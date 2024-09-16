«Барселона» пока играет заметно сильнее «Реала». У Анчелотти скучный подход в нападении

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16 сентября 2024, 21:46

У Ямаля получается лучше, чем у Мбаппе.

Вингеру каталонцев надо быть скромнее

Ламин после дубля в дерби против «Жироны» опубликовал свою фотографию, а рядом снимок Месси в «Интере» из Майами. У Лионеля тоже дубль после возвращения на поле. Ямаль празднует голы в стиле легенды «Барселоны». Но вингеру надо быть скромнее. Рано сравнивать себя с великими футболистами. Зато у Ламина классная статистика, 3 гола и 4 ассиста в Ла Лиге. Если отнять мячи с пенальти, то в 2024 году у Ямаля 27 голевых действий против 29 у Холанда.

Хотя прошлый клубный сезон был для тогда ещё 16-летнего парня не самым результативным, успех на Евро-2024 воодушевил. Ямаль играет ещё увереннее. По полезности при создании голов с игры наравне с Винисиусом и Салахом. Впечатляющий рывок для 17-летнего парня. И Ямаль воодушевил всю «Барселону». Банда в черном не позволила «Жироне» накануне дебюта в Лиге чемпионов ещё раз огорчить «блаугранас» в дерби. В прошлом сезоне побеждал скромный клуб.

Флик отомстил за Хави, выиграли на выезде. Помимо дубля Ямаля, были также голы Ольмо и Педри. Вот только травмы остаются проблемой для «Барселоны». Клуб подтвердил проблемы со здоровьем у плеймейкера Ольмо, возвращенного из «Лейпцига». Дани повредил подколенное сухожилие, пропустит до пяти недель. Не сыграет в Лиге чемпионов с «Монако» Головина в четверг. Зато в Ла Лиге помог, поэтому «Барселона» лидирует после пяти побед подряд.

При этом нельзя заявлять об игре в одни ворота в каждом поединке. «Барселона» выиграла по 2:1 у «Валенсии» и «Атлетика». В конце октября у них поединок против «Реала» в гостях. А за четыре дня до этого домашний матч с «Баварией», не чужой для Флика и Левандовского команды. После встречи с такими соперниками можно будет делать выводы о состоянии каталонцев. Пока они просто набрали ход, но скорость в футболе сложнее всего удерживать и контролировать. Рано радоваться.

Зато фиксируем, что команде нравятся все фишки Флика. Переход на «3-4-3» с «ромбом», использование тер Штегена как третьего защитника при розыгрыше мяча. Удвоенные фланги, откат атакующего хавбека в центр, чтобы создать численное преимущество. «Барселона» грамотнее по командному движению. Они часто смещаются большими силами к центру, чтобы создать вертикальный мост между полузащитой и атакой. Из-за этого есть выходы один на один даже от хавбеков.

У мадридцев игра в атаке с запашком

У «Реала» есть давление классом, но рисунок игры протух. Анчелотти точно недоволен. Колоссальный опыт помог почувствовать запашок. Карло ни разу открыто не радовался появлению в заявке Мбаппе. Только шутил, что испортили ему отпуск, думал, как расположить на поле такое количество вингеров и эгоистов. Килиан играет в центре атаки, но «Реал» с французом теряет в легкости. Также дважды потеряли очки, уже две мировые в пяти турах чемпионата Испании.

Мбаппе забил три мяча, но дважды отличился с пенальти. У «Реала» из 9 голов 4 с пенальти, а ещё один со стандарта. У «Барселоны» тоже 3 мяча после розыгрышей, но каталонцы лишь раз забили с «точки». Зато 11 мячей у команды Флика с игры против 4 точных ударов у «Реала». По качеству моментов мадридцы тоже значительно проигрывают своим основным конкурентам. «Атлетико» Симеоне идет наравне с «Реалом» с идентичными показателями.

«Барселона» получила фору в четыре очка. Анчелотти пока не переживает, ведь сезон только стартовал. Но ему точно не нравится, что Мбаппе не ведет игру, а ждёт помощи напарников. Килиан хочет, чтобы мяч пасовали только на него, невзирая на промахи. Также Мбаппе готов принять в дар пенальти. Хотя форварда поберегли в матче сборной Франции ради адаптации в «Реале», Килиан не впечатлил. А на настроение Винисиуса и Родриго повлияли поражения Бразилии.

«Реал» академичный и скучноватый. Анчелотти побаивался серии без побед, использовал надежные сочетания, вроде Вальверде и Модрича в центре поля в Сан-Себастьяне. Но Диас и Гюлер это не Родриго с Беллингемом. Эндрик тоже не всегда будет забивать после выхода на замену. Анчелотти рад был бы играть в оптимальной основе, но обстоятельства складываются иначе. Даже латерали в следующем сезоне могут быть другими, ждут Александер-Арнольда и Дэвиса.

Главные минусы фаворитов ещё не раскрылись

У «Барселоны» во всех полевых линиях есть юные футболисты. Ямаль, Педри, Касадо и Кубарси обязательно допустят ошибки в ближайших поединках. И хотя немецкий тренер Флик поднял линию прессинга «Барселоны», у ворот тер Штегена больше моментов, чем у ворот Облака из «Атлетико». Каталонцев спасает лишь тот факт, что оборона «Реала» ничем не лучше. Куртуа нельзя зевать. Рюдигер и другие защитники Анчелотти обязательно подставят бельгийского ветерана.

Кроме общих проблем в обороне, у «Реала» и «Барселоны» сейчас нет идеального человека в центре поля для менеджмента всей игры. Флик без нового Бускетса. А вот у Анчелотти период адаптации команды к игре без Крооса. «Сине-гранатовые» довольны серией из пяти побед, так как забивали разным соперникам четыре и семь мячей за матч. Атака компенсирует нехватку баланса и опыта. У «Реала» очки приносит опыт. Даже медленный и тягучий «Мадрид» часто создает моменты.

Но если говорить о готовности в целом, то «Барселона» не нарвалась на соперника, который сделает больно. А «Реал» пользуется ляпами оппонентов. Оба фаворита Ла Лиги могли пропустить больше голов на старте сезона. Приятно, что «Барселона» ожила, поскольку чем сильнее конкуренты «Реала» – тем интереснее сезон в Примере. Но пока рано ставить новых каталонцев с тренером Фликом на один уровень с опытной командой Анчелотти. Также рано хвалить клуб Мбаппе.

Сезон начался ровно так, как предполагали. У «Барселоны» медовый месяц с новым тренером. У Флика даже гордый поляк Левандовски подготовился к сезону лучше, чем ко второй кампании у наставника Хави. А «Реал» мощный, но Анчелотти ждёт возвращения Беллингема и Тчуамени. Также есть позиционный конфликт Мбаппе и Винисиуса. Посмотрим, чем закончится партнерство. Килиан рад сместиться на левый фланг атаки. «Реалу» непросто, но они терпеливые.