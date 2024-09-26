«Брага» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Брага» – «Маккаби» Тель-Авив, который состоится 26 сентября 2024 года
«Брага»
Португальский клуб является завсегдатаем Лиги Европы, но все равно проходил несколько квалификаций, чтобы попасть в основной этап. С одним из соперников даже были небольшие проблемы, но команда справилась и будет привычно бороться за выход в плей-офф, а возможно и за попадание в первую восьмерку по итогам восьми туров.
20 сентября «Брага» крупно обыграла «Насьональ» на выезде (3:0), а ранее проиграла на своем поле «Витории Гимарайнш» (0:2).
«Маккаби» Тель-Авив
Израильский клуб пребывает в отличной физической форме и имеет целую серию побед из нескольких матчей подряд. В чемпионате «Маккаби» Тель-Авив лидирует с максимальными 12 баллами за четыре тура и намеревается хорошо выступить на выезде в Португалии. Соперник очень серьезный, поэтому даже ничейный результат можно будет считать успешным.
22 сентября «Маккаби» Тель-Авив справился на выезде с «Ашдод» (2:0), а на своем поле 18 числа переиграл «Хапоэль» Иерусалим (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брага» – 1.52
- Ничья – 4.6
- Победит «Маккаби» Тель-Авив – 6.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Брага» проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Маккаби» Тель-Авив не знает поражений уже 11 поединков подряд
- Четыре из шести домашних поединков португальского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. При всем уважении к израильскому клубу, разница в классе между командами слишком велика, поэтому прогнозируем успех хозяев стадиона.