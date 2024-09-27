«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», который состоится 28 сентября 2024 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» очень хочет побороться за чемпионство и надеется, что в этом сезоне будет отличная возможность это сделать. За четыре тура коллектив набрал восемь очков и занимает шестое место, отставая от лидера на четыре балла. Коллектив может воспользоваться неудачными выступлениями соперника и добыть три очка в игре с «Аугсбургом» на глазах у своих болельщиков.

22 сентября «РБ Лейпциг» потерял очки с «Санкт-Паули» (0:0), а 19 числа в Лиге чемпионов на выезде уступил «Атлетико» (1:2).

«Аугсбург»

За четыре тура Бундеслиги «Аугсбург» наиграл лишь на четыре балла и на данный момент располагается лишь на 12 месте. Коллектив более стабильно играл в прошлом сезоне и обязан приложить усилия, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Матч с «РБ Лейпцигом» для хозяев будет сложным испытанием, но даже ничья станет неплохим результатом.

20 сентября «Аугсбург» проиграл на своем поле «Майнцу» (2:3), а 15 числа команда обыграла «Санкт-Паули» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.4

Ничья – 5.4

Победит «Аугсбург» – 7.1

Тотал больше 3.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75

Статистика

Семь последних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» не проигрывает на своем поле уже 11 поединков подряд

Три матча из пяти последних между клубами завершились победами «РБ Лейпциг» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что в личной статистике между клубами ничего не изменится, а фаворит одержит очередную победу в чемпионате Германии.