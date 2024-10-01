Против «Арсенала» в Лиге чемпионов может сыграть русский вратарь. Сафонов тащит ПСЖ, теперь дождался топ-матча

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вчера, 12:12

Заслужил выйти против «канониров».

Микротравма Доннаруммы – настоящий подарок для Матвея

Парижане русским фанатам с этого лета особенно интересны – теперь ворота команды защищает Матвей Сафонов. Переход разорвался бомбой на трансферном рынке и подарил повод для гордости. В то же время были серьёзные опасения. Воспитанник «Краснодара» едет конкурировать с голкипером, над чьим имиджем трудился Мино Райола. Доннарумма – дорогой вратарь, который не первый год является первым номером «Пари Сен-Жермен». Плюс это лидер сборной Италии.

Ясно ощущалось, что при такой постановке вопроса Сафонов едет на скамейку, придётся ждать шанса и сохранять надёжность, несмотря на минимум игровой практики. Но, во-первых, сам футболист не соглашался с такой трактовкой ситуации. А во-вторых, итальянский коллега неосознанно сделал ему подарок.

Сначала сообщалось, что ставший отцом Джанлуиджи пропустил тренировку команды 13 сентября, потом появилась информация, что из-за полученной в матче против «Бреста» травмы итальянец пропустит неделю. Так, Матвей уже на старте сезона получил шанс завоевать доверие тренера.

Дебют пришёлся на первый тур Лиги чемпионов против «Жироны». В атаке не клеилось, но россиянин сохранял ворота в неприкосновенности. Итог – 1:0 и высокая оценка для голкипера. Потом Матвей сыграл против «Реймса» и «Ренна». Ничья и победа. Сейчас Доннарумма возвращается к тренировкам, но Матвей своим шансом воспользовался – он заслужил выйти в старте на игру с «Арсеналом». Шанс сыграть в таком поединке может оказаться единственным.

Парижане просыпаются

Подопечные Луиса Энрике текущий сезон начинают в разы лучше, чем предшествующий. Тогда, в первые месяцы испанца в клубе, парижане на старте Лиги 1 потеряли очки с «Лорьяном» и «Тулузой», а уже в пятом туре случилось первое поражение – от «Ниццы». Сейчас французский гранд тоже раскачивается медленно, при этом ошибок в разы меньше. В первых же турах ПСЖ прошёлся по «Гавру» (4:1) и «Монпелье» (6:0), потом обыграл «Лилль» и «Брест», а также стартовал в ЛЧ с минимальной победы над «Жироной».

Осечка против «Реймса» (1:1) для команды остаётся единственной. И даже тогда Энрике был доволен содержанием игры:

Мы знали, что будет тяжело против соперника, который почти все время располагался за линией мяча, был хорош в переходных фазах и смог реализовать первый же голевой момент. Мы не можем всегда побеждать, но тем не менее у меня положительные впечатления от игры футболистов – как игроков стартового состава, так и тех, кто вышел на замену. Все они выложились по полной.

В чемпионате с такой низкой конкуренцией период пробуждения – необходимая данность. Опасность таит скорее другое – личные конфликты. По последним данным, сейчас прохладные отношения сложились между Энрике и вингером парижан Усманом Дембеле. Француз пропустит поединок с «Арсеналом». Специалист объяснил своё решение проблемой игрока с уважением относительно обязанностей перед командой.

Поединок с английским грандом – важная контрольная точка

В продолжение мысли о конкуренции в Лиге 1 – состояние команды можно отслеживать только в матчах с равными по силе соперниками. В чемпионате Франции таких найти тяжело, даже «Монако», ближайший конкурент, уступает в подборе игроков.

И в таком случае поединки в главном еврокубке имеют особую значимость. К матчам плей-офф надо выйти на пик и проверить свою конкурентоспособность. Парижанам выпал «Арсенал» – и эта встреча будет показательной. «Канониры» следуют по пути «Ман Сити» при построении проекта, даже главный тренер лондонцев – ученик Пепа Гвардиолы. «Канониры», может, и не будут бороться за победу в турнире, зато определённо будут «горожане». Они точно встанут на пути ПСЖ , если те приблизятся к финалу. В этом плане Энрике даже повезло со спарринг-партнёром.

У «Арсенала» проверка на прочность – проходят её с честью

Тем более не сказать, что им достался праймовый «Арсенал». «Канониры» переживают главную потерю – после травмы лечится системообразующий футболист команды в центре поля Мартин Эдегор. Норвежец выбыл после паузы на матчи сборных, ждать его, вероятно, придётся до декабря. Кроме того, выбыла и потенциальная замена Мартину – Микель Мерино.

И это перед матчами с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Ман Сити». Настоящая чемпионская проверка. «Канониры» её прошли – были надёжны в обороне против «шпор» и бергамасков», а в поединке с «горожанами» нашли альтернативные решения в атаке и сыграли результативные 2:2.

Сейчас нет ощущения, что команда испытывает серьёзные проблемы с креативом. В трёх последних матчах лондонцы забили 11 мячей. Хотя и пропустили пять.

С «Болтоном» и «Лестером» Артета искал дополнительные сценарии, которыми можно перекрыть отсутствие Эдегора. Всё же автобусы для гранда – не вариант. На кубковый поединок сохранили расстановку «4-3-3», опорника играл Жоржиньо, Райс и молодой воспитанник Нванери вышли на позиции инсайдов. С «лисами» был более приближенный к рабочему вариант с «4-4-2». Центрхавы – Райс и Партей, связка Троссард-Хаверц в нападении. Оба решения принесли результат. Но против ПСЖ будет не до экспериментов.

Прогноз Soccer.ru: «канониры» в отсутствие Эдегора разобрались даже с такой организованной махиной, как «Сити» – при этом даже в атаке не уступали ни в чём. Потеряли в центре поля – прибавят в других зонах. Тем более проходить матч будет в Лондоне – и тут «Арсенал» почти не допускает ошибок. Поставим на победу хозяев.