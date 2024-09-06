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«Есть 2‑3 игрока, которые могут доставить нам проблемы». Карпин о Таиланде

вчера, 11:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд16:00 Матч отменен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил предстоящего соперника по товарищескому турниру во Вьетнаме — команду Таиланда. Слова специалиста приводит корреспондент «Матч ТВ».

Разбирали тактические нюансы, как и с командой Вьетнама. Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов. Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени. Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:10
Чтобы победа выглядела весомой, он предупредил о 2-3-х тайцах, которых никто в мире не знает.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 16:06
Нечего гулять и играть в Тайланде в Русскую рулетку))))
Брулин
Брулин
вчера в 11:56
У меня в детстве по глупости были тетради с изображением и Мостового, и Картина. Я всегда думал, что они друзья, а оказалось вон оно как 😁
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
Только знать бы какие именно 2-3 человека, а то наши могут и перепутать их)))
gdmge6fdhfr5
gdmge6fdhfr5
вчера в 11:30
Меньше, чем победа с разницей в 3 мяча - это будет несерьезно.
drug01
drug01
вчера в 11:29
Надо всех в составе испытать
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