал, почему у него не пошла игра в «Реале». А именно из-за отсутствия хладнокровия в завершении атак.

Давид Райя успешно заменил в воротах Унаи Симона, о чем говорит нуль в итоговом протоколе. А вот Альваро Мораты испанцам явно не хватало. Айосе Перес всё же скорее фланговый нападающий, а не центральный. Недаром его заменили через 11 минут после перерыва на левого латераля Гримальдо. Который очень старался, был близок к успеху, но свой момент не использовал.

Во втором матче этой группы встречались команды Дании и Швейцарии. Отличились Патрик Доргу и Пьер-Эмиль Хейбьерг. Гости доигрывали вдевятером. Красные карточку увидели Нико Эльведи и Гранит Джака.

Исторический день для Роналду

Тем временем в Лиссабоне в группе 1 Лиги А встречались сборные Португалии и Хорватии, которым как можно скорее хотелось забыть чемпионат Европы. Хорваты, как и сербы, не вышли из группы и досрочно отправились домой. Соседи испанцев португальцы дошли до четвертьфинала, но получили порцию критики как команды Сербии и Хорватии вместе взятые. Особенно досталось Криштиану Роналду, который не забил в Германии ни одного мяча. Капитана португальцев упрекали довольно справедливо в том, что он подмял под себя игру команды.

Тем временем у Криштиану Роналду набралось 899 голов в карьере. Можно было ожидать юбилей уже в этот вечер. И седьмой номер португальцев уже на пятой минуте едва не организовал первый гол в ворота хорватов. Завершал атаку Бруну Фернандеш, но Доминик Ливакович отбил мяч.

А через две минуты хозяева поля вышли вперёд. И отличился Диогу Далот, забивавший по большим праздникам. И тем самым создал предпосылку для этого самого праздника. И он настал. На 34-й минуте Криштиану Роналду открылся на передачу Нуну Мендеша и нанёс точный удар – 2:0. Есть девятьсот голов!

До перерыва Далот забил ещё один мяч. Но на этот раз в свои ворота, чем подарил хорватам шанс отыграться во втором тайме – 2:1.

После перерыва Криштиану Роналду начать отсчёт десятой сотни голов, но пришлось отложить до следующего раза. Более того, у хорватов было парочку возможностей свести встречу к ничьей. Но счёт первого тайма не изменился.

Второй матч в группе 1 Лиги А был сыгран в Глазго. Поляки выигрывали у сборной Шотландии 2:0 после голов Себастьяна Шиманьского и Роберта Левандовского. Билли Гилмор и Скотт МакТоминэй счёт сравняли, но на седьмой добавленной минуте Никола Залевски принёс победу полякам.