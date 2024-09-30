ПСВ – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 00:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ – «Спортинг», который состоится 1 октября 2024 года

ПСВ

ПСВ по делу проиграл первый поединок Лиги чемпионов и практически не имел шансов отыграться. Тем не менее, команда играет во второй игре на своем поле со «Спортингом» и постарается набрать первые баллы именно в этом матче. В чемпионате Нидерландов команда набрала 21 балл и идет без потерь, поэтому болельщики и руководство уверены в своих футболистах, а сам матч наверняка будет зрелищным.

28 сентября ПСВ обыграл на выезде «Виллем II» (2:0), а 22 числа на выезде оказался сильнее «Фортуны» (3:1).

«Спортинг»

Португальский клуб был фаворитом в первом туре и закономерно добился победы. Второй тур для «Спортинга» будет более сложным, но в Нидерландах у гостей наверняка будут шансы и итоговый счет зависит от качества реализации команд. Коллектив также идет без потерь в своем чемпионате, поэтому битва лидеров Португалии и Нидерландов будет весьма жаркой.

27 сентября «Спортинг» на выезде обыграл «Эшторил» (3:0), а 22 числа с тем же счетом одолел AVS (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 2.55

– 2.55 Ничья – 3.7

Победит «Спортинг» – 2.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

ПСВ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах «Спортинг» выиграл четыре подряд матча на выезде во всех турнирах

ПСВ выиграл два из трех последних поединков со «Спортингом»

Прогноз