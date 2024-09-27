«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», который состоится 28 сентября 2024 года
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» очень хочет побороться за чемпионство и надеется, что в этом сезоне будет отличная возможность это сделать. За четыре тура коллектив набрал восемь очков и занимает шестое место, отставая от лидера на четыре балла. Коллектив может воспользоваться неудачными выступлениями соперника и добыть три очка в игре с «Аугсбургом» на глазах у своих болельщиков.
22 сентября «РБ Лейпциг» потерял очки с «Санкт-Паули» (0:0), а 19 числа в Лиге чемпионов на выезде уступил «Атлетико» (1:2).
«Аугсбург»
За четыре тура Бундеслиги «Аугсбург» наиграл лишь на четыре балла и на данный момент располагается лишь на 12 месте. Коллектив более стабильно играл в прошлом сезоне и обязан приложить усилия, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Матч с «РБ Лейпцигом» для хозяев будет сложным испытанием, но даже ничья станет неплохим результатом.
20 сентября «Аугсбург» проиграл на своем поле «Майнцу» (2:3), а 15 числа команда обыграла «Санкт-Паули» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.4
- Ничья – 5.4
- Победит «Аугсбург» – 7.1
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75
Статистика
- Семь последних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» не проигрывает на своем поле уже 11 поединков подряд
- Три матча из пяти последних между клубами завершились победами «РБ Лейпциг» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что в личной статистике между клубами ничего не изменится, а фаворит одержит очередную победу в чемпионате Германии.