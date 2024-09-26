«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1727356516

вчера, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – «Олимпиакос», который состоится 26 сентября 2024 года

«Лион»

«Лион» очень неудачно играет в своем чемпионате и после пяти туров занимает только 14 место с четырьмя баллами. Команда вновь может оказаться в зоне вылета, но Лига Европы — это совсем другой турнир, где можно параллельно проявить себя хорошо. В домашней встрече с победителем Лиги конференций хозяевам будет непросто, но шансы набрать очки определенно будут появляться.

22 сентября «Лион» на своем поле уступил «Марселю» (2:3), а 15 числа добился выездной ничьей с «Лансом» (0:0).

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» имеет определенные проблемы в чемпионате, однако они вполне решаемы и на них слишком долго останавливаться не стоит. Коллектив добился победы в Лиге конференций и теперь наверняка хочет замахнуться на турнир рангом выше, но если посмотреть на список участников, становится понятно, что шансов очень немного. В матче с «Лионом» гостей утроит любой результат, кроме поражения.

21 сентября «Олимпиакос» проиграл на выезде «Арису» (1:2), а ранее поделил очки с «Панетоликосом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.95

Ничья – 3.75

Победит «Олимпиакос» – 3.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Лион» выиграл только один поединок из пяти последних во всех турнирах

«Олимпиакос» одержал пять побед в десяти последних матчах на выезде

«Лион» выиграл три из четырех последних матчей с греческим клубом

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что команда сумеет абстрагироваться от неудач в чемпионате Франции и на своем поле возьмет полноценные три балла.