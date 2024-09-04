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Карпин обозначил главную цель на матч против Вьетнама

вчера, 15:17
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия16:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах команды на предстоящий матч против сборной Вьетнама.

Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, — победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение к ним очень серьёзное.

Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.

У нас точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно.

Ранее полузащитник сборной России Иван Обляков сообщил, что не ожидает завтра лёгкой игры.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:45
надо, однако, обыграть вьетнамцев !
ну, и игру показать приличную
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:13
"Цели обозначены , задачи определены - за игру товарищи"...)))
Гость
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