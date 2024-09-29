«Тулуза» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 00:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Лион», который состоится 29 сентября 2024 года

«Тулуза»

«Тулуза», как и ее нынешний соперник звезд с неба в новом сезоне не хватают. Команда набрала пять очков и опережает «Лион» всего на один балл, а занимают клубы 14-15 место, что совсем рядом с зоной вылета. Хозяева обязаны отнестись серьезно к этой встрече, ведь у них есть возможность увеличить расстояние до четырех пунктов, если они смогут на своем поле одолеть «Лион».

22 сентября «Тулуза» на выезде проиграла «Бресту» (0:2), а 15 числа обыграла на своем стадионе «Гавр» (2:0).

«Лион»

«Лион» проваливает очередной старт сезона Лиги 1, но в Лиге Европы команда стартовала с победы, что является небольшим лучиком света в последней статистике клуба. Коллектив практически находится в зоне вылета чемпионата Франции и будет играть с прямым конкурентом на выезде. Поражение наверняка отправил «Лион» на самое дно турнирной таблицы, поэтому гостям нельзя это допустить.

26 сентября «Лион» обыграл в Лиге Европы «Олимпиакос» (2:0), а 22 числа на своем поле проиграл «Марселю» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.55

Ничья – 3.5

Победит «Лион» – 2.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Лион» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных поединков «Тулузы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лион» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Тулузой»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Обе команды выглядят не лучшим образом, но «Тулуза» является очень удобным соперником для «Лиона» и наверняка опять ему проиграет.