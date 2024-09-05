Мбаппе в «группе смерти», а сборная Англии во втором дивизионе. В Лиге наций подставили грандов

Усложнили правила соревнований.
В первом дивизионе много топовых матчей
В УЕФА придумали коварную реформу. Если раньше в финал проходили только победители четырех групп дивизиона А, то теперь будет стадия четвертьфиналов, 8 участников. Хотят заработать больше денег. Также повышают шансы на успех более скромных команд. Наверное, правильное решение. Но не во всех группах более двух равноценных конкурентов. Поскольку некоторые сильные сборные вылетели в дивизион В, то будут не только поединки в стиле Хорватия – Португалия. В группе Роналду есть также шотландцы и поляки, неудачники Евро-2024.
Самый интересный квартет у Мбаппе. Франции, которая в прошлый раз не вышла из группы, досталась перспективная команда Израиля. А также Бельгия Тедеско и Италия Спаллетти. Бывшие тренеры «Спартака» и «Зенита» не сумели впечатлить на Евро-2024. Не сомневаемся, что для них Лига наций имеет ценность. Мбаппе будет сложно ещё раз выйти в финал скоротечного турнира. Все шесть туров сыграют до середины ноября, отбор к ЧМ-2026 стартует в следующем году. В УЕФА хотят выжать максимум из самых интересных поединков в Европе.
В третьей по счету группе боснийцы и венгры должны навязать борьбу фаворитам, Нидерландам и Германии. Куман и Нагельсманн считают себя неуязвимыми в Лиге наций, но после неплохого выступления на Евро-2024 футболистам ещё надо настроиться на другой турнир. И оставить позади воспоминания о тех, кто завершил выступления за сборную, как Нойер, Кроос и Мюллер у сборной Германии. В разных группах дивизиона А есть потери игроков, завязавших со сборными. У хорватов речь о Брозовиче, у французов ушел Жиру, у португальцев Пепе.
Также завязал со сборной Сербии форвард Тадич. У бывший команды Душана, пожалуй, самая интересная по составу группа. Нет тройки грандов, как у Франции. Зато есть три сильных претендента на вторую строчку после сборной Испании. Сегодня чемпионы Европы сыграют в Белграде. Сербам нужен сильный старт, ведь Дания и Швейцария мощнее и стабильнее команды. Балканская сборная может завершить борьбу на последнем месте. А это значит вылет во вторую лигу, где теперь обитает Англия без нового постоянного главного тренера.
Центральные пары в Лиге А:
Португалия – Хорватия;
Франция – Италия;
Бельгия – Франция;
Италия – Бельгия;
Германия – Нидерланды;
Испания – Сербия;
Дания – Швейцария;
Швейцария – Испания;
Испания – Дания.
В остальных лигах мечтают о повышении в классе
Выше представлен ещё один плей-офф Евро во всей красе. Нет команд, которые по классу не подходят для матчей на вылет. Но в трёх дивизионах ниже тоже есть классные команды. За счет вылетов из Лиги А некоторые сильные сборные попали в «чистилище». Последнее место в группе заняла Англия. Вице-чемпионы Европы лишились тренера, Саутгейт подал в отставку. Вместо него временно назначили ирландца Ли Карсли. Иронично, что англичан тренирует ирландец. У Ли есть успехи с молодежной сборной Англии, но лишился звезд в Лиге наций.
Англия попала в группу с финнами, ирландцами и греками. Если не поднимутся в Лигу А, то остальные гранды их засмеют. Очень интересной будет борьба в квартете Украины, Грузии, Чехии и Албании. Все четыре команды сыграли на Евро-2024. Холанд постарается сделать больно линиям обороны Австрии, Словении и Казахстана тренера Черчесова. Перспективная команда Турции должна опередить исландцев, валлийцев и черногорцев, чтобы наверняка сыграть в высшей лиге. Даже состав дивизиона В выглядит прекрасно, впереди много крутых поединков.
Даже в третьей лиге немало сильных сборных. Перспективная команда Армении должна попробовать выйти в Лигу В. У Беларуси будут шансы на повышение в классе, если сыграют лучше Люксембурга, Северной Ирландии и Болгарии. Швеция и Словакия – фавориты в своей группе, но выше точно пойдет только одна команда. Румынии после успехов на Евро-2024 хочется подняться в классе. А вот Молдове не стоит задерживаться в дивизионе D. Во всех низших дивизионах есть сборные, которые задают себе вопрос англичан: «Как мы здесь оказались?»
А на десерт оставляем главный сюрприз. Летом следующего года не просто проведут четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги наций в новом формате для лучших команд Лиги А. Нет, всё ещё веселее. Третье место в группе не гарантирует, что останешься в своей нынешней лиге. А вторые места в дивизионах В, С и D позволяют сражаться в плей-офф за право подняться выше. В УЕФА решили, что Лиге наций нужно новое дыхание. Для этого усложняют правила. Даже Бельгия, если уступит Италии и Франции, не гарантирует теплое место в элите.
Тренеры больших клубов тоже недовольны. Анчелотти понимает, что его ценных игроков выдернут преимущественно в составы Франции и Испании трижды за осень. Сразу восемь команд могут вылететь из Лиги А, то есть из высшего дивизиона Лиги наций. И это заставит всех участников внимательно относиться к турниру. Никто из грандов не хочет терять возможность стабильно тестировать схемы и сочетания игроков против лучших команд Европы. Англия потеряла, а не приобрела от вылета Саутгейта. Для начала упустили шанс на редкий трофей.
В марте 2025 года проведут четвертьфиналы Лиги А. В июне полуфиналы, финал и матч за третье место. После этого многие участники битв отправятся на Клубный ЧМ-2025 в США. Нагрузки будут высокими, а интриг много. Четыре лучшие сборные Лиги наций, которые не попадут на ЧМ-2026 через прямой отбор, получат возможность сыграть в стыковых матчах за право побегать в США, Канаде или Мексике. Ставки высокие, первые матчи отбора ЧМ в марте. А пока всё внимание к играм вечного Модрича против Роналду и Мбаппе против Доннаруммы.
Уже в ЛН нет никакой надобности. С увеличением участников на ЧМ больше сборных будут попадать через обычный отбор. Не за горами расширение Евро, где также больше сборных будут попадать через стандартный отбор. Сейчас, когда календарь перенасыщен играми, наоборот нужно избавляться от дополнительных игр. Тем более от тех, которые не несут никакой пользы.
Уже в ЛН нет никакой надобности. С увеличением участников на ЧМ больше сборных будут попадать через обычный отбор. Не за горами расширение Евро, где также больше сборных будут попадать через стандартный отбор. Сейчас, когда календарь перенасыщен играми, наоборот нужно избавляться от дополнительных игр. Тем более от тех, которые не несут никакой пользы.