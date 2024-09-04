Карпин обозначил главную цель на матч против Вьетнама

Главный тренер сборной России рассказал о задачах команды на предстоящий матч против сборной Вьетнама.

Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, — победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение к ним очень серьёзное.

Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.

У нас точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно.