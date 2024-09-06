Обновлённая «Барса». Разрывают Ла Лигу, жертвуя молодёжью, но игроки довольны Фликом

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06 сентября 2024, 11:31

Отмечают прогресс.

Дикий старт

На уровне результата всё отлично. Конкуренты из Мадрида только в поисках своей игры – «Реал» выглядит невнятно, Мбаппе только интегрируется в команду, «Атлетико» тоже успел допустить две осечки. На их фоне «сине-гранатовые» с четырьмя победами кряду выглядят гораздо убедительнее.

Коллектив тоже разгонялся постепенно, игры с «Валенсией», «Атлетиком», «Райо Вальекано» даже при итоговых победах (везде 2:1) оставляли вопросы. Но последовали разгромные 7:0 с «Вальядолидом». На выходе «блауграна» была напористее даже в тех матчах, когда не всё получалась. И выжала из них максимум.

Разница уже бросается в глаза, отмечают даже игроки

Педри честно отмечает, что видит прогресс под руководством Ханси Флика:

Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность. Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень.

И этому есть прямое подтверждение. В чемпионский сезон «Барсы» все отмечали, что команда ограничивается минимальными победами – 10 матчей в Ла Лиге завершились при счёте 1:0 в пользу каталонцев. Притом в семи из них они забивали ещё в первом тайме, а после начинали оборонять результат. Поздним голом победу добыли лишь раз – в 33-м туре с «Осасуной» (Альба забил на 85-й).

Настолько же часто не хватало выносливости. В прошлом сезоне этим оба раза воспользовались «Жирона» и «Реал» (и те, и те дожимали «блауграну» во втором тайме). То же самое было с «Вильярреалом» в 22-м туре – команда забила трижды после 80-й минуты.

«Барселона» стала выносливее, что позволило Флику привить команде активную манеру прессинга. Каталонцы без мяча поднимаются очень высоко и буквально душат соперника. Такая структура будет эффективной только при высокой интенсивности, которая поддерживается весь матч. Уязвимыми оказываются фланги, поскольку в структуре Флика прессинг инициируют как раз вингеры. Часто это приводит к тому, что игра раскрывается, становится более вертикальной. Пока плюсы такой системы превалируют над минусами.

Всё ещё не берегут воспитанников – есть новые травмы

Есть и тёмная сторона. Совсем не изменилась политика клуба в отношении работы с молодёжью. Вроде бы перемены необходимы и вроде это кристально ясно. Был уже пример Ансу Фати. На совсем юного вингера свалили статус наследника Месси, дали ему 10-й номер (его носил Лео), активно использовали в стартовом составе. Организм не выдержал – начались проблемы с коленом, в конце концов случился разрыв мениска. С последствиями боролись весь сезон-21/22.

Потом – Гави и его кресты. Уже в 17 лет он провёл полный сезон за основную команду. Два года отыграл на высочайшем уровне, а в минувшем сезоне выбыл с крестами. Теперь с опасением приходится следить за Ямалем.

Все говорят о насыщенном календаре, который не щадит игроков. Об этом говорили Клопп и Гвардиола, причём речь шла о взрослых футболистах. А «блауграна» поместила в эти условия двух молодых игроков, которые ранее и близко не сталкивались с подобными нагрузками. На свежих ногах они давали результат – а вот дальше стабильно возникали проблемы. Поэтому клубы подводят молодёжь постепенно. «Реал» заводит в основной состав через дубль. «Арсенал» оставляет в привычной среде, отдавая в аренды прежним клубам.

Вроде всё это на поверхности, но каталонцы действуют в прежней манере. Топ-трансферы им недоступны (даже с регистрацией Ольмо возникли проблемы, в итоге новичка смогли заявить только до конца декабря), это компенсируют воспитанниками академии. Показателен комментарий того же Флика:

Нам нужен [новый] Бускетс. Я видел его в Марке Бернале, но мы должны найти кого-то другого. Марк Касадо или Эрик [Гарсия] могут занять эту позицию, они знают, что мы требуем от этой роли. Я полностью уверен в них.

Касадо, к слову, 20 лет. Это его первый полноценный сезон на взрослом уровне. Он, Берналь и Форт доросли до главной команды в последние пару сезонов. Берналю лишь 17 лет, Форту – 18. И Берналя Флик с первого же тура стал выпускать в старте. На четвёртый тур опорник не вышел из-за разрыва крестов. Теперь его заменит кто-то из воспитанников.

Молодёжь у «Барсы» действительно талантливая – это и даёт вау-эффект на старте. Но помимо этого для стабильности на взрослом уровне необходима подготовка организма к скачку нагрузок и сопротивления. Поэтому и необходима поступательность. «Сине-гранатовые» на это закрыли глаза.

Оценивать «Барсу» надо на фоне праймового «Реала»

Если оценивать исключительно игровую составляющую, каталонцы выдают топовый старт сезона. Но объективно оценивать место «Барсы» в Ла Лиге тяжело – эта оценка неизбежно происходит во взаимосвязи с «Реалом» и «Атлетико». Особенно со «сливочными». Они пока далеки от своего пика, команда в процессе поиска (отсюда ужасные матчи с андердогами). Главный новичок только обустраивается в новой команде, все продолжают набирать форму. Плюс в лазарете оказались Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и несколько игроков обоймы.

Пока у команды Флика есть фора – но только предстоит увидеть, как команда поведёт себя, когда «Реал» возьмётся за дело всерьёз.