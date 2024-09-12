Сборная США на ЧМ-30 и после: почти все поиграли, почти всё проиграли

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вчера, 21:01

Свой последний матч на ЧМ -30 сборная США проиграла, проиграла с треском аргентинцам в полуфинале. Счёт 1:6 говорит сам за себя.

Но есть и «смягчающие» обстоятельства. Аргентинские игроки очень жёстко играли, на грани фола, а иногда — и за гранью.

И хотя полуфинал Аргентина — США судил вполне авторитетный арбитр — Джон Лангенус из Бельгии — вопросов к его лояльности (или «порогу чувствительности») остаётся много.

Первый тайм американцы ещё смогли доиграть в полном составе. Но на второй тайм травмированный Рафаэль Трейси, центр-хав, уже не вышел.

Другому полузащитнику Андрю Олду вообще чуть не свернули челюсть, выбили несколько зубов. Он был вынужден играть с салфеткой, зажатой зубами (дёснами), чтобы не шла кровь. И даже в меньшинстве в конце матча американцы смогли забить гол престижа.

Именно этот гол и перевесил в итоге их окончательное место по итогам турнира. Из-за лучшей разности мячей сборная США занимает по всем ранжирам 3-е место на ЧМ -30. Тот гол на 89-й минуте полуфинала забил Джеймс Браун, крайний правый нападающий.

А вот фото гола американцев. Это либо 69-я, либо 87-я минуты — гол забивает Гильермо Стабиле:

С полотенцем в зубах как раз Эндрю Олд, в воротах как всегда Джеймс Дуглас.

Про вратарей сборной США сейчас как раз будет к месту. Здесь бы надо и впрямь напечатать крупными буквами — ПРОВЕРЯЙТЕ И ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ! Особенно дела давно минувших дней.

Доверился я в своё время сайту worldfootball.net, у них удобно было копировать имена и даты рождения игроков для формирования своей базы данных. Разговор о варианте сайта на английском языке. У них и по амплуа все игроки всех команд разбиты.

Так вот с тех самых пор и числился у меня в базе данных Frank Vaughn как второй вратарь в сборной США на ЧМ -30. И вам несколько раз сообщал о нём как о голкипере, который почему-то фотографировался в форме полевого игрока, а в одном из выставочных матчей после ЧМ -30 сыграл в защите.

Сайт worldfootball.net глубоко ошибается до сих пор насчёт амплуа Фрэнка Вона.

А я спешу поправить свою невнимательность — Фрэнк Вон в действительности никогда вратарём и не был — он и есть самый настоящий защитник. Могучий такой, широкоплечий.

Знакомьтесь, Фрэнк Вон из сборной США :

Карандашом слева написан его клуб — Ben Millers FC из Сент-Луиса. Справа написано имя и фамилия и амплуа — fullback, т.е. защитник.

Многое встало на место.

Второго вратаря американцы в Южную Америку не брали вовсе, из экономии. И между прочим, зря не брали. Основной кипер Джеймс Дуглас несколько раз получал сильные повреждения. Поговаривают, что у него были даже проблемы с сердцем. Он и закончил свою карьеру рано, кажется, в том же 1930 году.

А в ходе турне по Бразилии пару раз в воротах (на время) появлялся Фил Слоун. Он, правда, играл только в двух последних матчах — против сборной Бразилии, и против клуба Ботафого. Вероятно, именно в этих матчах он и охранял ворота, пока Джеймса «ремонтировали» эскулапы. Да и медиков в полном понимании слова у американцев в поездке не было, обходились притирками и протираниями.

В 6 выставочных матчах после ЧМ сборная США задействовала своих резервистов. Но не массово, точечно.

Основной полузащитник Альфред Трэйси выбыл основательно после полуфинала, он не сыграл больше ни разу в том турне.

Мак Буки сыграл во всех 6 матчах, забил 1 гол, в ворота клуба Сан-Паулу. Арнольд Оливер сыграл в 4 матчах из 6. Про Фила Слоуна уже сказали выше — 2 последних матча. А Фрэнк Вон сыграл сего в одном — против клуба Сантос. Матч закончился вничью 3:3. Хотя генменеджер сборной США Уилфред Каммингс в своём отчёте о поездке в Южную Америку указывает счёт 4:3 в пользу американцев. А победный гол в конце матча (по Каммингсу) забил Оливер. И уже в раздевалке американцы узнали, что мяч был забит после истечения 90 минут. Судья гол аннулировал. Но в отчёте у Каммингса гол остался, как и единственная «победа» в тех 6 матчах.

Кстати, мистер Каммингс посчитал (и отразил в своём отчёте), что за 9 матчей в Южной Америке (с учётом 3 игр на мундиале) игроки США забили 20 голов. На самом деле 19, это он тот гол Оливера приплюсовал.

А вот отменили судьи аж 10 голов у американцев. Львиную долю голов забил Берт Патенод — 10, отменили же практически все у него же, целых 8 голов не засчитали.

В своём отчёте Каммингс внёс и сумятицу в статистику — он указал автором единственного гола сборной США в матче против уругвайского клуба Насьональ Джеймса Джентла. А тот вообще в матче не играл. Гол на счету Патенода.

А Джеймс Джентл так и не сыграл ни разу за всё время путешествия по Южной Америке.

Теперь забавные эпизоды в прессе. Матч 9 августа в городе Сантус с местным клубом. В газете A Tribuna из Сан-Паулу (г.Сантус в том же штате Сан-Паулу находится) в одном номере, на одной полосе, через колонку даны два фото.

Первое, с подписью (дословно): «Блестящее трио нападения северо-американцев Буки, Патенод, Флори. Последний, левый инсайд, капитан команды». Вот и фото:

То, что Томас Флори был капитаном — спору нет. Но судя по подписи — за капитана выдали стоящего (по фото) справа Фрэнка Вона. Сам Флори стоит в центре композиции. И уж совсем не Буки слева от Флори — это основной защитник Джордж Мурхаус. Так что «трио нападения» распалось напрочь. Зато Вон появился на фото.

Есть он и на втором фото с той же полосы указанной бразильской газеты, в один ряд с предыдущим фото. Смотрите:

Athie — это фамилия вратаря клуба Сантос. И позирует он с северо-американским игроком, который — а тут внимание! — не принимал участия в матче.

А нечего было костюмчик менять. Не признали Вона.

Кстати, в следующем матче, 10 августа всё в том же городе Сантусе, на том же стадионе в составе клуба Сан-Паулу играл сам Артур Фриденрайх. Ветерану 18 июля исполнилось 38, но порох в пороховницах был ещё ого-го.

Сан-Паулу победил 5:3 в том матче, хет-трик у ветерана, причём он забил три гола подряд в матче, потом забивали и другие. Патенод отличился только дважды.

Да и вообще у паулистов был отличный подбор игроков. И если бы не чиновничьи дрязги, то сборная Бразилии могла бы уже на первом мундиале быть как минимум в призах. А то они всё делились и мерялись — сколько человек от Рио, сколько от Сан-Паулу. В итоге паулисты вообще не поехали, если не считать Аракена Патуску.

Про смену костюмчика я уже и ранее говорил. В предыдущей статье было два фото из журнала IFFHS . Там Алекса Вуда не признали в купальном костюме. Бывает. Опять же костюмчик нетривиальный, могли и обмишулиться.

Но какие всё-таки в то время были мужские наряды! Вот фото на борту парохода «Munargo» — это на пути в Монтевидео.

Капитан команды Томас Флори во всей красе:

А тут и вовсе полный шик:

Совершенно даже не интересно докапываться на борту какого из двух судов было сделано это фото. Элегант!

А вот и другой красавчик, и вновь в углу со спасательным кругом:

Билли Гонсалвес, с автографом даже — привет от Большого Билла из Fall River FC.

Гонсалвес в ходе поездки решил отращивать усы. Но, кажется, они у него уже отросли сразу же по отплытию из Нью-Йорка.

Тут у Билли Гонсалвеса полный релакс:

Книжку у него в руках можно увидеть и на фото с обратного пути:

Но есть и другой вариант:

Это интересные кадры. Вратарь Джеймс Дуглас на обоих фото показывает спутницам какое-то фото (предположим). Билли Гонсалвес на обоих фото со своей любимой книжкой. Берт Патенод на обоих фото с белым платочком, выглядывающим из нагрудного кармана пиджака, и с фирменным «прогалом» в причёске. В пёстреньких пижонистых гольфах на цветном фото стоит Арнольд Оливер.

А фот фото Фила Слоуна, возлежавшего у ног других членов фотосессии, я уже приводил в предыдущей статье.

На втором фото в центре — элегантно одетый вице-президент футбольной ассоциации США Элмер Шрёдер. Это про него в прошлый раз было написано, что его изуверское убийство в 1953 году не сходило с газетных полос, а новые подозреваемые появлялись в каждом последующем десятилетии. Этот господин был замечен в кругу людей определённой сексуальной ориентации. И подозреваемые были из того же сообщества.

А вот на девушках я позадержался взглядом и обнаружил, что две из них очень-очень похожи. Проштудировав список пассажиров парохода Южный Крест (а это там сделаны фото), я обнаружил, что не так и много было особ женского пола молодого возраста, без мужей, отцов. И всего одна пара нашлась с одинаковой фамилией, но близкого возраста.

Две сестры Харгривс (Hargreaves) — Вирджиниа 29 лет и Присцилла 27 лет вполне вписываются в заданные параметры поиска. Они сели на корабль в Бермудах 31 августа. 2 сентября 1930 г. корабль прибыл в Нью-Йорк. Вот вам и датировка этих фото. Обе девушки жили в Нью Джерси, точный адрес имеется.

На обратном пути футболисты много фотографировались, поодиночке, парами и в группах. Вот Гонсалвес и Патенод всё у тех же ограждений:

Кстати, о датировке ещё одного фото. Я его уже приводил в прошлый раз. Но тогда я не смог догадаться поточнее определить дату съёмки. К сожалению, место съёмки точно установить не удалось. Но есть предположение.

Итак, групповое фото все делегации сборной США в Рио-де-Жанейро. Но в этом городе американцы останавливались дважды — на пути в Монтевидео, и на обратном пути. И когда именно сделано фото – в конце июня или в августе 1930 года?

Ответ прост. В прошлый раз я датировал фото, на котором был Элмер Шрёдер вместе с командой перед матчем на стадионе Парк Сентраль. Так как Элмер прибыл в Монтевидео 14-го, а по отчёту мистера Каммингса и вовсе 15-го июля, то фото было отнесено к матчу против Парагвая от 17 июля.

Ровно по той же причине групповое фото в Рио не могло быть сделано в июне — Шрёдера не было вместе со всей делегацией.

А вот передвижение по Бразилии по дням расписано как раз в отчёте Уилфреда Каммингса.

Вечером (около 20-00) делегация прибыла на поезде в Рио из Сантуса. А отбыли на родину американцы 20 августа, в 22-00, из Рио. Так как в жарких странах темнеет рано, то 13-го числа вряд ли они фотографировались, да ещё в форме, которую надо надеть и т.д.

Поэтому более точная датировка группового фото в Рио — 14-20 августа 1930 года.

В Рио американцы жили в гостинице Hotel dos Estrainjeros (отель иностранцев). Вот так примерно он выглядел тогда:

Ну, и на последок. И это вновь выужено из отчёта мистера Каммингса.

Вечером 17 августа, после матча против сборной Бразилии (американцы проиграли 3:4), делегация США была приглашена в клубный особняк Ботафого. Гостиница находилась в районе Фламенго. А район Ботафого рядом, южнее, там как раз знаменитый пляж Копакабана.

Так вот на той вечеринке с напитками играл бразильский джазовый оркестр. И был свободный микрофон. Так вот звездой вечера стал Барт МакГи — прекрасный тенор. А по фото и не подумаешь.

Барт МакГи:

Но чаще на фото вы его видели менее улыбчивым:

Внешность бывает обманчива.

Да, и о Майке Буки. Вернее, о попытках найти дополнительную информацию о нём. Статья в словацком источнике в полном объёме недоступна без инвестиций. Мой польский коллега буквально вчера пытался оформить подписку хотя бы минимальную (на 4 недели). Предложения такие на сайте есть, но сделать физически ничего не удаётся, только на год можно подписаться, да и то неизвестно, удалось бы. Видимо, это только для внутреннего, чисто словацкого, употребления. Есть много словацких обществ, проживающих в США , Канаде, имеющих аккаунт в фейсбуке. Но на связь вышла только одна группа, но и они ничего не могут добавить.

Да, само издание, где размещена статья отозвалось. Говорят, что материал класса премиум, только платно. Ну, пусть читают сами. Лопе де Вега и его собака им в помощь.

Это, как говорится, нужно не мёртвым, это — нужно живым:

Фотозарисовка о сборной США в 1930 году.

Мистер Каммингс без очков, но в берете, фото с сайта Зала Славы США :

Главный тренер сборной США Боб Миллар в шляпе:

A cortina de aço — это не «картина маслом». Это «стальной занавес» — так назвала столпов обороны сборной США бразильская газета:

Это только в первых двух матчах на ЧМ -30 эта пара защитников и вратарь не пропустили ни одного гола. А потом в 7 матчах (с учётом полуфинала) было пропущено 26 голов. Правда, в одном матче одного из столпов обороны заменил Фрэнк Вон:

Помните про отца и сына Джентлов на борту парохода Мунарго?

Есть их совместное фото:

А вот и два брата Слоун, Макс и Фил, основатели журнала Bar & Grill Journal. Оба брата были юристами, они стали опытными специалистами в работе с лицензиями и другими нормативными вопросами для нового поколения начинающих владельцев таверн и ресторанов в Нью-Йорке. В 1933 отменили сухой закон в США , отрасль бурно развивалась, но юридических вопросов было много, так как в каждом штате были свои нюансы. Всё это и освещалось в журнале, в том числе и новинки алкогольной индустрии.

С алкоголя переключимся на табак.

С сигаретой в зубах футболист сборной США присутствует на трибуне стадиона Сентенарио, вместе с остальными членами делегации (без цигарок) на матче Уругвай — Перу.

Выставочные матчи сборной США после ЧМ -30.

2 августа, Монтевидео, Уругвай, ст. Парк Сентраль.

ФК Насьональ — США 2:1.

3 августа, Монтевидео, Уругвай, ст. Поситос.

ФК Пеньяроль — США 4:1.

9 августа, Сантус, Бразилия, ст. Вилла Бельмиро.

ФК Сантос — США 3:3.

10 августа, Сантус, Бразилия, ст. вилья Бельмиро.

ФК Сан-Пауло — США 5:3.

17 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия, ст. Ларанжейрас.

Бразилия — США 4:3.

19 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия, ст. Ларанжейрас.

ФК Ботафого — США 2:1.

Подробности этих матчей смотрите здесь: