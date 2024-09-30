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ПСВ – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 00:05
ПСВ – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ – «Спортинг», который состоится 1 октября 2024 года

ПСВ

ПСВ по делу проиграл первый поединок Лиги чемпионов и практически не имел шансов отыграться. Тем не менее, команда играет во второй игре на своем поле со «Спортингом» и постарается набрать первые баллы именно в этом матче. В чемпионате Нидерландов команда набрала 21 балл и идет без потерь, поэтому болельщики и руководство уверены в своих футболистах, а сам матч наверняка будет зрелищным.

28 сентября ПСВ обыграл на выезде «Виллем II» (2:0), а 22 числа на выезде оказался сильнее «Фортуны» (3:1).

«Спортинг»

Португальский клуб был фаворитом в первом туре и закономерно добился победы. Второй тур для «Спортинга» будет более сложным, но в Нидерландах у гостей наверняка будут шансы и итоговый счет зависит от качества реализации команд. Коллектив также идет без потерь в своем чемпионате, поэтому битва лидеров Португалии и Нидерландов будет весьма жаркой.

27 сентября «Спортинг» на выезде обыграл «Эшторил» (3:0), а 22 числа с тем же счетом одолел AVS (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 2.55
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Спортинг» – 2.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

  • ПСВ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Спортинг» выиграл четыре подряд матча на выезде во всех турнирах
  • ПСВ выиграл два из трех последних поединков со «Спортингом»

Прогноз

Поставить на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что хозяева смогут добиться победы на своем поле с разницей в 1-2 мяча.

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