«Есть 2‑3 игрока, которые могут доставить нам проблемы». Карпин о Таиланде

Главный тренер сборной России оценил предстоящего соперника по товарищескому турниру во Вьетнаме — команду Таиланда. Слова специалиста приводит корреспондент «Матч ТВ».

Разбирали тактические нюансы, как и с командой Вьетнама. Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов. Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени. Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам.