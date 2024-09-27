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«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

27 сентября 2024, 23:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», который состоится 28 сентября 2024 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» очень хочет побороться за чемпионство и надеется, что в этом сезоне будет отличная возможность это сделать. За четыре тура коллектив набрал восемь очков и занимает шестое место, отставая от лидера на четыре балла. Коллектив может воспользоваться неудачными выступлениями соперника и добыть три очка в игре с «Аугсбургом» на глазах у своих болельщиков.

22 сентября «РБ Лейпциг» потерял очки с «Санкт-Паули» (0:0), а 19 числа в Лиге чемпионов на выезде уступил «Атлетико» (1:2).

«Аугсбург»

За четыре тура Бундеслиги «Аугсбург» наиграл лишь на четыре балла и на данный момент располагается лишь на 12 месте. Коллектив более стабильно играл в прошлом сезоне и обязан приложить усилия, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Матч с «РБ Лейпцигом» для хозяев будет сложным испытанием, но даже ничья станет неплохим результатом.

20 сентября «Аугсбург» проиграл на своем поле «Майнцу» (2:3), а 15 числа команда обыграла «Санкт-Паули» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «РБ Лейпциг» – 1.4
  • Ничья – 5.4
  • Победит «Аугсбург» – 7.1
  • Тотал больше 3.5 мячей – 2.1
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75

Статистика

  • Семь последних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» не проигрывает на своем поле уже 11 поединков подряд
  • Три матча из пяти последних между клубами завершились победами «РБ Лейпциг» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что в личной статистике между клубами ничего не изменится, а фаворит одержит очередную победу в чемпионате Германии.

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