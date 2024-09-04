Карпин обозначил главную цель на матч против Вьетнама

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах команды на предстоящий матч против сборной Вьетнама.
Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, — победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение к ним очень серьёзное.
Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.
У нас точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно.
Ранее полузащитник сборной России Иван Обляков сообщил, что не ожидает завтра лёгкой игры.
ну, и игру показать приличную
ну, и игру показать приличную