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«Болонья» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:22
«Болонья» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Болонья» – «Шахтер», который состоится 18 сентября 2024 года

«Болонья»

У итальянской команды не лучшим образом начался сезон, в котором сыграно много ничейных результатов, но стартовая игра Лиги чемпионов является совершенно обособленным событием, к которому футболисты готовились очень долго. Шансы на победу определенно есть, хотя соперник гораздо опытнее, однако обескровлен и практически не имеет сильных легионеров, которые раньше делали результат.

14 августа «Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» (2:2), а 31 августа команда поделила очки с «Эмполи» (1:1).

«Шахтер»

Украинский клуб напрямую пробился в Лигу чемпионов, как чемпион страны, однако в следующем году такой привилегии может уже не быть из-за рейтинга страны таблице коэффициентов. Тем не менее, «Шахтер» имеет вполне конкурентоспособный состав и постарается набрать очки в Италии, в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

14 августа «Шахтер» крупно обыграл «Карпаты» (5:2), а ранее уступил на выезде «Александрии» в чемпионате (3:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 1.95
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Шахтер» – 4.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.05
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Болоньи» завершились ничьими
  • «Шахтер» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних
  • Три последних домашних матча «Болоньи» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Итальянская команда играет на своем поле и при поддержке родных трибун сможет найти ключи к воротам соперника.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:28
Соперники вполне способны огорчить друг друга - ОЗ.
Гость
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