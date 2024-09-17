Лига чемпионов стартовала с убедительных побед. Мощный «Ювентус» и хищная «Астон Вилла»

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вчера, 23:37

Первые матчи с новым форматом.

В Турине и Берне прошли матчи общего этапа Лиги чемпионов. Самый титулованный клуб Италии «Ювентус» со счётом 3:1 обыграл чемпиона Нидерландов ПСВ , а в столице Швейцарии Берне английская «Астон Вилла» с результатом 3:0 разгромила местный «Янг Бойз».

Первая встреча

«Ювентус» и ПСВ – старые еврокубковые бойцы. «Юве» дважды выигрывал главный трофей Европы – в 1985-м и 1996-м. Брабантцы в 1988 году тоже прибирали к рукам «ушастый» Кубок, причём тренировал их наш добрый знакомый Гус Хиддинк.

Ещё одна интрига. На поле лицом к лицу сошлись два голландских полузащитника – Тейн Копмейнерс и Гус Тиль. Когда оба зажигали в клубе « АЗ Алкмар», обоими интересовался «Спартак». Но москвичи не разглядели, кто в этой связке ведущий, а кто ведомый, и приобрели более яркого Тиля. В итоге Гус остался звездой местного Эредевизие, а Тейн раскрутился в Серии А – сначала в «Аталанте», а теперь в «Ювентусе».

Что интересно, место в воротах гостей занял не Вальтер Бенитес, а Йоэль Дроммель. Ему и было суждено пропустить первый мяч в истории нового формата Лиги чемпионов. А первый гол в свою очередь забил турецкий нападающий Кенан Йилдыз, отправивший мяч в дальнюю от Дроммеля девятку. 19-летний Кенан стал самым юным голеадором «Ювентуса» в еврокубках. Через несколько минут отличился Уэстон МакКенни. Игра фактически была сделана. А в начале второго тайма Николас Гонсалес сделал счёт крупным – 3:0.

Подпортили концовку

После этого хозяева поля могли расслабиться, провести гостям несколько острых атак. А в конце встречи Исмаэль Сайбари провёл гол престижа – 3:1. Испортил сухую серию Микеле Ди Грегорио. Первый пропущенный гол в составе «Юве». В матчах чемпионата Италии лучший вратарь Серии А прошлого сезона – Ди Грегорио, сохранял ворота в неприкосновенности, а здесь минуты не хватило.

Несмотря на пропущенный в конце встречи мяч, «Ювентус» провёл хороший матч и заслуженно победил. Если кто забыл, то можно напомнить. В Турине соскучились по победам в главной кубковом турнире Европы. Ради выигрыша Лиги чемпионов можно принести в жертву и скудетто.

В ПСВ , похоже, не питали иллюзий относительно встречи в Турине. Но впереди ещё семь матчей, и брабантцы наверняка еще поборются. Тем более, что даже 24-е место в общем турнире гарантирует шансы на продолжение борьбы.

Мощный старт «Астон Виллы»

В это время в городе Берн чемпион Швейцарии «Янг Бойз» принимал английскую «Астон Виллу». Это также была первая встреча команд. «Астон Вилла» однажды выиграла Кубок чемпионов. Было это в далёком 1982 году. Soccer.ru упоминал об этом в отдельном материале. «Вилла» в ответ на провал клубного чемпиона Европы ещё раз сыграла в главном турнире Европы и всё. С тех пор прошёл 41 год, а семикратный чемпион Англии в Лиге чемпионов замечен не был. В отличие от тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Правда, испанский тренер считается специалистом по второму в плане важности еврокубке – Лиге Европы. Тут Эмери съел и собаку, и кошку. Три трофея с «Севильей», один с «Вильярреалом».

«Янг Бойз», напротив, едва ли не завсегдатай Лиги чемпионов. 17 титулов чемпионов Швейцарии, из них шесть приходятся на последние семь дет. Но летом у «молодых ребят» сменился тренер. Рафаэль Викки заменил Патрика Рамена.

И здесь первый тайм завершился со счётом 2:0. Но в пользу гостей. По голу забили Юри Тилеманс и Джейкоб Рэмзи. Вообще, гости забили три мяча, но гол Олли Уоткинса отменили, Нападающий сборной Англии подыграл себе рукой.

Во втором тайме команда Эмери по-прежнему доминировала на поле. Несколько раз гости были близки к голу. А потом и вышедший на замену Джон Дуран. Но этот гол постигала участь мяча Уоткинса. Его снова отменили, Снова зоркие судьи разглядели игру рукой. Но третий мяч «Вилла» всё же забила. Не Дуран, так Амаду Онана, роскошным ударом метров с 20. Таким образом, бельгиец установил окончательный счёт – 3:0 в пользу гостей. Так «Астон Вилла» на какое-то время оказалась во главе Лиги чемпионов. Но всё это временно. Таблица будет огромной. Но нельзя не отметить, что игроки «Астон Виллы» смотрелись куда более убедительно.

Жаль, что один из победителей Кубка чемпионов 1981/82 Гари Шоу не увидел, как его команда уверенно переиграла чемпионов Швейцарии. Накануне один из героев лучшего сезона «Астон Виллы» умер в возрасте 62 лет.

Два первых матча новой Лиги чемпионов порадовали. Яркие победы с большим количеством голов. Но некий скепсис относительно новой формулы всё же остаётся. Посмотрим.