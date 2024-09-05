Мбаппе в «группе смерти», а сборная Англии во втором дивизионе. В Лиге наций подставили грандов

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05 сентября 2024, 16:33

Усложнили правила соревнований.

В первом дивизионе много топовых матчей

В УЕФА придумали коварную реформу. Если раньше в финал проходили только победители четырех групп дивизиона А, то теперь будет стадия четвертьфиналов, 8 участников. Хотят заработать больше денег. Также повышают шансы на успех более скромных команд. Наверное, правильное решение. Но не во всех группах более двух равноценных конкурентов. Поскольку некоторые сильные сборные вылетели в дивизион В, то будут не только поединки в стиле Хорватия – Португалия. В группе Роналду есть также шотландцы и поляки, неудачники Евро-2024.

Самый интересный квартет у Мбаппе. Франции, которая в прошлый раз не вышла из группы, досталась перспективная команда Израиля. А также Бельгия Тедеско и Италия Спаллетти. Бывшие тренеры «Спартака» и «Зенита» не сумели впечатлить на Евро-2024. Не сомневаемся, что для них Лига наций имеет ценность. Мбаппе будет сложно ещё раз выйти в финал скоротечного турнира. Все шесть туров сыграют до середины ноября, отбор к ЧМ -2026 стартует в следующем году. В УЕФА хотят выжать максимум из самых интересных поединков в Европе.

В третьей по счету группе боснийцы и венгры должны навязать борьбу фаворитам, Нидерландам и Германии. Куман и Нагельсманн считают себя неуязвимыми в Лиге наций, но после неплохого выступления на Евро-2024 футболистам ещё надо настроиться на другой турнир. И оставить позади воспоминания о тех, кто завершил выступления за сборную, как Нойер, Кроос и Мюллер у сборной Германии. В разных группах дивизиона А есть потери игроков, завязавших со сборными. У хорватов речь о Брозовиче, у французов ушел Жиру, у португальцев Пепе.

Также завязал со сборной Сербии форвард Тадич. У бывший команды Душана, пожалуй, самая интересная по составу группа. Нет тройки грандов, как у Франции. Зато есть три сильных претендента на вторую строчку после сборной Испании. Сегодня чемпионы Европы сыграют в Белграде. Сербам нужен сильный старт, ведь Дания и Швейцария мощнее и стабильнее команды. Балканская сборная может завершить борьбу на последнем месте. А это значит вылет во вторую лигу, где теперь обитает Англия без нового постоянного главного тренера.

Центральные пары в Лиге А:

Португалия – Хорватия;

Франция – Италия;

Бельгия – Франция;

Италия – Бельгия;

Германия – Нидерланды;

Испания – Сербия;

Дания – Швейцария;

Швейцария – Испания;

Испания – Дания.

В остальных лигах мечтают о повышении в классе

Выше представлен ещё один плей-офф Евро во всей красе. Нет команд, которые по классу не подходят для матчей на вылет. Но в трёх дивизионах ниже тоже есть классные команды. За счет вылетов из Лиги А некоторые сильные сборные попали в «чистилище». Последнее место в группе заняла Англия. Вице-чемпионы Европы лишились тренера, Саутгейт подал в отставку. Вместо него временно назначили ирландца Ли Карсли. Иронично, что англичан тренирует ирландец. У Ли есть успехи с молодежной сборной Англии, но лишился звезд в Лиге наций.

Англия попала в группу с финнами, ирландцами и греками. Если не поднимутся в Лигу А, то остальные гранды их засмеют. Очень интересной будет борьба в квартете Украины, Грузии, Чехии и Албании. Все четыре команды сыграли на Евро-2024. Холанд постарается сделать больно линиям обороны Австрии, Словении и Казахстана тренера Черчесова. Перспективная команда Турции должна опередить исландцев, валлийцев и черногорцев, чтобы наверняка сыграть в высшей лиге. Даже состав дивизиона В выглядит прекрасно, впереди много крутых поединков.

Даже в третьей лиге немало сильных сборных. Перспективная команда Армении должна попробовать выйти в Лигу В. У Беларуси будут шансы на повышение в классе, если сыграют лучше Люксембурга, Северной Ирландии и Болгарии. Швеция и Словакия – фавориты в своей группе, но выше точно пойдет только одна команда. Румынии после успехов на Евро-2024 хочется подняться в классе. А вот Молдове не стоит задерживаться в дивизионе D. Во всех низших дивизионах есть сборные, которые задают себе вопрос англичан: «Как мы здесь оказались?»

А на десерт оставляем главный сюрприз. Летом следующего года не просто проведут четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги наций в новом формате для лучших команд Лиги А. Нет, всё ещё веселее. Третье место в группе не гарантирует, что останешься в своей нынешней лиге. А вторые места в дивизионах В, С и D позволяют сражаться в плей-офф за право подняться выше. В УЕФА решили, что Лиге наций нужно новое дыхание. Для этого усложняют правила. Даже Бельгия, если уступит Италии и Франции, не гарантирует теплое место в элите.

Тренеры больших клубов тоже недовольны. Анчелотти понимает, что его ценных игроков выдернут преимущественно в составы Франции и Испании трижды за осень. Сразу восемь команд могут вылететь из Лиги А, то есть из высшего дивизиона Лиги наций. И это заставит всех участников внимательно относиться к турниру. Никто из грандов не хочет терять возможность стабильно тестировать схемы и сочетания игроков против лучших команд Европы. Англия потеряла, а не приобрела от вылета Саутгейта. Для начала упустили шанс на редкий трофей.