Их не ждали даже в топ-5. Команды-открытия Серии А столкнутся в битве за лидерство

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20 сентября 2024, 14:40

Персональные и тренерские дуэли сделают этот поединок.

Мотта попробует заработать авторитет

Неожиданно понимать, что столкновение «Ювентуса» и «Наполи» повлияет на расклады в топ-3 – а то и изменит лидера чемпионата. И на первый план в этом матче выходит противостояние тренеров. Столкнутся сделавший себе имя специалист и наставник, который только-только привлёк к себе внимание.

Пока Мотте, несмотря на свои заслуги, приходится смотреть на Антонио Конте снизу вверх. Соперник обладает огромнейшим послужным списком – он делал «Юве» гегемоном Серии А, приводил «Челси» к титулу, потом вывел на вершину «Интер». И после исключительной неудачи в «Тоттенхэме» взялся за новое испытание – «Наполи».

Тиаго же первое только предстоит. Он успел разве что привлечь внимание нестандартным взглядом на футбол. Его «Болонья» пробилась в Лигу чемпионов. Но это максимум. И такой тренер совершил рывок в классе, сразу оказавшись у руля «Юве». Команда в системном кризисе, нуждается в перестройке. Мотта под огромным давлением. Он ощущает его впервые – и всё равно должен сделать работу на высшем уровне (начал неплохо). В таком матче победа очень важна – хотя бы для того, чтобы начать формировать авторитет, достойный топ-клуба Италии.

Лукаку – против команды, которая могла бы спасти от «Челси»

Бельгийский форвард завтра вполне мог бы быть по другую сторону баррикад – не в «Наполи», а в «Юве». У Ромелу тотально не пошло в «Челси» после ухода из «Интера». Он понял, что нужно возвращаться в Италию, где легче было показывать класс. Сначала случилась аренда обратно к «нерадзурри», но миланцы не захотели тратить большую сумму на одного игрока. Это просто не в традициях нынешнего «Интера».

И тогда Лукаку начал вести переговоры с «Ювентусом». Вместе с тем «старая синьора» всерьёз задумывалась над продажей Душана Влаховича, который никак не мог адаптироваться к команде. Тогда туринцы решили остаться с сербом и отказались тратиться на сомнительный актив. Да и «Челси» требовал слишком много.

Бельгийцу повезло – и пришедший в «Наполи» Конте заставил Де Лаурентиса подписать футболиста (с лидером прошлых сезонов Виктором Осимхеном всё равно рассорились). На первых порах Ромелу результативен – отметился уже двумя мячами и двумя голевыми в двух матчах. Но и Влахович остаётся в старте «Юве». В прошлом чемпионате он отметился 16 голами и четырьмя ассистами. Статистика в текущем сезоне скромнее показателей Лукаку – два мяча в четырёх встречах. Но сербу приходится адаптироваться к требованиям нового тренера, а Лукаку с Конте уже работал. Кто-то из них должен стать героем в предстоящем матче.

Соперников роднит статус

Что в «Юве», что в «Наполи» происходят тектонические сдвиги. «Старая синьора» сделала себе имя на системе, которую им прививали Конте и потом Аллегри. Под руководством последнего команда стала бессистемной, часто непрезентабельной – зато эффективной. Приглашая Тиаго Мотту, боссы наверняка понимали, масштаб перемен, на которые придётся пойти. Потребуется тотальное обновление костяка и время на формирование оптимальных сочетаний, интеграцию идей менеджера. Туринцы в прошлом сезоне и так не выдержали проверку на прочность – рассыпались в феврале, проиграв «Интеру». И полетели со второго места в пропасть.

У «Наполи» кризис начался раньше. Спаллетти ушёл и забрал с собой чемпионский футбол неаполитанцев. Руководство ещё и просчиталось с выбором нового тренера. Затем снова – с выбором альтернативы. И снова – с выбором ещё одного преемника. Теперь же Аурелио Де Лаурентис пошёл на серьёзный риск. Конте – гарантия результата. Но лишь при условии, что руководители будут терпеть его характер, согласятся на требования в кадровой политике. Но Аурелио – и сам импульсивный человек. Их союз рискует обернуться пожаром. Но чтобы переломить ситуацию и быстро вернуться в борьбу за титул, функционер пошёл на этот риск.

И там, и там непонятно, что получится на выходе.

Задают свежести, пока «Интер» просыпается

И поэтому считался вполне приемлемым расклад, при котором эти два клуба сделали бы ещё шаг назад. «Ювентусу» нужно было интегрировать в систему Дугласа Луиса, посмотреть на игровые качестве Кефрена Тюрама. То же самое – с Копмейнерсом и Кабралем. Ещё и во вратарской бригаде произошли перемены – ожидалось, что новым первым номером станет Ди Грегорио, новичок из «Монцы». Масштаб обновлений такой, что на адаптацию потребовалось бы много времени.

Неаполитанцам же предстояла адаптация к Конте – а это сразу несколько аспектов. Прежде всего психологический. В прошлом сезоне произошёл упадок, команде позарез требовалось вернуть чемпионское мышление. Менеджер это умеет – но игрокам ещё нужно выдержать его жёсткие требования. Адаптироваться к новой планке непросто. Плюс Антонио в каждой команде выстраивает схему с тремя центральными защитниками – «Наполи» привык играть с двумя. Даже Маццарри не рискнул вносить изменения на постоянной основе.

При этом команды – неожиданно в топ-5 и претендуют на лидерство. «Интер» уже дважды терял очки в стартовых четырёх турах, что добавляет свежести Серии А.

Прогноз Soccer.ru: в последних 20 очных встречах у соперников – по девять побед, сейчас просто нет явного фаворита. Аргумент в пользу «Наполи» – у них не было еврокубкового матча посреди недели, значит, имелось больше времени на восстановление. Зато «Юве» будут помогать домашние трибуны. Доверимся опыту Конте и поставим на победу «Наполи».