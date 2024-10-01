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Против «Арсенала» в Лиге чемпионов может сыграть русский вратарь. Сафонов тащит ПСЖ, теперь дождался топ-матча

вчера, 12:12
Сафонов

Заслужил выйти против «канониров».

Микротравма Доннаруммы – настоящий подарок для Матвея

Парижане русским фанатам с этого лета особенно интересны – теперь ворота команды защищает Матвей Сафонов. Переход разорвался бомбой на трансферном рынке и подарил повод для гордости. В то же время были серьёзные опасения. Воспитанник «Краснодара» едет конкурировать с голкипером, над чьим имиджем трудился Мино Райола. Доннарумма – дорогой вратарь, который не первый год является первым номером «Пари Сен-Жермен». Плюс это лидер сборной Италии.

Ясно ощущалось, что при такой постановке вопроса Сафонов едет на скамейку, придётся ждать шанса и сохранять надёжность, несмотря на минимум игровой практики. Но, во-первых, сам футболист не соглашался с такой трактовкой ситуации. А во-вторых, итальянский коллега неосознанно сделал ему подарок.

Сначала сообщалось, что ставший отцом Джанлуиджи пропустил тренировку команды 13 сентября, потом появилась информация, что из-за полученной в матче против «Бреста» травмы итальянец пропустит неделю. Так, Матвей уже на старте сезона получил шанс завоевать доверие тренера.

Дебют пришёлся на первый тур Лиги чемпионов против «Жироны». В атаке не клеилось, но россиянин сохранял ворота в неприкосновенности. Итог – 1:0 и высокая оценка для голкипера. Потом Матвей сыграл против «Реймса» и «Ренна». Ничья и победа. Сейчас Доннарумма возвращается к тренировкам, но Матвей своим шансом воспользовался – он заслужил выйти в старте на игру с «Арсеналом». Шанс сыграть в таком поединке может оказаться единственным.

Парижане просыпаются

Подопечные Луиса Энрике текущий сезон начинают в разы лучше, чем предшествующий. Тогда, в первые месяцы испанца в клубе, парижане на старте Лиги 1 потеряли очки с «Лорьяном» и «Тулузой», а уже в пятом туре случилось первое поражение – от «Ниццы». Сейчас французский гранд тоже раскачивается медленно, при этом ошибок в разы меньше. В первых же турах ПСЖ прошёлся по «Гавру» (4:1) и «Монпелье» (6:0), потом обыграл «Лилль» и «Брест», а также стартовал в ЛЧ с минимальной победы над «Жироной».

Осечка против «Реймса» (1:1) для команды остаётся единственной. И даже тогда Энрике был доволен содержанием игры:

Мы знали, что будет тяжело против соперника, который почти все время располагался за линией мяча, был хорош в переходных фазах и смог реализовать первый же голевой момент.

Мы не можем всегда побеждать, но тем не менее у меня положительные впечатления от игры футболистов – как игроков стартового состава, так и тех, кто вышел на замену. Все они выложились по полной.

В чемпионате с такой низкой конкуренцией период пробуждения – необходимая данность. Опасность таит скорее другое – личные конфликты. По последним данным, сейчас прохладные отношения сложились между Энрике и вингером парижан Усманом Дембеле. Француз пропустит поединок с «Арсеналом». Специалист объяснил своё решение проблемой игрока с уважением относительно обязанностей перед командой.

Поединок с английским грандом – важная контрольная точка

В продолжение мысли о конкуренции в Лиге 1 – состояние команды можно отслеживать только в матчах с равными по силе соперниками. В чемпионате Франции таких найти тяжело, даже «Монако», ближайший конкурент, уступает в подборе игроков.

И в таком случае поединки в главном еврокубке имеют особую значимость. К матчам плей-офф надо выйти на пик и проверить свою конкурентоспособность. Парижанам выпал «Арсенал» – и эта встреча будет показательной. «Канониры» следуют по пути «Ман Сити» при построении проекта, даже главный тренер лондонцев – ученик Пепа Гвардиолы. «Канониры», может, и не будут бороться за победу в турнире, зато определённо будут «горожане». Они точно встанут на пути ПСЖ, если те приблизятся к финалу. В этом плане Энрике даже повезло со спарринг-партнёром.

У «Арсенала» проверка на прочность – проходят её с честью

Тем более не сказать, что им достался праймовый «Арсенал». «Канониры» переживают главную потерю – после травмы лечится системообразующий футболист команды в центре поля Мартин Эдегор. Норвежец выбыл после паузы на матчи сборных, ждать его, вероятно, придётся до декабря. Кроме того, выбыла и потенциальная замена Мартину – Микель Мерино.

И это перед матчами с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Ман Сити». Настоящая чемпионская проверка. «Канониры» её прошли – были надёжны в обороне против «шпор» и бергамасков», а в поединке с «горожанами» нашли альтернативные решения в атаке и сыграли результативные 2:2.

Сейчас нет ощущения, что команда испытывает серьёзные проблемы с креативом. В трёх последних матчах лондонцы забили 11 мячей. Хотя и пропустили пять.

С «Болтоном» и «Лестером» Артета искал дополнительные сценарии, которыми можно перекрыть отсутствие Эдегора. Всё же автобусы для гранда – не вариант. На кубковый поединок сохранили расстановку «4-3-3», опорника играл Жоржиньо, Райс и молодой воспитанник Нванери вышли на позиции инсайдов. С «лисами» был более приближенный к рабочему вариант с «4-4-2». Центрхавы – Райс и Партей, связка Троссард-Хаверц в нападении. Оба решения принесли результат. Но против ПСЖ будет не до экспериментов.

Прогноз Soccer.ru: «канониры» в отсутствие Эдегора разобрались даже с такой организованной махиной, как «Сити» – при этом даже в атаке не уступали ни в чём. Потеряли в центре поля – прибавят в других зонах. Тем более проходить матч будет в Лондоне – и тут «Арсенал» почти не допускает ошибок. Поставим на победу хозяев.

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Все комментарии
aubze35ua9m4
aubze35ua9m4
вчера в 16:55
В таких матчах и растут мастера!!!!!
bn6mnnwfu98f
bn6mnnwfu98f
вчера в 16:54
Матвей, сомнения все развей!!!! Ты лучший из вратарей🏆
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:39
Матвей только начинает карьеру в топ-5, и будет совершенствовать игру.
и возможно, со временем мы здесь назовем Сафонова лучший вратарем, чем Игорь Акинфеев)))
пока Игорь лучший на данный момент, и за все время после Яшина.
112910415
112910415
вчера в 15:18
В большом матче тяжело будет!
Очень!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:02
Как бы не захватили Мотю ...
lotsman
lotsman ответ Asper (раскрыть)
вчера в 14:58
Тащит - это слишком громко. У Матвея ещё не было настоящей работы. Не было моментов, после которых можно говорить, что он вытащил игру. И в основе он пока на подмене. Основной вратарь травмирован. Вот когда Матвей действительно начнёт тащить команду, когда основной голкипер, после травмы, сядет на скамейку,вот тогда можно громко заявить, что россиянин тащит ПСЖ в самых сложных играх.
амурец
амурец
вчера в 14:55
Насчет тащит, не очень верно
7szwp5txxw57
7szwp5txxw57
вчера в 14:44
Сафронов сегодня вытащит матч , хотя сыграют вничью
Asper
Asper
вчера в 14:14
Где он тащит-то? Не особо убедителен пока что.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:20
Я не думаю что игра Матвея соответствует с заголовком! Надеюсь это пока!
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