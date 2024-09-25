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«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 сентября 2024, 23:18
«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Мальме» – «Рейнджерс», который состоится 26 сентября 2024 года

«Мальме»

Шведская команда начинает путь в Лиге Европы, хотя определенно мечтала сыграть в Лиге чемпионов. Однако есть и плюсы, главный среди которых – это повышенная конкурентоспособность «Мальме» в турнире рангом ниже. На своем поле коллектив приложит максимум усилий, чтобы переиграть один из лучших клубов Шотландии и порадовать болельщиков домашней победой.

22 сентября «Мальме» разгромил «Хеккен» (4:0), а 18 числа на выезде поделил очки с ГАИС (0:0).

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» выиграл практически все матчи за последнее время, кроме принципиальной встречи с «Селтиком» и важного матча квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Шотландии сыграет в Лиге Европы и имеет очень сложное расписание, но постарается пробиться в плей-офф 1/16 финала, а при очень удачных раскладах и сразу в 1/8, что стало бы большим успехом.

21 сентября «Рейнджерс» крупно обыграл на своем поле «Данди» (3:0), а 15 числа минимально одолел на выезде «Данди» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ницца» – 2.3
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Реал» Сосьедад – 3.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

  • Пять последних матчей «Мальме» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Рейнджерс» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. В последних встречах между собой клубы обменивались забитыми мячами и сейчас вполне существует вероятность повторить подобный исход.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 23:53
Соглашусь с автором прогноза за не плохой кэф - ОЗ.
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