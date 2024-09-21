«Сити» умеет испортить принципиальный матч. Осторожность лишит победы – надо давить на слабое место

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21 сентября 2024, 12:13

Отсутствие Эдегора – уязвимость «Арсенала» на важную игру.

В матче титанов – новые герои

Впервые «Арсенал» и «Ман Сити» стали позиционировать как главных соперников чемпионской гонки в сезоне-22/23. Два года назад. Тогда 17-летний выпускник академии «горожан» привлёк внимание Пепа и заслужил место в основе. Дебют с «Борнмутом», выходы на замену, переросшие в постоянную игровую практику – Рико Льюис тогда миновал яркие разгромы «Арсенала».

Через год принял участие уже в обоих. Но только сейчас 19-летний защитник приобретает принципиально важный статус. Если до этого его легко оставляли на скамейке, то на старте текущего сезона он не пропустил ни одной игры. Мало того – на каждую выходил с первых минут.

Ещё одно такое важное обновление – бразилец Савио. Вингера для «горожан» подготовила другая команда, принадлежащая City Football Group, – «Жирона». Футболист принадлежал «Труа» – французы прокачивали молодой талант через аренды. И именно в клубе Ла Лиги он вдруг сверкнул. В прошлом сезоне – девять голов и 10 ассистов в 37 матчах чемпионата Испании. Конечно, к трансферу относились со скепсисом – сам футболист не успел обрести стабильность, для клуба по той же причине это был риск. Но Савио, как и Льюис, пробился в старт «небесно-голубых».

Это два новых героя, которые придают устоявшемуся гегемону необходимой свежести.

Неравная борьба центральных осей

В центре поле главное событие для «Сити» – летнее возвращение Илкая Гюндогана. Немец был крайне важен для Гвардиолы, но прошлым летом его отпустили свободным агентом в «Барселону». Тогда же нашли альтернативу – потратились на Матео Ковачича. И теперь получили Илкая обратно. У испанского менеджера в распоряжении – два топ-хавбека с похожими качествами, что отлично сказывается на глубине скамейки.

На первых порах Гюндогану требовалось набрать форму, он выходил с замены. Но в прошлом туре Пеп предпочёл выпустить с первых минут обоих. Сейчас у «небесно-голубых» почти все в строю, а в центральной оси – мощнейший подбор игроков. Повреждение получил Кевин Де Брюйне – но тренер МС сообщает, что бельгиец вполне может вернуться в состав к игре.

Это – ключевой фактор в расстановке сил. Потому что у соперника «Сити» всё не так гладко. В одном из сентябрьских матчей сборной Норвегии повреждение получил Мартин Эдегор – это системообразующий футболист в команде Артеты. Мартин идеально связывает игроков обороны и атаки, умело регулирует темп игры и способен найти пас, который позволит вскрыть соперника. Всего этого «канониры» будут лишены в важнейшем поединке. Ещё хуже – также травмирован тот, кого брали как альтернативу норвежцу (речь о Микеле Мерино).

В лондонском дерби это уже привело к тому, что Артета выстроил глухую оборону. И вряд ли испанец отступит от такого плана без главного плеймейкера.

У «Арсенала» есть оружие против Холанда

Эрлинг в этом сезоне открыл второе дыхание. Минувший чемпионат оставлял вопросы на фоне феноменального дебютного сезона форварда за «Сити». Голевой рекорд сменился ляпами на завершении, хромала реализация. В начавшемся чемпионате этот монстр забил девять мячей за четыре тура – по хет-трику положил в ворота «Ипсвича» и «Вест Хэма», оформил дубль с «Брентфордом», забивал «Челси». Холанд в огне даже с оговоркой, что против топ-соперников он не так результативен.

С другой стороны, у «канониров» достаточно козырей помимо Эдегора. Например, куда лучше дела стали в линии обороны. Команда и до этого могла похвастаться парой центрбеков Салиба-Магальяес. Теперь же к ним добавились другие сильные футболисты – Журрьен Тимбер и Риккардо Калафьори. Первый выходит на левом фланге – отличная альтернатива Зинченко. Итальянец же пока проигрывает конкуренцию – зато даёт необходимое качество ротации.

Оборона лондонцев подвижная и надёжная, работает почти без перебоев. Её столкновение с главным форвардом-тараном лиги будет легендарным.

Артета перестал косплеить учителя

«Канониры» впервые ворвались в чемпионскую гонку, когда состав команды пополнили Александр Зинченко. Смотрелось это забавно – ученик Пепа Гвардиолы забирает у «Сити» двух проигравших конкуренцию футболистов и с ними включается в борьбу с «Сити».

Множество пересечений роднило команды и повышало градус противостояния – но было важно, чтобы Артета создал что-то своё, а не заимствовал детали у Пепа. Сейчас именно это и получается. Жезуса и Зинченко в «Арсенале» постигла та же участь. Они проиграли конкуренцию и теперь сидят на скамейке. Это уже шаг к тому, чтобы «Арсенал» Артеты воспринимали в отрыве от сравнения с «Сити».

Слом в истории противостояний

Даже попав в ранг кандидатов на чемпионство, «Арсеналу» предстоит большой путь. Вспомнить позапрошлый сезон – это были выскочки, которые умудрились запрыгнуть на первое место. Лидировать позволяла свежесть – но «Сити» взял опытом и хладнокровием. «Пушкари» на усталости начали ошибаться, тогда ключевое значение приобрела очная встреча – и там лондонцы были аутсайдерами. Их задавили опытом и вариативностью. В том сезоне победа оба раза досталась «небесно-голубым»

Спустя год «Арсенал» – уже равный соперник для «Сити» (прогресс отмечает и сам Гвардиола). Лучшая иллюстрация тому – Пеп начал опасаться «канониров» и предпочёл перестраховаться во втором круге. Скучные 0:0. До этого – победа «канониров» дома.

Их противостояние продолжает развиваться потому, что путь «Арсенала» к титулу неизбежно будет лежать через гегемона.

Прогноз Soccer.ru: вопрос в том, как подойдёт к матчу Пеп. Решится ли отказаться от осторожности в пользу риска из-за отсутствия Эдегора, надавит ли на эту точку. Если захочет переждать, это будет ничья. Мы же поставим на смелость «горожан» и игру «канониров» на сдерживание. Всё же сильнее будет «Манчестер».