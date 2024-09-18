«Болонья» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Болонья» – «Шахтер», который состоится 18 сентября 2024 года

«Болонья»

У итальянской команды не лучшим образом начался сезон, в котором сыграно много ничейных результатов, но стартовая игра Лиги чемпионов является совершенно обособленным событием, к которому футболисты готовились очень долго. Шансы на победу определенно есть, хотя соперник гораздо опытнее, однако обескровлен и практически не имеет сильных легионеров, которые раньше делали результат.

14 августа «Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» (2:2), а 31 августа команда поделила очки с «Эмполи» (1:1).

«Шахтер»

Украинский клуб напрямую пробился в Лигу чемпионов, как чемпион страны, однако в следующем году такой привилегии может уже не быть из-за рейтинга страны таблице коэффициентов. Тем не менее, «Шахтер» имеет вполне конкурентоспособный состав и постарается набрать очки в Италии, в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

14 августа «Шахтер» крупно обыграл «Карпаты» (5:2), а ранее уступил на выезде «Александрии» в чемпионате (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.95

Ничья – 3.55

Победит «Шахтер» – 4.1

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Болоньи» завершились ничьими

«Шахтер» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних

Три последних домашних матча «Болоньи» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Итальянская команда играет на своем поле и при поддержке родных трибун сможет найти ключи к воротам соперника.