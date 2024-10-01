Импульс «Краснодара» после сенсационной победы, реванш «Спартака». В матчах Кубка будет жара

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вчера, 09:13

Есть принципиальные соперничества.

«Рубин» – «Факел»

- После безголевой ничьи в Воронеже команды снова столкнутся – уже в Казани. Между матчами всего четыре дня, что дополнительно накаляет градус противостояния.

- Команде Рахимова дистанция в Кубке России даётся куда проще, чем сопернику. С шестью очками в активе она гонится за «Акроном» (отставание – два балла). Поскольку снова обыграть «Зенит» тольяттинцам вряд ли удастся, у «Рубина» есть реальный шанс забраться выше.

- Тяжело ожидать хоть чего-то от главного аутсайдера чемпионата. Одна победа в 14 матчах – ясный показатель состояния воронежцев. На этой дистанции очки подарили как грандам (1:3 от «Зенита», 0:3 от «Спартака»), так и андердогам (0:0 с «Пари НН», 0:2 от «Акрона»).

«Локомотив» – «Оренбург»

- Уже наступил октябрь, а у «Локомотива» до сих пор не проявился спад. Команда, несмотря на летние потери, стартовала уверенно, при этом просадку прогнозировали на дистанции. «Красно-зелёные» сделали правильные выводы из поражений от «Динамо» и «Краснодара», так больше никому и не отдав очки. А в Кубке ещё лучше – четыре победы кряду, москвичи уже гарантированно пройдут в плей-офф Пути РПЛ .

- Нет причин не выставить полностью резервный состав, так как «Оренбург» не представляет серьёзной угрозы. Вроде южноуральский клуб и цепляет очки с «Динамо», навязывает борьбу «Ростову», «Химкам» и «Пари НН». Только из всего этого выхлоп – две ничьи.

«Пари НН» – ЦСКА

- Удивительная ситуация. К Саше Иличу в «Пари НН» огромное количество вопросов, он в опасной близости от отставки, но очки который раз приходят вовремя. Сначала в августе, когда были аномальные две победы подряд. Минимальные, на грани. И они вытолкнули команду в топ-10. Потом серия из четырёх поражений. Два гола на этой дистанции – и очень вовремя попадается «Факел» (0:0). Теперь последовала победа над «Оренбургом». Вроде в игре команды ничего не поменялось, вопросы всё те же, но периодически нижегородцы выстреливают. И это помогает.

- «Армейцы» всё-таки справились с командой топ-уровня, пусть даже в Кубке. Это была победа над «Краснодаром». Конечно, играл не оптимальный состав. С другой стороны, в первом кубковом столкновении «красно-синие» проиграли. Да и в чемпионате дела с топами не ладятся (поражения от «быков», «Локо», «Зенита»). Но и сейчас не с топ-клубом играть, а на классе побеждать москвичи умеют.

«Химки» – «Ростов»

- Вроде и называют «Химки» играющей командой, а две предыдущие встречи завершались при счёте 0:0. Это при том, что играли не с организованными соперниками, а с «Оренбургом» и «Крыльями», которые и сами играют, и другим дают. На показатели в Кубке вообще лучше не засматриваться. Команда получила от «Локо» 1:9 в двух матчах, до этого с ней разобрался «Ростов» (1:3). И теперь химчанам страшно играть с южанами даже дома.

- Правда, ничья в трёх турах, когда помимо «Краснодара» соперники – Махачкала и «Акрон» – это уже показатель. Есть серьёзные проблемы, с которыми ростовчане уже не справляются.

«Динамо» – «Спартак»

- Время реванша для «красно-белых». Им «Динамо» больно ударило по носу, вырвав ничью в концовке. Это с учётом, что перед дерби «Спартак» воспринимали как более цельную команду. Позже к этому добавилось заслуженное поражение от «Локомотива». Так что теперь «красно-белые» закипают. Нужно как-то прервать спад и показать свою боеспособность.

- Личка наоборот может быть доволен. Он справляется с давлением и критикой, «бело-голубые» после противоречивого отрезка показали-таки характер, вытащив дерби со «Спартаком». А после взломали массированную оборону махачкалинцев – ещё и в гостях. Сейчас «Динамо» в отличном психологическом состоянии.

«Крылья Советов» – «Динамо Махачкала»

- Классическое столкновение меча и щита. В двух предыдущих поединках меч разбивался – махачкалинцы сохраняли ворота в неприкосновенности, а сами находили момент на чужой половине. 1:0 в августе (Кубок) и сентябре (Премьер-лига).

- Такими разными путями коллективы оказались в предельной близости в чемпионате, но в Кубке куда успешнее как раз «Динамо». «Бело-голубые» набрали уже семь очков – помимо самарцев сломили «Спартак» и отобрали балл у московского «Динамо». Футбол Хасанби Биджиева эффективен против любых соперников.

«Зенит» – «Акрон»

- В Самаре «Акрону» уже повезло – коллектив Заура Тедеева выстоял против «Зенита» в основное время и добился сенсационной победы по пенальти. Но в Санкт-Петербурге такой фокус не пройдёт.

- Хотя вводные у поединка примерно те же. «Зенит» снова потерял очки. Тогда обидчиками стали «Химки» и «Спартак», на этот раз в концовке победу вырвал «Краснодар».

«Ахмат» – «Краснодар»

- Визуально грозненцы стали чаще цепляться за очки. Крупное поражение от ЦСКА напрашивалось и до игры, зато с «Крыльями» и «Акроном» команда сыграла вничью. Плюс переиграла «Пари НН» в Кубке – это важный психологический бонус.

- Хотя его не сравнишь с импульсом, который в выходные получил «Краснодар». «Быки» дома дожали «Зенит». Важнейшие мячи забили Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Почти всё, как год назад, – снова южане с питерцами спорят за чемпионство, снова их поединок приходится на период, когда команды набрали форму. Правда, тогда матч завершился вничью, сейчас победа за «быками». В кубковую встречу зайдут налегке.