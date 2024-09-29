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«Борнмут» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 сентября 2024, 21:59
«Борнмут» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Борнмут»

«Борнмут» редко побеждает, но пытается набирать очки за счет ничейных результатов и держаться подальше от зоны вылета. Коллектив располагается на 13 месте с пятью баллами и отстает от двух соперников сразу на два пункта, однако имеет игру в запасе и в случае победы над святыми выйдет на 11 место в турнирной таблице.

21 сентября «Борнмут» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:3), а 14 числа команда минимально уступила «Челси» (0:1).

«Саутгемптон»

«Саутгемптону» не удается найти свою игру после возвращения в АПЛ и один набранный балл в пяти турах вряд ли может кого-нибудь устроит. В поединке с «Борнмутом» гостям наверняка придется играть вторым номером и ждать своих шансов в контратаке. Любые набранные очки будут полезны для «святых», а еще лучше одержать победу и попробовать подняться выше в таблице.

21 сентября «Саутгемптон» сыграл вничью с «Ипсвич» (1:1), а в кубке английской лиги обыграл по пенальти «Эвертон» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 1.6
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Саутгемптон» – 5.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

  • «Борнмут» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Саутгемптон» забивал в восьми из десяти последних выездных поединках
  • Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева на своем поле смогут добиться важнейших для себя трех пунктов, а «Саутгемптон» останется на дне турнирной таблицы.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 22:20
Хозяева выглядят сильней плюс своя публика - П1.
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