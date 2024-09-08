Испания может растерять чемпионский футбол. У де ла Фуэнте впереди непростые времена

1725797890

08 сентября 2024, 15:18

Но мечта – повторить серию Аргентины.

После победы на Кубке Америки команда с Ди Марией и Месси выиграла чемпионат мира. Затем обыграла Италию в Финалиссиме, где сражаются победители главных континентальных турниров. Летом Аргентина снова оказалась первой на Кубке Америки. Было сложно, но терпели и выигрывали. Скалони проиграл лишь два матча за пять лет. Испания тоже рационально выступала во многих поединках Евро-2024. Помнили, как обожглись на ЧМ -2022, когда сенсационно вылетели от Марокко. На Евро-2020 уступили будущим чемпионам Италии. Также испанцы выиграли Лигу наций. Но две победы подряд не значат, что они вернулись надолго.

Против новых титулов. Отсутствие легенд

У сборной Испании одна мегазвезда – хавбек Родри. Без него были проблемы против Сербии. А сегодня будет непростой матч против Швейцарии в гостях. Ямаль должен провести на высоком уровне хотя бы ещё два сезона, чтобы записать себя к мегазвездам. У Педри классный футбол, но это не Иньеста, Алонсо, Хави или Бускетс по влиянию на коллектив. В обороне нет нового Рамоса. В воротах без юного Касильяса. Великая сборная поколения Евро-2008 продержалась так долго, ведь там был уникальный состав даже после отказа Месси играть за Испанию. Отсутствие легенд во всех линиях – одна из причин, почему «Красная фурия» может начать проигрывать.

За стабильные успехи. Чемпионский опыт

Хавбек Руис, конечно, не Иньеста. Но Фабиан получил опыт на Евро-2024. А в 2019-м стал чемпионом континента с молодежной сборной Испании. Ойарсабаль, хотя форвард «Реала Сосьедад» не является фигурой уровня Рауля, забил победный мяч в финале Евро в ворота Англии. До этого тоже был чемпионом континента в молодежке с Руисом. Не все реализовали потенциал, но у Испании постоянно есть успехи на подобных турнирах. С детства привыкают побеждать. На клубном уровне тоже хватает успехов. Понятно, что «Реал» не базовый клуб сборной Испании. Но парни из «Барселоны» и «Манчестер Сити» тоже с титулами. Чемпионский опыт им точно пригодится.

Против новых титулов. Вратарь и форвард

У Испании нет новой крутой «девятки». Мората стареет, есть травмы. Капитан не форвард мечты для «Красной фурии». Не уровня Давида Вильи. Альваро менее стабильный нападающий. Также у него не такой характер, как у Давида. Кроме форварда, волнует вратарь. На выбор есть Симон, который провел Евро-2024 с травмой, и Райя, голкипер «Арсенала». Давид интереснее, чем можно подумать на первый взгляд. Позитивно повлиял на защиту «Арсенала», ведь лучше играет ногами, чем Рамсдейл. Реакция тоже на месте. Но Райя не ровня Касильясу, а для серии великих побед нужен невероятный голкипер. У Испании есть точечные кадровые проблемы.

За стабильные успехи. Мудрый тренер

У де ла Фуэнте, тренера «Красной фурии», есть победы в Лиге наций. И раньше с молодежными командами на Евро. Луис был вторым на Олимпиаде, которую Испания выиграла в безумном финале против Франции в Париже. Счет 5:3 хорошо подчеркивает, что тренеры не мешают испанским футболистам играть. Умение работать с мячом, мягкость и острым ум позволяют испанским футболистам, даже если не такие великие, как поколения Рамоса, Пуйоля и Хави, выжимать максимум. Испанцы патриотично относятся к национальной команде. Они умеют быть едиными. Тренер Энрике был хорош, но его тезка де ла Фуэнте подошел ещё лучше.

Против новых титулов. Злость фаворитов

Испания была в списке возможных победителей Евро-2024, но после Германии, Англии и Франции. Даже иногда котировались ниже Португалии, у команды Роналду классный по именам состав. Испанцам повезло с тренером, но им надо помнить в Лиге наций и на ЧМ -2026, насколько давно некоторые большие сборные не побеждали на крупных турнирах. Бразилия без Кубка мира с 2002 года. Немцы не были чемпионами мира с 2014-го, а вот англичане с 1966-го. Итальянцы и бельгийцы тоже рассчитывают в отдельном матче навязать борьбу Испании. Многие фавориты злятся, что проиграли на Евро-2024 школьнику Ямалю.

За стабильные успехи. Перемены в стиле

Великая Испания исчерпала потенциал раньше, чем закончили карьеру её чемпионы. Причина в повторяемости. После Евро-2012, где уверенно убрали солидных оппонентов, их сломал ван Гал со сборной Нидерландов на ЧМ -2014, разбил со счетом 5:1. У голландцев было три центральных, латерали. Десять лет назад футбол пережил тактический разворот. Последствия сохранились, а Гвардиола позже поменял выход в атаку. Теперь разыгрывают мяч с вратарем короткими пасами. Новые испанцы учитывают тренды, де ла Фуэнте понимает основные принципы игры. В обороне это защита числом и сокращение расстояния между линиями. В атаке три вертикальных звена справа, слева и в центре. Испания хороша, она теперь разная. Иногда с мячом, а порой играют вторым номером. По тактической готовности они как Аргентина.

Вывод. Испании нельзя останавливаться в развитии