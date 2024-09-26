«Брага» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 01:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Брага» – «Маккаби» Тель-Авив, который состоится 26 сентября 2024 года

«Брага»

Португальский клуб является завсегдатаем Лиги Европы, но все равно проходил несколько квалификаций, чтобы попасть в основной этап. С одним из соперников даже были небольшие проблемы, но команда справилась и будет привычно бороться за выход в плей-офф, а возможно и за попадание в первую восьмерку по итогам восьми туров.

20 сентября «Брага» крупно обыграла «Насьональ» на выезде (3:0), а ранее проиграла на своем поле «Витории Гимарайнш» (0:2).

«Маккаби» Тель-Авив

Израильский клуб пребывает в отличной физической форме и имеет целую серию побед из нескольких матчей подряд. В чемпионате «Маккаби» Тель-Авив лидирует с максимальными 12 баллами за четыре тура и намеревается хорошо выступить на выезде в Португалии. Соперник очень серьезный, поэтому даже ничейный результат можно будет считать успешным.

22 сентября «Маккаби» Тель-Авив справился на выезде с «Ашдод» (2:0), а на своем поле 18 числа переиграл «Хапоэль» Иерусалим (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.52

Ничья – 4.6

Победит «Маккаби» Тель-Авив – 6.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Брага» проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Маккаби» Тель-Авив не знает поражений уже 11 поединков подряд

Четыре из шести домашних поединков португальского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. При всем уважении к израильскому клубу, разница в классе между командами слишком велика, поэтому прогнозируем успех хозяев стадиона.