ПСВ – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ – «Спортинг», который состоится 1 октября 2024 года
ПСВ
ПСВ по делу проиграл первый поединок Лиги чемпионов и практически не имел шансов отыграться. Тем не менее, команда играет во второй игре на своем поле со «Спортингом» и постарается набрать первые баллы именно в этом матче. В чемпионате Нидерландов команда набрала 21 балл и идет без потерь, поэтому болельщики и руководство уверены в своих футболистах, а сам матч наверняка будет зрелищным.
28 сентября ПСВ обыграл на выезде «Виллем II» (2:0), а 22 числа на выезде оказался сильнее «Фортуны» (3:1).
«Спортинг»
Португальский клуб был фаворитом в первом туре и закономерно добился победы. Второй тур для «Спортинга» будет более сложным, но в Нидерландах у гостей наверняка будут шансы и итоговый счет зависит от качества реализации команд. Коллектив также идет без потерь в своем чемпионате, поэтому битва лидеров Португалии и Нидерландов будет весьма жаркой.
27 сентября «Спортинг» на выезде обыграл «Эшторил» (3:0), а 22 числа с тем же счетом одолел AVS (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 2.55
- Ничья – 3.7
- Победит «Спортинг» – 2.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- ПСВ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Спортинг» выиграл четыре подряд матча на выезде во всех турнирах
- ПСВ выиграл два из трех последних поединков со «Спортингом»
Прогноз
Поставить на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что хозяева смогут добиться победы на своем поле с разницей в 1-2 мяча.