«Болонья» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Болонья» – «Шахтер», который состоится 18 сентября 2024 года
«Болонья»
У итальянской команды не лучшим образом начался сезон, в котором сыграно много ничейных результатов, но стартовая игра Лиги чемпионов является совершенно обособленным событием, к которому футболисты готовились очень долго. Шансы на победу определенно есть, хотя соперник гораздо опытнее, однако обескровлен и практически не имеет сильных легионеров, которые раньше делали результат.
14 августа «Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» (2:2), а 31 августа команда поделила очки с «Эмполи» (1:1).
«Шахтер»
Украинский клуб напрямую пробился в Лигу чемпионов, как чемпион страны, однако в следующем году такой привилегии может уже не быть из-за рейтинга страны таблице коэффициентов. Тем не менее, «Шахтер» имеет вполне конкурентоспособный состав и постарается набрать очки в Италии, в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.
14 августа «Шахтер» крупно обыграл «Карпаты» (5:2), а ранее уступил на выезде «Александрии» в чемпионате (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 1.95
- Ничья – 3.55
- Победит «Шахтер» – 4.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Болоньи» завершились ничьими
- «Шахтер» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних
- Три последних домашних матча «Болоньи» закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Итальянская команда играет на своем поле и при поддержке родных трибун сможет найти ключи к воротам соперника.