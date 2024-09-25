«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Мальме» – «Рейнджерс», который состоится 26 сентября 2024 года
«Мальме»
Шведская команда начинает путь в Лиге Европы, хотя определенно мечтала сыграть в Лиге чемпионов. Однако есть и плюсы, главный среди которых – это повышенная конкурентоспособность «Мальме» в турнире рангом ниже. На своем поле коллектив приложит максимум усилий, чтобы переиграть один из лучших клубов Шотландии и порадовать болельщиков домашней победой.
22 сентября «Мальме» разгромил «Хеккен» (4:0), а 18 числа на выезде поделил очки с ГАИС (0:0).
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» выиграл практически все матчи за последнее время, кроме принципиальной встречи с «Селтиком» и важного матча квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Шотландии сыграет в Лиге Европы и имеет очень сложное расписание, но постарается пробиться в плей-офф 1/16 финала, а при очень удачных раскладах и сразу в 1/8, что стало бы большим успехом.
21 сентября «Рейнджерс» крупно обыграл на своем поле «Данди» (3:0), а 15 числа минимально одолел на выезде «Данди» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 2.3
- Ничья – 3.5
- Победит «Реал» Сосьедад – 3.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9
Статистика
- Пять последних матчей «Мальме» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Рейнджерс» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
- Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. В последних встречах между собой клубы обменивались забитыми мячами и сейчас вполне существует вероятность повторить подобный исход.