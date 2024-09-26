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«Брага» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 01:12
«Брага» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Брага» – «Маккаби» Тель-Авив, который состоится 26 сентября 2024 года

«Брага»

Португальский клуб является завсегдатаем Лиги Европы, но все равно проходил несколько квалификаций, чтобы попасть в основной этап. С одним из соперников даже были небольшие проблемы, но команда справилась и будет привычно бороться за выход в плей-офф, а возможно и за попадание в первую восьмерку по итогам восьми туров.

20 сентября «Брага» крупно обыграла «Насьональ» на выезде (3:0), а ранее проиграла на своем поле «Витории Гимарайнш» (0:2).

«Маккаби» Тель-Авив

Израильский клуб пребывает в отличной физической форме и имеет целую серию побед из нескольких матчей подряд. В чемпионате «Маккаби» Тель-Авив лидирует с максимальными 12 баллами за четыре тура и намеревается хорошо выступить на выезде в Португалии. Соперник очень серьезный, поэтому даже ничейный результат можно будет считать успешным.

22 сентября «Маккаби» Тель-Авив справился на выезде с «Ашдод» (2:0), а на своем поле 18 числа переиграл «Хапоэль» Иерусалим (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брага» – 1.52
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Маккаби» Тель-Авив – 6.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «Брага» проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • «Маккаби» Тель-Авив не знает поражений уже 11 поединков подряд
  • Четыре из шести домашних поединков португальского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. При всем уважении к израильскому клубу, разница в классе между командами слишком велика, поэтому прогнозируем успех хозяев стадиона.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:52
Брага играет дома, они выглядят сильнее - П1.
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