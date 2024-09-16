«Барселона» пока играет заметно сильнее «Реала». У Анчелотти скучный подход в нападении

У Ямаля получается лучше, чем у Мбаппе.
Вингеру каталонцев надо быть скромнее
Ламин после дубля в дерби против «Жироны» опубликовал свою фотографию, а рядом снимок Месси в «Интере» из Майами. У Лионеля тоже дубль после возвращения на поле. Ямаль празднует голы в стиле легенды «Барселоны». Но вингеру надо быть скромнее. Рано сравнивать себя с великими футболистами. Зато у Ламина классная статистика, 3 гола и 4 ассиста в Ла Лиге. Если отнять мячи с пенальти, то в 2024 году у Ямаля 27 голевых действий против 29 у Холанда.
Хотя прошлый клубный сезон был для тогда ещё 16-летнего парня не самым результативным, успех на Евро-2024 воодушевил. Ямаль играет ещё увереннее. По полезности при создании голов с игры наравне с Винисиусом и Салахом. Впечатляющий рывок для 17-летнего парня. И Ямаль воодушевил всю «Барселону». Банда в черном не позволила «Жироне» накануне дебюта в Лиге чемпионов ещё раз огорчить «блаугранас» в дерби. В прошлом сезоне побеждал скромный клуб.
Флик отомстил за Хави, выиграли на выезде. Помимо дубля Ямаля, были также голы Ольмо и Педри. Вот только травмы остаются проблемой для «Барселоны». Клуб подтвердил проблемы со здоровьем у плеймейкера Ольмо, возвращенного из «Лейпцига». Дани повредил подколенное сухожилие, пропустит до пяти недель. Не сыграет в Лиге чемпионов с «Монако» Головина в четверг. Зато в Ла Лиге помог, поэтому «Барселона» лидирует после пяти побед подряд.
При этом нельзя заявлять об игре в одни ворота в каждом поединке. «Барселона» выиграла по 2:1 у «Валенсии» и «Атлетика». В конце октября у них поединок против «Реала» в гостях. А за четыре дня до этого домашний матч с «Баварией», не чужой для Флика и Левандовского команды. После встречи с такими соперниками можно будет делать выводы о состоянии каталонцев. Пока они просто набрали ход, но скорость в футболе сложнее всего удерживать и контролировать. Рано радоваться.
Зато фиксируем, что команде нравятся все фишки Флика. Переход на «3-4-3» с «ромбом», использование тер Штегена как третьего защитника при розыгрыше мяча. Удвоенные фланги, откат атакующего хавбека в центр, чтобы создать численное преимущество. «Барселона» грамотнее по командному движению. Они часто смещаются большими силами к центру, чтобы создать вертикальный мост между полузащитой и атакой. Из-за этого есть выходы один на один даже от хавбеков.
У мадридцев игра в атаке с запашком
У «Реала» есть давление классом, но рисунок игры протух. Анчелотти точно недоволен. Колоссальный опыт помог почувствовать запашок. Карло ни разу открыто не радовался появлению в заявке Мбаппе. Только шутил, что испортили ему отпуск, думал, как расположить на поле такое количество вингеров и эгоистов. Килиан играет в центре атаки, но «Реал» с французом теряет в легкости. Также дважды потеряли очки, уже две мировые в пяти турах чемпионата Испании.
Мбаппе забил три мяча, но дважды отличился с пенальти. У «Реала» из 9 голов 4 с пенальти, а ещё один со стандарта. У «Барселоны» тоже 3 мяча после розыгрышей, но каталонцы лишь раз забили с «точки». Зато 11 мячей у команды Флика с игры против 4 точных ударов у «Реала». По качеству моментов мадридцы тоже значительно проигрывают своим основным конкурентам. «Атлетико» Симеоне идет наравне с «Реалом» с идентичными показателями.
«Барселона» получила фору в четыре очка. Анчелотти пока не переживает, ведь сезон только стартовал. Но ему точно не нравится, что Мбаппе не ведет игру, а ждёт помощи напарников. Килиан хочет, чтобы мяч пасовали только на него, невзирая на промахи. Также Мбаппе готов принять в дар пенальти. Хотя форварда поберегли в матче сборной Франции ради адаптации в «Реале», Килиан не впечатлил. А на настроение Винисиуса и Родриго повлияли поражения Бразилии.
«Реал» академичный и скучноватый. Анчелотти побаивался серии без побед, использовал надежные сочетания, вроде Вальверде и Модрича в центре поля в Сан-Себастьяне. Но Диас и Гюлер это не Родриго с Беллингемом. Эндрик тоже не всегда будет забивать после выхода на замену. Анчелотти рад был бы играть в оптимальной основе, но обстоятельства складываются иначе. Даже латерали в следующем сезоне могут быть другими, ждут Александер-Арнольда и Дэвиса.
Главные минусы фаворитов ещё не раскрылись
У «Барселоны» во всех полевых линиях есть юные футболисты. Ямаль, Педри, Касадо и Кубарси обязательно допустят ошибки в ближайших поединках. И хотя немецкий тренер Флик поднял линию прессинга «Барселоны», у ворот тер Штегена больше моментов, чем у ворот Облака из «Атлетико». Каталонцев спасает лишь тот факт, что оборона «Реала» ничем не лучше. Куртуа нельзя зевать. Рюдигер и другие защитники Анчелотти обязательно подставят бельгийского ветерана.
Кроме общих проблем в обороне, у «Реала» и «Барселоны» сейчас нет идеального человека в центре поля для менеджмента всей игры. Флик без нового Бускетса. А вот у Анчелотти период адаптации команды к игре без Крооса. «Сине-гранатовые» довольны серией из пяти побед, так как забивали разным соперникам четыре и семь мячей за матч. Атака компенсирует нехватку баланса и опыта. У «Реала» очки приносит опыт. Даже медленный и тягучий «Мадрид» часто создает моменты.
Но если говорить о готовности в целом, то «Барселона» не нарвалась на соперника, который сделает больно. А «Реал» пользуется ляпами оппонентов. Оба фаворита Ла Лиги могли пропустить больше голов на старте сезона. Приятно, что «Барселона» ожила, поскольку чем сильнее конкуренты «Реала» – тем интереснее сезон в Примере. Но пока рано ставить новых каталонцев с тренером Фликом на один уровень с опытной командой Анчелотти. Также рано хвалить клуб Мбаппе.
Сезон начался ровно так, как предполагали. У «Барселоны» медовый месяц с новым тренером. У Флика даже гордый поляк Левандовски подготовился к сезону лучше, чем ко второй кампании у наставника Хави. А «Реал» мощный, но Анчелотти ждёт возвращения Беллингема и Тчуамени. Также есть позиционный конфликт Мбаппе и Винисиуса. Посмотрим, чем закончится партнерство. Килиан рад сместиться на левый фланг атаки. «Реалу» непросто, но они терпеливые.
Далее - под нападающим Руй Кошта или Кака - Беллингем (в Челси - Лэмпард, забил 25 голов у Анчлотти).
Его схема может быть намного более атакующей, но видимо его тревожит результат. Миллионы смотрят когда же Анчелотии оступится, чтобы начать компанию "а он выдохся".
По статистике он рискует терять мяч только вдали от своих ворот - все пасы на нападающих, разрезающие пасы и навесы - делают защитники, против компьютера не попрешь. Когда игра идет от полузащиты - перехват происходит намного ближе к воротам.
Далее - под нападающим Руй Кошта или Кака - Беллингем (в Челси - Лэмпард, забил 25 голов у Анчлотти).
Его схема может быть намного более атакующей, но видимо его тревожит результат. Миллионы смотрят когда же Анчелотии оступится, чтобы начать компанию "а он выдохся".
По статистике он рискует терять мяч только вдали от своих ворот - все пасы на нападающих, разрезающие пасы и навесы - делают защитники, против компьютера не попрешь. Когда игра идет от полузащиты - перехват происходит намного ближе к воротам.
Очень.
Очень.
Да? На каждой пресс-конференции перед и до матча говорит, как он рад Мбаппе, какой он лучший игрок в мире и так далее. Болелы Реала, кто подписан на официальные каналы клуба, не дадут соврать.
По-моему, ничего удивительного не происходит.
Анчелотти четвертый год играет по примерно одной и той же идеологии в атаке - с пустой штрафной. Что при Бензема, что без него в том году, что сейчас.
Кстати, поэтому всегда было нелегко против автобусов - не вбежать в битком набитую штрафную, и часто выручал нап-столб с замены - типа Хоселу.
Мбаппе так, очевидно, играть пока не умеет. Банально не играл в такой схеме. Научится, куда денется. Пас у него великолепный, как только двойки научатся играть с Вини или Родриго - пойдет жара.
Кроме того, надо не забывать, что межсезонку он, можно сказать, пропустил, что приходится наверстывать уже походу чемпионата.
Вальверде учится новой роли распасовщика без Крооса.
Больше всего вопросов лично у меня к роли Родриго. Совсем никакого обострения не дает в атаке. Но отвлекает защитников - неужели только в этом и роль правого вингера? Сомнительно как-то.
Отдельная трагедия на ближайшие 2-3 месяца - это потеря Браима. Вариантов в атаке, честно говоря, ограниченно донельзя.
Ну, тем интереснее.
Да? На каждой пресс-конференции перед и до матча говорит, как он рад Мбаппе, какой он лучший игрок в мире и так далее. Болелы Реала, кто подписан на официальные каналы клуба, не дадут соврать.
По-моему, ничего удивительного не происходит.
Анчелотти четвертый год играет по примерно одной и той же идеологии в атаке - с пустой штрафной. Что при Бензема, что без него в том году, что сейчас.
Кстати, поэтому всегда было нелегко против автобусов - не вбежать в битком набитую штрафную, и часто выручал нап-столб с замены - типа Хоселу.
Мбаппе так, очевидно, играть пока не умеет. Банально не играл в такой схеме. Научится, куда денется. Пас у него великолепный, как только двойки научатся играть с Вини или Родриго - пойдет жара.
Кроме того, надо не забывать, что межсезонку он, можно сказать, пропустил, что приходится наверстывать уже походу чемпионата.
Вальверде учится новой роли распасовщика без Крооса.
Больше всего вопросов лично у меня к роли Родриго. Совсем никакого обострения не дает в атаке. Но отвлекает защитников - неужели только в этом и роль правого вингера? Сомнительно как-то.
Отдельная трагедия на ближайшие 2-3 месяца - это потеря Браима. Вариантов в атаке, честно говоря, ограниченно донельзя.
Ну, тем интереснее.
все игроки, включая молодежь из академии, играют лучший футбол за последние годы...
все игроки, включая молодежь из академии, играют лучший футбол за последние годы...