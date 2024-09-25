«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 сентября 2024, 23:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Мальме» – «Рейнджерс», который состоится 26 сентября 2024 года

«Мальме»

Шведская команда начинает путь в Лиге Европы, хотя определенно мечтала сыграть в Лиге чемпионов. Однако есть и плюсы, главный среди которых – это повышенная конкурентоспособность «Мальме» в турнире рангом ниже. На своем поле коллектив приложит максимум усилий, чтобы переиграть один из лучших клубов Шотландии и порадовать болельщиков домашней победой.

22 сентября «Мальме» разгромил «Хеккен» (4:0), а 18 числа на выезде поделил очки с ГАИС (0:0).

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» выиграл практически все матчи за последнее время, кроме принципиальной встречи с «Селтиком» и важного матча квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Шотландии сыграет в Лиге Европы и имеет очень сложное расписание, но постарается пробиться в плей-офф 1/16 финала, а при очень удачных раскладах и сразу в 1/8, что стало бы большим успехом.

21 сентября «Рейнджерс» крупно обыграл на своем поле «Данди» (3:0), а 15 числа минимально одолел на выезде «Данди» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.3

Ничья – 3.5

Победит «Реал» Сосьедад – 3.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

Пять последних матчей «Мальме» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рейнджерс» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. В последних встречах между собой клубы обменивались забитыми мячами и сейчас вполне существует вероятность повторить подобный исход.